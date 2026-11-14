Bombafenyegetések sorozata okozott riadalmat a repülőjáratokon – megszólaltak a legfontosabb magyar szereplők
Több európai légitársaság járatait is bombafenyegetések érték november elején, az utasoknak pedig váratlan átirányításokkal és biztonsági ellenőrzésekkel kellett számolniuk. A Wizz Air egyik Londonból Szófiába tartó repülőgépe Budapesten szállt le, a lengyelországi Modlin repülőterén pedig csak a biztonsági intézkedések lezárása után indulhatott újra a forgalom. Már az napokban is legalább öt járatot érintettek a bombariadók, amelyek miatt repülőgépeket kellett átirányítani és átvizsgálni. A Wizz Air két járata és a lengyel LOT egyik repülőgépe biztosan érintett volt, a Bloomberg szerint pedig legalább két Ryanair-gépnél is intézkedni kellett. Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy a Gripenket is riasztani kellett.
A bombafenyegetések ijesztően hangzanak, főleg azok számára, akik az adott repülőjáraton utaznak. Azonban végül szerencsére egyik fenyegetés sem bizonyult megalapozottnak, az érintett repülőgépek egyikén sem találtak robbanószert vagy egyéb, életet vagy egészséget veszélyeztető anyagot.
Aggasztó bombafenyegetések
A Londonból Szófiába tartó Wizz Air-járatot a magyar hatóságoknak kellett átvizsgálniuk. A repülőgép biztonságos landolását a Magyar Honvédség Gripenjei biztosították, miután a NATO légvédelmi készenléti szolgálata ALPHA-riasztást rendelt el. Az akkori tájékoztatás szerint az illetékes hatóságok elvégezték a repülőgép és az utasok szükséges biztonsági átvizsgálását, amelynek során fenyegetést jelentő kockázatot nem találtak. A járat az új személyzet rendelkezésre állását követően folytathatta útját Szófiába.
A bombafenyegetésben érintett járatokban közös pont, hogy a többségüknél volt valamilyen lengyel érintettség (lengyel légitársaság, vagy éppen lengyelországi indulási- vagy célállomás). Varsó szerint Lengyelország az elmúlt időszakban különböző kibertámadások és hibrid műveletek célpontjává vált, amelyek mögött a lengyel tisztviselők szerint Oroszország áll. Donald Tusk lengyel miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy keleti szomszédja a következő hónapokban fokozhatja a NATO-tagállamok elleni támadásokat. Moszkva korábban tagadta, hogy köze lenne az ilyen incidensekhez.
Ezt tudni a magyar érintettségről
Lapunk utánajárt, hogy a bombafenyegetések mennyire érintették a magyar utazóközönséget. Megkerestük a légi közlekedés legfontosabb magyarországi szereplőit annak kapcsán, hogy
- Hány járatott érintett a fenyegetés?
- Mi a protokoll ilyen esetben?
- És mit tehetnek az utasok, ha ilyen helyzetben találják magukat?
A Világgazdaság érdeklődésére a magyar légiforgalmi irányítás elmondta, hogy 2026. november 2-án, 5-én és 6-án összesen öt, a magyar légtéren áthaladó járat kapott bombafenyegetést.
„Az ilyen jellegű incidensek ritkák, általában évente 1-2 alkalommal fordulnak elő. A HungaroControl ilyen esetekben a nemzetközi előírásokkal összhangban kialakított eljárásrend szerint jár el. A részletes intézkedések biztonsági okokból nem nyilvánosak, az incidensek kezelése során az érintett hatóságokkal és társszervezetekkel szoros együttműködésben dolgozunk a légi közlekedés biztonságának fenntartása érdekében” – írta válaszában a HungaroControl.
A Budapest Airport válaszában mindössze annyit írt, hogy „a repülőtér forgalmát és biztonságát az egyes járatokat érintő bombafenyegetések nem befolyásolták”. A többi kérdésre nem kívánt válaszolni.
A Wizz Air azt hangsúlyozta lapunknak, hogy minden, a járatait érintő fenyegetést a legnagyobb komolysággal kezel. „Az utasok és a személyzet biztonsága minden esetben elsődleges prioritás, ezért a légitársaság az illetékes hatóságokkal szorosan együttműködve, a vonatkozó biztonsági előírásoknak és eljárásrendnek megfelelően jár el. Minden fenyegetést egyedileg értékelünk, és ennek alapján határozzuk meg a szükséges biztonsági intézkedéseket, amelyek az adott helyzettől függően akár a járat átirányítását vagy további biztonsági ellenőrzések elvégzését is magukban foglalhatják” – írt válaszában a magyar gyökerű légitársaság.
„Ilyen esetekben a Wizz Air arra kéri utasait, hogy őrizzék meg nyugalmukat és mindig kövessék a fedélzeti személyzet, valamint az illetékes hatóságok utasításait. A légitársaság minden szükséges intézkedést megtesz az utasok és a személyzet biztonságának garantálása érdekében” – emelték ki.
Cikkünk megjelenéséig a Ryanair nem válaszolt megkeresésünkre. Ha ezt később megteszik, frissítjük cikkünket.