Bóka János szemtől szemben megmondta Magyar Péternek: "Ez egy újkommunista, baloldali költségvetés"

Éles hangú felszólalással támadta a parlamentben a 2027-es költségvetést Bóka János, aki szerint a kormány megszegi a választási ígéreteit, és olyan gazdaságpolitikát folytat, amelynek a magyar családok és a vállalkozások fizetik meg az árát. A Fidesz frakcióvezetője huszonhat adóemelést vagy új adónem bevezetését kifogásolta, és a vállalkozásokra, a bérekre, valamint az árakra gyakorolt következményekre figyelmeztetett.

Nem fogta vissza a szavait a parlamenti vitában a Fidesz frakcióvezetője, aki szerint a kormány költségvetési terve súlyos terheket rak a magyar gazdaságra / Fotó: Bóka János Facebook-oldala

Ez egy újkommunista, baloldali költségvetés

– mondta Bóka János a Parlamentben, egyenesen Magyar Péternek címezve a bírálatot. A Fidesz frakcióvezetője szerint a kormány átveri a magyarokat, hiszen a választási ígéretekkel szemben olyan gazdaságpolitikát folytat, amelyben mindenkitől elvesznek, még azoktól is, akiknek látszólag adnak.

Bóka a költségvetéshez kapcsolódó törvénymódosításokban huszonhat olyan intézkedést számolt össze, amely új adónemet vezet be vagy meglévő adót emel. A felsorolásában szerepelt a társasági adó, az innovációs járulék, a kiskereskedelmi adó, a biztosítási adó, a reklámadó, a jövedéki adó, a rehabilitációs hozzájárulás, a cégautóadó és a bányajáradék is. Új szén-dioxid-adó bevezetését szintén kifogásolta.

A vállalkozásokat érintő terhekről szólva a Fidesz korábban 930 milliárd forintos többletadóval számolt. A párt szerint ez visszafoghatja a béremeléseket és a beruházásokat. A kata esetében a tervezett változtatás 2027-ben ötvenszázalékos, 2028-ban pedig százszázalékos adóteher-emelkedést jelenthet. Bóka mostani felszólalásában úgy fogalmazott, hogy a kisadózó vállalkozások terheit a duplájára emelik.

Bóka János: mindenkit érint a Tisza adóemelési hulláma

A frakcióvezető az anyák adómentességét is szóba hozta. Kifogásolta, hogy a negyven év feletti anyák kedvezményét nem vezetik be, a negyven év alattiaknál pedig korlátozzák azt. Szerinte a béremelések értékét ráadásul az adójóváírások és az élelmiszer, illetve az üzemanyag drágulása is csökkentheti.

A költségvetési vita másik fontos eleme a nyugdíjakat érintő változás . A Fidesz szerint a 14. havi nyugdíj második heti részletének elmaradása átlagosan 66 ezer forint kiesést jelenthet az időseknek. A párt a sávos nyugdíjemelést is bírálja, mert álláspontja szerint az arányos emelésnek minden nyugdíjasra ki kellene terjednie. A családokat érintő intézkedések között pedig a lakhatási támogatások, az Otthon Start, a munkáshitel és a babaváró támogatási keretének tervezett csökkentését is kifogásolta.