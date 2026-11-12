Itt a nagy hír Brüsszelből: jövő héten jóváhagyhatják a Magyarországnak járó 10 milliárd eurós uniós pénzt

Jövő héten közzéteheti az Európai Bizottság azt az értékelést, amely alapján eldől, mennyi pénzhez jut Magyarország a koronavírus-járvány utáni helyreállítási alapból. A brüsszeli testület illetékesei szerint a vizsgálat során nem merültek fel jelentős akadályok, így a csaknem 10 milliárd eurós keret egésze vagy annak döntő része is felszabadulhat.

Újabb jelentős összegű uniós forrás válhat elérhetővé Magyarország számára, miután a kormány teljesítette a brüsszeli feltételek jelentős részét / Fotó: Anadolu via AFP

Az Euronews értesülése szerint az Európai Bizottság illetékesei megerősítették, hogy a testület november végéig befejezheti a Magyarországnak járó helyreállítási támogatások vizsgálatát. Az ügyet ismerő egyik tisztviselő szerint a magyar kérelem elbírálásakor nem azonosítottak jelentős akadályokat. Ez azt jelenti, hogy Budapest a teljes, csaknem 10 milliárd eurós kerethez vagy annak közel egészéhez hozzájuthat.

Brüsszel az utolsó pillanatban bólinthat rá a magyar pénzekre

Az időzítés kulcsfontosságú. A koronavírus-járvány utáni helyreállítást szolgáló uniós alapból származó kifizetéseket még az idei év vége előtt teljesíteni kell, az engedélyezésre pedig november végéig van lehetőség. Az Európai Bizottság kedvező értékelése önmagában még nem elegendő: a tagállamoknak is jóvá kell hagyniuk a döntést, mielőtt megkezdődhetnek az utalások.

Magyarország augusztus végén jelentette be, hogy teljesítette a támogatások folyósításához előírt uniós feltételeket. A Bizottság ezt követően indította el az ellenőrzést. A folyamat során a kormánynak 27 kiemelt feltételt, úgynevezett szupermérföldkövet, valamint több mint száz további követelményt kellett teljesítenie. A parlament a nyár folyamán több mint száz jogszabályt módosított, elsősorban az igazságszolgáltatás függetlenségének és a korrupció elleni fellépésnek az erősítése érdekében.

A helyreállítási tervet is átalakították. Az augusztusban elfogadott módosítás szerint 3,6 milliárd eurót, vagyis a teljes keret több mint egyharmadát tőkejuttatásokra irányították át. Ebből a Magyar Fejlesztési Bank, valamint az újonnan létrehozott, teljes egészében állami tulajdonú gördülőállomány-társaság részesülhet. A terv emellett az energetikai hálózat korszerűsítését, a vasúti fejlesztéseket és a bérlakásállomány megújítását is tartalmazza.