Karnyújtásnyira vannak az uniós milliárdok, de a Tisza-kormánynak még ezt az egy feltételt teljesítenie kell
Brüsszel részben jóváhagyta Magyarország 10 milliárd eurós helyreállítási alapból benyújtott első és egyben utolsó kifizetési kérelmét. A döntés több fontos reform és beruházás teljesítését ismeri el, egy adózási vállalás ügyében azonban még további egyeztetésre van szükség.
Az Európai Bizottság előzetes értékelése szerint Magyarország a helyreállítási tervében vállalt 127 mérföldkőből és célkitűzésből 126-ot megfelelően teljesített. A testület ezért részben jóváhagyta a 10 milliárd eurós keretre benyújtott első és egyben utolsó kifizetési kérelmet, a teljes összeg folyósítása azonban egyelőre nem dőlt el.
Brüsszel talált még egy hiányosságot
Az egyetlen vitás pont az adózási szabályok hatékonyságáról szóló időközi értékelő jelentés benyújtásához kapcsolódik. Az Európai Bizottság ezt a vállalást csak részben tekinti teljesítettnek. Magyarországnak két hónapja van arra, hogy ismertesse észrevételeit, mielőtt a testület meghozza a végleges értékelését.
A folyamat következő állomása az Európai Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményezése. Az Európai Bizottság már továbbította az előzetes értékelést a testületnek, amelynek négy hete van álláspontja kialakítására. A már megfelelőnek ítélt vállalásokhoz kapcsolódó kifizetésre a pozitív vélemény és az Európai Bizottság ezt követő fizetési határozata után kerülhet sor.
Ha a magyar észrevételek megvizsgálása után Brüsszel továbbra is úgy látja, hogy az adózási vállalás nem teljesült maradéktalanul, akkor az ehhez rendelt összeget arányosan levonhatja a 10 milliárd eurós keretből. A csökkentés mértékét az uniós helyreállítási alapra vonatkozó szabályok és a kifizetések felfüggesztésének módszertana alapján határozzák meg. Ez a rendszer valamennyi tagállamra egységesen vonatkozik.
A magyar kifizetési kérelem számos területet érint. A vállalások között szerepel a jogállamisági garanciák megerősítése, az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, az Integritás Hatóság létrehozása és felszerelése, a közbeszerzések átláthatóságának javítása, valamint az igazságszolgáltatás függetlenségének helyreállítása.
A gazdasági és energetikai intézkedések között szerepel az elektromos hálózat fejlesztése, az energiatárolási kapacitások bővítése, a szélenergia hasznosításának elősegítése és az épületek energiahatékonyságának javítása.
A közlekedési fejlesztések a vasút korszerűsítését, valamint elektromos buszok, villamosok és trolibuszok beszerzésének támogatását is magukban foglalják.
Az oktatásban mintegy 580 ezer digitális notebook beszerzése, informatikai eszközök és szoftverek biztosítása, valamint oktatási épületek korszerűsítése szerepel a programban. A társadalmi felzárkóztatás részeként pedig a 300 leghátrányosabb helyzetű térségben indultak több területet átfogó támogatási intézkedések.
A kifizetési kérelmet Magyarország 2026. szeptember 30-án nyújtotta be. Az Európai Unió helyreállítási és rezilienciaépítési eszköze, az RRF 2026 végén zárul, ezért a tagállamoknak augusztus végéig kellett teljesíteniük a még hátralévő vállalásokat, a végső kifizetési kérelmeket pedig szeptember végéig kellett benyújtaniuk.
Kiderült, honnan jött a 162 milliárd forint: már korábban elindultak az uniós pénzek, egyetlen forintot sem hozott még a Tisza-kormány brüsszeli megállapodása
A kormány történelmi áttörésként mutatta be az Európai Bizottsággal kötött megállapodást, a kincstári adatok azonban egészen más történetet rajzolnak ki. A választás után beérkezett uniós pénzek túlnyomó része már korábban is futó támogatási programokból származott.