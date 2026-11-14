Tovább sem lehet tudni, hogy mikor indulhat újra a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, miután a kivitelező kínai vállalat további javításokat tervez a vonatbefolyásoló rendszeren – erről posztolt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter péntek éjszaka.

Budapest–Belgrád vasútvonal: váratlan bejelentést tett Vitézy Dávid, a kínaiaknak javítaniuk kell a rendszert – már a decemberi indulást is elhalasztják, nincs új dátum Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

Budapest–Belgrád vasútvonal: váratlan bejelentést tett Vitézy Dávid, a kínaiaknak javítaniuk kell a rendszert – már a decemberi indulást is elhalasztják, nincs új dátum

Vitézy Dávid szerint az elmúlt hetekben intenzív, a magyar vasút történetében korábban nem látott alaposságú tesztek zajlottak a Budapest–Belgrád vasútvonalon. "Ennek elsősorban az volt az oka, hogy az Orbán-kormány döntése nyomán ez a vonal az első, ahol a kínai gyártó az európai szabványoknak megfelelő biztonsági rendszereket telepít, így mindent különösen alaposan meg kell vizsgálni, mielőtt a személyszállítás megindulhatna."

Szerinte a helyzet nehézségét jól mutatja, hogy még Lázár János arról döntött, hogy a MÁV és a magyar hatóságok mellett a TÜV független minőségbiztosító szervezetet is bevonja a tesztelésbe.

Ezt a döntést fenntartottam, és azt képviselem, mióta miniszterként felelős vagyok a beruházásért, hogy akkor és csakis akkor indulhat el a személyszállítás a vonalon, ha az illetékes hatóság, a minőségbiztosító és a tanúsító egyaránt minden kétséget kizáróan meggyőződött arról, hogy a biztonsági rendszerek az utasforgalom elindításához megfelelően működnek, és nem merül fel olyan hiba, amely veszélyeztethetné az utasok biztonságát

írta a miniszter, hozzátéve, hogy az elmúlt hetek tesztjei során kiderült néhány kisebb, elsősorban a szoftvereket érintő probléma, amely javításra szorult. A fent leírt elveknek megfelelően a legapróbb javítást követően is újrakezdődik a tesztelés, és csak akkor adható ki minden szükséges engedély, ha az újabb tesztek is hiba nélkül zárulnak. Ezért a személyszállítás egyelőre nem indul meg a vonalon.

Hangsúlyozta, nem a jelenlegi kormány döntése volt, hogy ebben a modellben valósuljon meg ez a projekt. Számtalan kritikát fogalmazott meg ő is korábba

mind a nyomvonallal,

mind a költségekkel,

mind pedig az üzleti modellel kapcsolatban.

Minderre tekintettel egyelőre, az osztrák és a szerb vasút korábbi bejelentésével ellentétben - melyet a korábbi sikeres tesztek nyomán a MÁV-tól kapott tájékoztatására alapoztak - a december 13-tól érvényes új vasúti menetrendben sem szerepeltetjük a Budapest-Belgrád vasútvonal személyszállító vonatait - olvasható a bejegyzésben.