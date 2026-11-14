Budapest–Belgrád vasútvonal: váratlan bejelentést tett Vitézy Dávid, a kínaiaknak javítaniuk kell a rendszert – már a decemberi indulást is elhalasztják, nincs új dátum
Tovább sem lehet tudni, hogy mikor indulhat újra a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, miután a kivitelező kínai vállalat további javításokat tervez a vonatbefolyásoló rendszeren – erről posztolt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter péntek éjszaka.
Budapest–Belgrád vasútvonal: váratlan bejelentést tett Vitézy Dávid, a kínaiaknak javítaniuk kell a rendszert – már a decemberi indulást is elhalasztják, nincs új dátum
Vitézy Dávid szerint az elmúlt hetekben intenzív, a magyar vasút történetében korábban nem látott alaposságú tesztek zajlottak a Budapest–Belgrád vasútvonalon. "Ennek elsősorban az volt az oka, hogy az Orbán-kormány döntése nyomán ez a vonal az első, ahol a kínai gyártó az európai szabványoknak megfelelő biztonsági rendszereket telepít, így mindent különösen alaposan meg kell vizsgálni, mielőtt a személyszállítás megindulhatna."
Szerinte a helyzet nehézségét jól mutatja, hogy még Lázár János arról döntött, hogy a MÁV és a magyar hatóságok mellett a TÜV független minőségbiztosító szervezetet is bevonja a tesztelésbe.
Ezt a döntést fenntartottam, és azt képviselem, mióta miniszterként felelős vagyok a beruházásért, hogy akkor és csakis akkor indulhat el a személyszállítás a vonalon, ha az illetékes hatóság, a minőségbiztosító és a tanúsító egyaránt minden kétséget kizáróan meggyőződött arról, hogy a biztonsági rendszerek az utasforgalom elindításához megfelelően működnek, és nem merül fel olyan hiba, amely veszélyeztethetné az utasok biztonságát
írta a miniszter, hozzátéve, hogy az elmúlt hetek tesztjei során kiderült néhány kisebb, elsősorban a szoftvereket érintő probléma, amely javításra szorult. A fent leírt elveknek megfelelően a legapróbb javítást követően is újrakezdődik a tesztelés, és csak akkor adható ki minden szükséges engedély, ha az újabb tesztek is hiba nélkül zárulnak. Ezért a személyszállítás egyelőre nem indul meg a vonalon.
Hangsúlyozta, nem a jelenlegi kormány döntése volt, hogy ebben a modellben valósuljon meg ez a projekt. Számtalan kritikát fogalmazott meg ő is korábba
- mind a nyomvonallal,
- mind a költségekkel,
- mind pedig az üzleti modellel kapcsolatban.
Minderre tekintettel egyelőre, az osztrák és a szerb vasút korábbi bejelentésével ellentétben - melyet a korábbi sikeres tesztek nyomán a MÁV-tól kapott tájékoztatására alapoztak - a december 13-tól érvényes új vasúti menetrendben sem szerepeltetjük a Budapest-Belgrád vasútvonal személyszállító vonatait - olvasható a bejegyzésben.
Korábban októberi dátumot határozott meg Vitézy
Ez már a sokadik csúszás a vasútvonal személyforgalmának elindulásával kapcsolatban. Legutóbb október közepére jósolta Vitézy Dávid a Budapest-Belgrád vasútvonalon a személyszállítás megindulását. A terheléses próba és az ETCS vonatbefolyásoló rendszer vizsgálata is rendben lezajlott a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán – mondta október elején a közlekedési és beruházási miniszter. Akkori posztja szerint október közepére várták a vizsgálatokat lezáró dokumentációt, és ha minden jól megy, a belföldi személyforgalom indulását október második felétől.
November másodikán aztán az RTL Híradója megkérdezte, hogy áll a dolog. Vitézy azt mondta, hogy akkor optimista volt. Azonban most is bizakodónak tűnik.
Én eddig olyan aggályt, ami miatt ez ne indulhatna el belátható időn belül, eddig nem hallottam senkitől
– mondta a telefonban a miniszter.
A vonalon tavaly november helyett idén februárban indultak el a tehervonatok, a személyvonatokra még várni kell. A kivitelezőnek ugyanis el kell még végeznie az utolsó, jótállási vágányszabályozást. Ez Vitézy szerint egy közel kéthónapos munka, amely során az állomási vágányokat és kitérőket, valamint a nyílt vonali pályát is végigszabályozzák, hogy a pálya hosszú távon alkalmas legyen a 160 kilométer per órás közlekedésre.
A tervek szerint ez a folyamat fejeződött volna be a Ferencváros-Kunszentmiklós-Tass elővárosi szakaszon októberben. Ha ezen a szakaszon majd minden rendben lesz, akkor decemberben elindulhat a nemzetközi forgalom a 160 kilométer per órás sebességgel. A vasútvonal magyar szakasza 800 milliárd forintba került, 85 százalékát kínai hitelből fedezték. Ezen a szakaszon 2022 óta nem járnak vonatok.