Bombafenyegetések sorozata okozott riadalmat a repülőjáratokon – megszólaltak a legfontosabb magyar szereplők

Több európai légitársaság járatait is bombafenyegetések érték november elején, az utasoknak pedig váratlan átirányításokkal és biztonsági ellenőrzésekkel kellett számolniuk. A Wizz Air egyik Londonból Szófiába tartó repülőgépe Budapesten szállt le, a lengyelországi Modlin repülőterén pedig csak a biztonsági intézkedések lezárása után indulhatott újra a forgalom. Már az napokban is legalább öt járatot érintettek a bombariadók, amelyek miatt repülőgépeket kellett átirányítani és átvizsgálni. A Wizz Air két járata és a lengyel LOT egyik repülőgépe biztosan érintett volt, a Bloomberg szerint pedig legalább két Ryanair-gépnél is intézkedni kellett. Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy a Gripenket is riasztani kellett.

A magyar légteret is érintették a közelmúltbeli bombafenyegetések / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A bombafenyegetések ijesztően hangzanak, főleg azok számára, akik az adott repülőjáraton utaznak. Azonban végül szerencsére egyik fenyegetés sem bizonyult megalapozottnak, az érintett repülőgépek egyikén sem találtak robbanószert vagy egyéb, életet vagy egészséget veszélyeztető anyagot.

Aggasztó bombafenyegetések

A Londonból Szófiába tartó Wizz Air-járatot a magyar hatóságoknak kellett átvizsgálniuk. A repülőgép biztonságos landolását a Magyar Honvédség Gripenjei biztosították, miután a NATO légvédelmi készenléti szolgálata ALPHA-riasztást rendelt el. Az akkori tájékoztatás szerint az illetékes hatóságok elvégezték a repülőgép és az utasok szükséges biztonsági átvizsgálását, amelynek során fenyegetést jelentő kockázatot nem találtak. A járat az új személyzet rendelkezésre állását követően folytathatta útját Szófiába.

A bombafenyegetésben érintett járatokban közös pont, hogy a többségüknél volt valamilyen lengyel érintettség (lengyel légitársaság, vagy éppen lengyelországi indulási- vagy célállomás). Varsó szerint Lengyelország az elmúlt időszakban különböző kibertámadások és hibrid műveletek célpontjává vált, amelyek mögött a lengyel tisztviselők szerint Oroszország áll. Donald Tusk lengyel miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy keleti szomszédja a következő hónapokban fokozhatja a NATO-tagállamok elleni támadásokat. Moszkva korábban tagadta, hogy köze lenne az ilyen incidensekhez.