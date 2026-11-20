Brüsszel részben jóváhagyta Magyarország 10 milliárd eurós helyreállítási alapból benyújtott első és egyben utolsó kifizetési kérelmét. A döntés több fontos reform és beruházás teljesítését ismeri el, egy adózási vállalás ügyében azonban még további egyeztetésre van szükség.

A magyar gazdaság több területét érintő beruházások és reformok is szerepelnek abban a programban, amelynek teljesítését Brüsszel most értékelte / Fotó: T.Vyc

Az Európai Bizottság előzetes értékelése szerint Magyarország a helyreállítási tervében vállalt 127 mérföldkőből és célkitűzésből 126-ot megfelelően teljesített. A testület ezért részben jóváhagyta a 10 milliárd eurós keretre benyújtott első és egyben utolsó kifizetési kérelmet, a teljes összeg folyósítása azonban egyelőre nem dőlt el.

Brüsszel talált még egy hiányosságot

Az egyetlen vitás pont az adózási szabályok hatékonyságáról szóló időközi értékelő jelentés benyújtásához kapcsolódik. Az Európai Bizottság ezt a vállalást csak részben tekinti teljesítettnek. Magyarországnak két hónapja van arra, hogy ismertesse észrevételeit, mielőtt a testület meghozza a végleges értékelését.

A folyamat következő állomása az Európai Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményezése. Az Európai Bizottság már továbbította az előzetes értékelést a testületnek, amelynek négy hete van álláspontja kialakítására. A már megfelelőnek ítélt vállalásokhoz kapcsolódó kifizetésre a pozitív vélemény és az Európai Bizottság ezt követő fizetési határozata után kerülhet sor.

Ha a magyar észrevételek megvizsgálása után Brüsszel továbbra is úgy látja, hogy az adózási vállalás nem teljesült maradéktalanul, akkor az ehhez rendelt összeget arányosan levonhatja a 10 milliárd eurós keretből. A csökkentés mértékét az uniós helyreállítási alapra vonatkozó szabályok és a kifizetések felfüggesztésének módszertana alapján határozzák meg. Ez a rendszer valamennyi tagállamra egységesen vonatkozik.

A magyar kifizetési kérelem számos területet érint. A vállalások között szerepel a jogállamisági garanciák megerősítése, az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, az Integritás Hatóság létrehozása és felszerelése, a közbeszerzések átláthatóságának javítása, valamint az igazságszolgáltatás függetlenségének helyreállítása.