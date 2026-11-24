Ötszörös túllépés után lépett azonnal Brüsszel: új pályát kényszeríthetnek Magyar Péterékre, kezdődhet az újra tervezés – kiderült, mi vár hazánkra
Brüsszel szerint Magyarország jelentősen eltért az uniós költségvetési vállalásaitól, ezért a testület a túlzottdeficit-eljárás szigorítását kezdeményezte. A döntés egyelőre nem jelent pénzügyi szankciót, de Magyar Péter kormányának új kiadási és hiánycsökkentési pályához kell majd igazodnia – írta a Portfolio.
Az Európai Bizottság számításai szerint a magyar nettó állami kiadások összesített eltérése 2026 végére eléri a GDP 3,1 százalékát. Ez több mint ötszöröse annak a 0,6 százalékos küszöbnek, amely felett már jelentősnek számít a több év alatt felhalmozódott túllépés. Brüsszel ezért azt javasolja az uniós pénzügyminisztereknek, hogy állapítsák meg:
Magyarország nem tett eredményes intézkedéseket a túlzott hiány megszüntetésére.
A Bizottság az értékelésnél már figyelembe vette a védelmi kiadások növelésére engedélyezett mozgásteret is. A túllépés különösen az idei évben gyorsult fel: 2025 végén még a GDP 0,5 százalékának megfelelő eltérést mértek, 2026 végére viszont további 2,6 százalékponttal nőhet az összegzett különbség.
Az uniós tisztviselők a választások előtti időszakban meghozott intézkedések közül a katonáknak és rendvédelmi dolgozóknak fizetett egyszeri juttatásokat, a 14. havi nyugdíj részleges bevezetését és az új lakhatási támogatásokat emelték ki. A kiadásokat növelték az uniós bírósági ítéletek nyomán esedékes adó-visszatérítések, valamint a helyreállítási terv hitelrészéből finanszírozott beruházások is. Arra viszont nem adtak számszerű választ, hogy a túllépés mekkora része köthető az előző kormány döntéseihez.
A túlzottdeficit-eljárás 2024 júliusában indult, miután a 2023-as költségvetési hiány elérte a GDP 6,7 százalékát. Az uniós pénzügyminiszterek 2025 februárjában azt ajánlották Magyarországnak, hogy 2026-ra szorítsa 3 százalék alá a deficitet. A nettó kiadások növekedését tavaly 4,3, idén 4 százalékban maximálták.
Az Orbán-kormány eredetileg 3,7 százalékos hiánycéllal fogadta el a 2026-os büdzsét. A választások után azonban már az előző kabinet belső előrejelzése is 6,8 százalékos deficittel számolt, az új kormány átvilágítása pedig további kiadásokat tárt fel.
Kármán András pénzügyminiszter korábban arról beszélt, hogy az örökölt hiány elérhette a 8,3 százalékot is.
Az Országgyűlés októberben 7,5 százalékra módosította az idei hiánycélt. A Bizottság novemberi előrejelzése ennél valamivel kedvezőbb, 7,3 százalékos deficitet valószínűsít. Jövőre viszont már nagyobb az eltérés a magyar és a brüsszeli várakozások között: a kormány 4,9 százalékos hiánnyal számol, az uniós testület 5,2 százalékot vár.
Az új kormány júniusban jelezte, hogy módosított középtávú költségvetési-strukturális tervet készít, ezt azonban egyelőre nem küldte meg Brüsszelnek. A Bizottság már átadta a tervezéshez szükséges technikai pályát, és egyeztet a magyar kormánnyal. Az októberben bemutatott gazdaságpolitikai program 2030-ra 2,8 százalékra csökkentené a hiányt.
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A bizottsági ajánlás elfogadása után sem következik automatikusan bírság vagy uniós pénzek felfüggesztése. Először új korrekciós pályát határozhatnak meg Magyarországnak, a pénzügyi következményekről pedig később születhet külön döntés. A tisztviselők szerint a kötelezettségvállalások felfüggesztése legkorábban 2028-ban léphetne hatályba, amennyiben Magyarország továbbra sem teljesíti a vállalásait.
A Bizottság most Magyarország mellett egyedül Bulgáriánál kezdeményezte a folyamatban lévő túlzottdeficit-eljárás szigorítását. A bolgár kiadások eltérése a GDP 2,3 százalékát érte el, az euróövezeti tagság miatt pedig az eljárás későbbi szakaszában pénzbírság is szóba kerülhet. Románia és Finnország esetében a 2027-es költségvetés alapján merülhet fel hasonló lépés.
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