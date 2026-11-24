Brüsszel szerint Magyarország jelentősen eltért az uniós költségvetési vállalásaitól, ezért a testület a túlzottdeficit-eljárás szigorítását kezdeményezte. A döntés egyelőre nem jelent pénzügyi szankciót, de Magyar Péter kormányának új kiadási és hiánycsökkentési pályához kell majd igazodnia – írta a Portfolio.

A magyar államháztartás kiadásai jóval gyorsabban emelkedtek az uniós ajánlásban szereplő ütemnél, ezért Brüsszel újabb lépésre szánta el magát / Fotó: Anadolu via AFP

Az Európai Bizottság számításai szerint a magyar nettó állami kiadások összesített eltérése 2026 végére eléri a GDP 3,1 százalékát. Ez több mint ötszöröse annak a 0,6 százalékos küszöbnek, amely felett már jelentősnek számít a több év alatt felhalmozódott túllépés. Brüsszel ezért azt javasolja az uniós pénzügyminisztereknek, hogy állapítsák meg:

Magyarország nem tett eredményes intézkedéseket a túlzott hiány megszüntetésére.

A Bizottság az értékelésnél már figyelembe vette a védelmi kiadások növelésére engedélyezett mozgásteret is. A túllépés különösen az idei évben gyorsult fel: 2025 végén még a GDP 0,5 százalékának megfelelő eltérést mértek, 2026 végére viszont további 2,6 százalékponttal nőhet az összegzett különbség.

Az uniós tisztviselők a választások előtti időszakban meghozott intézkedések közül a katonáknak és rendvédelmi dolgozóknak fizetett egyszeri juttatásokat, a 14. havi nyugdíj részleges bevezetését és az új lakhatási támogatásokat emelték ki. A kiadásokat növelték az uniós bírósági ítéletek nyomán esedékes adó-visszatérítések, valamint a helyreállítási terv hitelrészéből finanszírozott beruházások is. Arra viszont nem adtak számszerű választ, hogy a túllépés mekkora része köthető az előző kormány döntéseihez.

A túlzottdeficit-eljárás 2024 júliusában indult, miután a 2023-as költségvetési hiány elérte a GDP 6,7 százalékát. Az uniós pénzügyminiszterek 2025 februárjában azt ajánlották Magyarországnak, hogy 2026-ra szorítsa 3 százalék alá a deficitet. A nettó kiadások növekedését tavaly 4,3, idén 4 százalékban maximálták.

Az Orbán-kormány eredetileg 3,7 százalékos hiánycéllal fogadta el a 2026-os büdzsét. A választások után azonban már az előző kabinet belső előrejelzése is 6,8 százalékos deficittel számolt, az új kormány átvilágítása pedig további kiadásokat tárt fel.

Kármán András pénzügyminiszter korábban arról beszélt, hogy az örökölt hiány elérhette a 8,3 százalékot is.

Az Országgyűlés októberben 7,5 százalékra módosította az idei hiánycélt. A Bizottság novemberi előrejelzése ennél valamivel kedvezőbb, 7,3 százalékos deficitet valószínűsít. Jövőre viszont már nagyobb az eltérés a magyar és a brüsszeli várakozások között: a kormány 4,9 százalékos hiánnyal számol, az uniós testület 5,2 százalékot vár.