Idegtépő dugók jönnek hétfőtől: a Magyar Közút burkolatot javít az autópályákon – itt lesznek gigatorlódások az agglomerációban
Nem indul zökkenőmentesen november első hete az autósok számára, ugyanis két forgalmas autópálya-szakaszon is burkolatjavítások kezdődnek. Az M0-s körgyűrűn már hétfőtől, az M7-es autópályán csütörtöktől kell sávlezárásokra és torlódásokra számítani. Különösen a reggeli és délutáni csúcsforgalomban lehetnek fennakadások, amikor az autósok akár kérszer annyi időt araszolgathatnak a dugóban.
A Magyar Közút vasárnapi közleménye szerint november első hetében az alábbi ütemezés szerint folytatódnak a burkolatjavítások:
- M0-s autóút – Diósd térsége, november 2–5.
- Az M0-s autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán, a 7-es főúti csomópontnál, a diósdi kihajtótól mintegy 2 kilométer hosszan lezárják a külső forgalmi sávot. A munkavégzés ideje alatt a forgalom a két belső sávon haladhat.
November 2-án mintegy 5600 négyzetméteren végzik el a burkolat előkészítését és marását. Ezt követően november 3. és 5. között 7 centiméter vastagságban, 940 tonna kötőréteget, valamint 4 centiméter vastagságban, 540 tonna kopóréteget építenek be.
- M7-es autópálya – Budaörs térsége, november 5–6.
Az M7-es autópálya Budapest felé vezető bevezető szakaszán, a budaörsi csomópontot követően először a külső forgalmi sávot, majd a gyűjtő-elosztó sávot zárják le. A főpályán a forgalom a két belső sávon haladhat.
Azt közölték, hogy a munkálatok során kb. 3300 négyzetméteren készítik elő és marják fel a burkolatot, majd november 6-án közel 400 tonna kopóréteget építenek be, 5 centiméter vastagságban. A munkálatok idején mindkét helyszínen torlódások alakulhatnak ki, különösen a reggeli és délutáni csúcsforgalomban. A tervezett ütemezés az időjárási és kivitelezési körülmények függvényében változhat.
A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, és lehetőség szerint hosszabb menetidővel tervezzenek. Az aktuális korlátozásokról a www.utinform.hu weboldalon, valamint a navigációs alkalmazások segítségével tájékozódhatnak.
A fővárosban is felújítások lesznek
November 2-án, hétfőn reggel 7 órától várhatóan november 27-ig vágányjavítási munkálatokat végeznek a Bocskai út és a Bartók Béla út kereszteződésében, a Kosztolányi Dezső téren. A csaknem négy héten át tartó rekonstrukció idején jelentős közúti forgalomkorlátozásokra és időszakos torlódásokra kell számítani – közölte a Budapest Közút.
A közlekedők számára az egyik legfontosabb változás, hogy a Bocskai útról a centrum irányába haladva a kereszteződés közepén ideiglenesen nem lehet majd balra kanyarodni a Bartók Béla útra. Az autósoknak ezért új útvonalat kell követniük: egyenesen tovább kell haladniuk a Bocskai úton, majd a Bartók Béla út keresztezése után, a Kosztolányi Dezső téri szervizútnál kialakított ideiglenes balra kanyarodási lehetőséget kell használniuk. Innen a szervizúton keresztül juthatnak vissza a Bartók Béla útra.
A vágányjavítás nemcsak az autósokat, hanem a közösségi közlekedést használókat is érinti. A munkálatok miatt november 2. és 27. között a 19-es és a 49-es villamos rövidített útvonalon közlekedik