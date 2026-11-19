Bóka János bejelentette: ezeken változtatna a Fidesz a 2027-es büdzsében, módosító indítványokat nyújtanak be
A nyugdíjakat, az anyák szja-mentességét és az otthonteremtési támogatást érintő módosító indítványokat nyújt be a 2027. évi költségvetéshez a Fidesz – közölte Bóka János, a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője csütörtökön a Facebookon.
Bóka az átverés költségvetésének nevezte a Tisza-kormány előterjesztését
Bóka János videónyilatkozatában az átverés költségvetésének nevezte a Tisza-kormány előterjesztését. Azt mondta, a Fidesz számos módosító javaslattal készül, ezek célja a költségvetési javaslat legnagyobb hibáinak és bűneinek orvoslása azokon a területeken, ahol a magyar emberek kifejezetten rosszul járnának.
Felrótta: a Tisza-kormány nem vezetné be, "kivenné a nyugdíjasok zsebéből" a 14. havi nyugdíj második részletét, ráadásul a javaslatban szereplő nyugdíjemelés nem terjed ki minden nyugdíjasra, különösen azokra nem, akik végigdolgozták az egész életüket, és valódi jövedelmük után rendszeresen befizették a járulékokat.
A Fidesz javasolja a 14. havi nyugdíj második részletének kifizetését és a nyugdíjak emelését úgy, hogy abból valamennyi nyugdíjas arányosan részesüljön
– emelte ki a frakcióvezető.
Hozzátette, a Tisza-kormány megszüntette az Otthon Start Programot, amit pedig helyette ajánl, lényegesen kedvezőtlenebb:
- a jogosultak köre szűkül,
- a kamattámogatott hitel kamata háromról 5 százalékra emelkedik, ami egy pályakezdő fiatal vagy fiatal pár számára lehetetlenné teszi egy használt lakás megvásárlását.
Ezért a Fidesz azt javasolja, hogy a Tisza-kormány hozza vissza a fiatalok számára lényegesen kedvezőbb feltételeket kínáló Otthon Start Programot – közölte Bóka János.
Szintén kifogásolta, hogy nem vezetik be a 40 év feletti, többgyermekes édesanyák élethosszig tartó jövedelemadó-mentességét, a gyermekek után járó szja-kedvezményt pedig egymillió forint alatti jövedelemre korlátozza a kormány.
Bóka János kiemelte: a Fidesz megítélése szerint az édesanyák megbecsülése és támogatása nem függhet attól, hogy hány évesek vagy mennyi a fizetésük. A Fidesz azt kéri, hogy a kormány vezesse be a 40 év feletti, több gyermeket nevelő édesanyák élethosszig tartó szja-mentességét, az adókedvezményt pedig ne korlátozza – közölte Bóka János.
A költségvetési módosító javaslatok benyújtási határideje csütörtök 16 óra.
Még ma jöhetnek a pontos számok a minimálbérről
A Déli pályaudvar vágányai előtt tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter és a Tisza-frakció csütörtök reggel annak apropóján, hogy kihelyezett frakcióülésre indul a kormánypárt Siófokra, vonattal. Ezen sok mindenról szó esett, a minimálbér 2027-es emeléséről is.
Magyar Péter kitért a 2027-es költségvetésre is. Jelezte, hogy az általános vita lezárult, amelyben szerinte a tiszta képviselők nem csak helytálltak, hanem felkészülten vitatkoztak. Úgy értékelt, hogy rengeteg fontos döntés szerepel benne a jövő évi büdzsébe. Azt állította, hogy megduplázzák 1,7 millió gyermek után a családi pótlékot, és szerinte jóval többet költenek a családok támogatására, mint az előző kormány.
Az RTL riportere szembesítette Magyar Pétert azzal a kampányígéretével, amelyben azt ígérte, hogy jövőre megduplázza a minimálbért Magyarországon. A felvetés arra is kitért, hogy van-e már megállapodás a jövő évi minimálbér, illetve bérminimum emeléséről, és ha igen, akkor mik a pontos számok.
Magyar Péter úgy reagált, hogy emlékszik rá, hogy megígérte a minimálbér megduplázását, ahogy a jóváhagyott (?) tiszás választási programra is emlékszik, amit ellentétben sok párttal, le is írták és a mai napig számon kérhető.
Majd azt mondta, hogy ő úgy tudja, hogy nagyon közel van a megállapodás, de ebben nem a kormány dönt, hanem elsősorban a munkavállalók szervezetei és a munkáltatók szervezetei.
Én úgy tudom, hogy nagyon közel van a megállapodás, akár már ma bejelenthetik,
de a közeli napokban biztosan be fogják jelenteni.