Itt a nagy hír Brüsszelből: jövő héten jóváhagyhatják a Magyarországnak járó 10 milliárd eurós uniós pénzt
Jövő héten közzéteheti az Európai Bizottság azt az értékelést, amely alapján eldől, mennyi pénzhez jut Magyarország a koronavírus-járvány utáni helyreállítási alapból. A brüsszeli testület illetékesei szerint a vizsgálat során nem merültek fel jelentős akadályok, így a csaknem 10 milliárd eurós keret egésze vagy annak döntő része is felszabadulhat.
Az Euronews értesülése szerint az Európai Bizottság illetékesei megerősítették, hogy a testület november végéig befejezheti a Magyarországnak járó helyreállítási támogatások vizsgálatát. Az ügyet ismerő egyik tisztviselő szerint a magyar kérelem elbírálásakor nem azonosítottak jelentős akadályokat. Ez azt jelenti, hogy Budapest a teljes, csaknem 10 milliárd eurós kerethez vagy annak közel egészéhez hozzájuthat.
Brüsszel az utolsó pillanatban bólinthat rá a magyar pénzekre
Az időzítés kulcsfontosságú. A koronavírus-járvány utáni helyreállítást szolgáló uniós alapból származó kifizetéseket még az idei év vége előtt teljesíteni kell, az engedélyezésre pedig november végéig van lehetőség. Az Európai Bizottság kedvező értékelése önmagában még nem elegendő: a tagállamoknak is jóvá kell hagyniuk a döntést, mielőtt megkezdődhetnek az utalások.
Magyarország augusztus végén jelentette be, hogy teljesítette a támogatások folyósításához előírt uniós feltételeket. A Bizottság ezt követően indította el az ellenőrzést. A folyamat során a kormánynak 27 kiemelt feltételt, úgynevezett szupermérföldkövet, valamint több mint száz további követelményt kellett teljesítenie. A parlament a nyár folyamán több mint száz jogszabályt módosított, elsősorban az igazságszolgáltatás függetlenségének és a korrupció elleni fellépésnek az erősítése érdekében.
A helyreállítási tervet is átalakították. Az augusztusban elfogadott módosítás szerint 3,6 milliárd eurót, vagyis a teljes keret több mint egyharmadát tőkejuttatásokra irányították át. Ebből a Magyar Fejlesztési Bank, valamint az újonnan létrehozott, teljes egészében állami tulajdonú gördülőállomány-társaság részesülhet. A terv emellett az energetikai hálózat korszerűsítését, a vasúti fejlesztéseket és a bérlakásállomány megújítását is tartalmazza.
A pénzek felszabadítása Magyar Péter egyik fontos vállalása volt. A miniszterelnök májusban Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével állapodott meg a korábban visszatartott, összesen 16,4 milliárd eurós uniós forrás ügyében. Ennek része a helyreállítási alap közel 10 milliárd eurós kerete is. A korábbi kormányzati ciklusban a jogállamisággal és a korrupcióval kapcsolatos aggályok miatt nem jutott hozzá Magyarország ezekhez a támogatásokhoz.
Szeptemberben már egy másik fontos előrelépés történt: a Bizottság 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítását javasolta, miután úgy ítélte meg, hogy a magyar kormány orvosolta a korábban kifogásolt jogállamisági hiányosságokat.
Ez azonban még nem jelentett automatikus kifizetést, a végső döntés az Európai Tanácsra várt.
A teljes pénzügyi rendezéshez továbbra is maradtak nyitott kérdések. További 2,2 milliárd euró azért van zárolva, mert a Bizottság szerint az akadémiai szabadsággal és a melegjogokkal kapcsolatos feltételek még nem teljesültek. A magyar kormány ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtását igazoló dokumentumokat sem nyújtotta be.
Rendkívüli döntés az uniós pénzekről: Ursula von der Leyen bejelentést tett Magyarországról, Magyar Péter pezsgőt bonthat – 4,2 milliárd eurót utal Brüsszel, egy lépés maradt hátra
Négy évvel a magyarországi uniós források egy részének felfüggesztése után az Európai Bizottság a korlátozások feloldását javasolja. A 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás mellett az alapítványi egyetemek hallgatóinak és kutatóinak Erasmus+ és Horizont Európa részvétele is újra lehetővé válhat. A végső döntésre az uniós Tanácsnak egy hónapja van.