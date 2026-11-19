A nyugdíjakat, az anyák szja-mentességét és az otthonteremtési támogatást érintő módosító indítványokat nyújt be a 2027. évi költségvetéshez a Fidesz – közölte Bóka János, a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője csütörtökön a Facebookon.

Bóka János, a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője/Fotó: Hatlaczki Balazs

Bóka az átverés költségvetésének nevezte a Tisza-kormány előterjesztését

Bóka János videónyilatkozatában az átverés költségvetésének nevezte a Tisza-kormány előterjesztését. Azt mondta, a Fidesz számos módosító javaslattal készül, ezek célja a költségvetési javaslat legnagyobb hibáinak és bűneinek orvoslása azokon a területeken, ahol a magyar emberek kifejezetten rosszul járnának.

Felrótta: a Tisza-kormány nem vezetné be, "kivenné a nyugdíjasok zsebéből" a 14. havi nyugdíj második részletét, ráadásul a javaslatban szereplő nyugdíjemelés nem terjed ki minden nyugdíjasra, különösen azokra nem, akik végigdolgozták az egész életüket, és valódi jövedelmük után rendszeresen befizették a járulékokat.

A Fidesz javasolja a 14. havi nyugdíj második részletének kifizetését és a nyugdíjak emelését úgy, hogy abból valamennyi nyugdíjas arányosan részesüljön

– emelte ki a frakcióvezető.

Hozzátette, a Tisza-kormány megszüntette az Otthon Start Programot, amit pedig helyette ajánl, lényegesen kedvezőtlenebb:

a jogosultak köre szűkül,

a kamattámogatott hitel kamata háromról 5 százalékra emelkedik, ami egy pályakezdő fiatal vagy fiatal pár számára lehetetlenné teszi egy használt lakás megvásárlását.

Ezért a Fidesz azt javasolja, hogy a Tisza-kormány hozza vissza a fiatalok számára lényegesen kedvezőbb feltételeket kínáló Otthon Start Programot – közölte Bóka János.

Szintén kifogásolta, hogy nem vezetik be a 40 év feletti, többgyermekes édesanyák élethosszig tartó jövedelemadó-mentességét, a gyermekek után járó szja-kedvezményt pedig egymillió forint alatti jövedelemre korlátozza a kormány.

Bóka János kiemelte: a Fidesz megítélése szerint az édesanyák megbecsülése és támogatása nem függhet attól, hogy hány évesek vagy mennyi a fizetésük. A Fidesz azt kéri, hogy a kormány vezesse be a 40 év feletti, több gyermeket nevelő édesanyák élethosszig tartó szja-mentességét, az adókedvezményt pedig ne korlátozza – közölte Bóka János.