Bóka János szemtől szemben megmondta Magyar Péternek: "Ez egy újkommunista, baloldali költségvetés"
Éles hangú felszólalással támadta a parlamentben a 2027-es költségvetést Bóka János, aki szerint a kormány megszegi a választási ígéreteit, és olyan gazdaságpolitikát folytat, amelynek a magyar családok és a vállalkozások fizetik meg az árát. A Fidesz frakcióvezetője huszonhat adóemelést vagy új adónem bevezetését kifogásolta, és a vállalkozásokra, a bérekre, valamint az árakra gyakorolt következményekre figyelmeztetett.
Ez egy újkommunista, baloldali költségvetés
– mondta Bóka János a Parlamentben, egyenesen Magyar Péternek címezve a bírálatot. A Fidesz frakcióvezetője szerint a kormány átveri a magyarokat, hiszen a választási ígéretekkel szemben olyan gazdaságpolitikát folytat, amelyben mindenkitől elvesznek, még azoktól is, akiknek látszólag adnak.
Bóka a költségvetéshez kapcsolódó törvénymódosításokban huszonhat olyan intézkedést számolt össze, amely új adónemet vezet be vagy meglévő adót emel. A felsorolásában szerepelt a társasági adó, az innovációs járulék, a kiskereskedelmi adó, a biztosítási adó, a reklámadó, a jövedéki adó, a rehabilitációs hozzájárulás, a cégautóadó és a bányajáradék is. Új szén-dioxid-adó bevezetését szintén kifogásolta.
A vállalkozásokat érintő terhekről szólva a Fidesz korábban 930 milliárd forintos többletadóval számolt. A párt szerint ez visszafoghatja a béremeléseket és a beruházásokat. A kata esetében a tervezett változtatás 2027-ben ötvenszázalékos, 2028-ban pedig százszázalékos adóteher-emelkedést jelenthet. Bóka mostani felszólalásában úgy fogalmazott, hogy a kisadózó vállalkozások terheit a duplájára emelik.
Bóka János: mindenkit érint a Tisza adóemelési hulláma
A frakcióvezető az anyák adómentességét is szóba hozta. Kifogásolta, hogy a negyven év feletti anyák kedvezményét nem vezetik be, a negyven év alattiaknál pedig korlátozzák azt. Szerinte a béremelések értékét ráadásul az adójóváírások és az élelmiszer, illetve az üzemanyag drágulása is csökkentheti.
A költségvetési vita másik fontos eleme a nyugdíjakat érintő változás . A Fidesz szerint a 14. havi nyugdíj második heti részletének elmaradása átlagosan 66 ezer forint kiesést jelenthet az időseknek. A párt a sávos nyugdíjemelést is bírálja, mert álláspontja szerint az arányos emelésnek minden nyugdíjasra ki kellene terjednie. A családokat érintő intézkedések között pedig a lakhatási támogatások, az Otthon Start, a munkáshitel és a babaváró támogatási keretének tervezett csökkentését is kifogásolta.
Bóka a vállalkozások helyzetét különösen aggasztónak nevezte. Szerinte a tervezett adóemelések miatt beruházások maradhatnak el, tőkekiáramlás indulhat meg, és munkahelyek szűnhetnek meg. Az árréskorlátozás kivezetését szintén ellenezte, mert úgy véli, az intézkedés megszüntetése újabb áremelkedést hozhat. Példaként egy 250 grammos vajat említett, amelynek ára állítása szerint a korábbi 1429 forintról 456 forintra csökkent.
A Fidesz frakcióvezetője végül közölte: csak olyan költségvetést tudnának támogatni, amely csökkenti az adókat, ösztönzi a gazdaságot és tisztességes béremelést tesz lehetővé.
930 milliárdos adósokk, megvágott családtámogatások, elmaradó nyugdíjpénzek – Bóka János a teljes 2027-es költségvetés-tervezet visszavonását követeli
Adóemelések sorozata, elmaradó nyugdíjkifizetések és megnyirbált családtámogatások – az ellenzék szerint ezt kínálja a Tisza-kormány a magyaroknak jövőre. A Fidesz frakcióvezetője úgy látja, hogy a 2027-es költségvetés az átverés költségvetése, ezért a tervezet visszavonását követeli.