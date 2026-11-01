Deviza
EUR/HUF365,9 -0,37% USD/HUF327,87 -0,03% GBP/HUF438,98 -0,09% CHF/HUF399,68 +0,4% PLN/HUF83,05 -0,03% RON/HUF68,57 -0,01% CZK/HUF15,03 -0,01% EUR/HUF365,9 -0,37% USD/HUF327,87 -0,03% GBP/HUF438,98 -0,09% CHF/HUF399,68 +0,4% PLN/HUF83,05 -0,03% RON/HUF68,57 -0,01% CZK/HUF15,03 -0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Idegtépő dugók jönnek hétfőtől: a Magyar Közút burkolatot javít az autópályákon – itt lesznek gigatorlódások az agglomerációban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
November 2-án, hétfőn újabb üteméhez érkeznek a burkolatjavítási munkálatok az M0-s autóúton és az M7-es autópályán. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. először Diósd térségében, majd november 5-től az M7-es autópálya budaörsi szakaszán végez beavatkozásokat. A munkavégzés idején sávlezárásokra és torlódásokra kell számítani.
VG
2026.11.01, 19:55
Szóljon hozzá!

Nem indul zökkenőmentesen november első hete az autósok számára, ugyanis két forgalmas autópálya-szakaszon is burkolatjavítások kezdődnek. Az M0-s körgyűrűn már hétfőtől, az M7-es autópályán csütörtöktől kell sávlezárásokra és torlódásokra számítani. Különösen a reggeli és délutáni csúcsforgalomban lehetnek fennakadások, amikor az autósok akár kérszer annyi időt araszolgathatnak a dugóban.

burkolatjavítás, Busy,Highway,With,Fast,Moving,Vehicles,In,Beautiful,Sunset,In, autópálya
Burkolatjavítás miatt jelentős torlódások várhatók az M0 és az M7 autópályák egyes szakaszain/Fotó: Barat Roland

A Magyar Közút vasárnapi közleménye szerint november első hetében az alábbi ütemezés szerint folytatódnak a burkolatjavítások:

  • M0-s autóút – Diósd térsége, november 2–5.
  • Az M0-s autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán, a 7-es főúti csomópontnál, a diósdi kihajtótól mintegy 2 kilométer hosszan lezárják a külső forgalmi sávot. A munkavégzés ideje alatt a forgalom a két belső sávon haladhat.

November 2-án mintegy 5600 négyzetméteren végzik el a burkolat előkészítését és marását. Ezt követően november 3. és 5. között 7 centiméter vastagságban, 940 tonna kötőréteget, valamint 4 centiméter vastagságban, 540 tonna kopóréteget építenek be.

  • M7-es autópálya – Budaörs térsége, november 5–6.

Az M7-es autópálya Budapest felé vezető bevezető szakaszán, a budaörsi csomópontot követően először a külső forgalmi sávot, majd a gyűjtő-elosztó sávot zárják le. A főpályán a forgalom a két belső sávon haladhat.

Azt közölték, hogy a munkálatok során kb. 3300 négyzetméteren készítik elő és marják fel a burkolatot, majd november 6-án közel 400 tonna kopóréteget építenek be, 5 centiméter vastagságban. A munkálatok idején mindkét helyszínen torlódások alakulhatnak ki, különösen a reggeli és délutáni csúcsforgalomban. A tervezett ütemezés az időjárási és kivitelezési körülmények függvényében változhat. 

A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, és lehetőség szerint hosszabb menetidővel tervezzenek. Az aktuális korlátozásokról a www.utinform.hu weboldalon, valamint a navigációs alkalmazások segítségével tájékozódhatnak.

A fővárosban is felújítások lesznek

November 2-án, hétfőn reggel 7 órától várhatóan november 27-ig vágányjavítási munkálatokat végeznek a Bocskai út és a Bartók Béla út kereszteződésében, a Kosztolányi Dezső téren. A csaknem négy héten át tartó rekonstrukció idején jelentős közúti forgalomkorlátozásokra és időszakos torlódásokra kell számítani – közölte a Budapest Közút.

A közlekedők számára az egyik legfontosabb változás, hogy a Bocskai útról a centrum irányába haladva a kereszteződés közepén ideiglenesen nem lehet majd balra kanyarodni a Bartók Béla útra. Az autósoknak ezért új útvonalat kell követniük: egyenesen tovább kell haladniuk a Bocskai úton, majd a Bartók Béla út keresztezése után, a Kosztolányi Dezső téri szervizútnál kialakított ideiglenes balra kanyarodási lehetőséget kell használniuk. Innen a szervizúton keresztül juthatnak vissza a Bartók Béla útra.

A vágányjavítás nemcsak az autósokat, hanem a közösségi közlekedést használókat is érinti. A munkálatok miatt november 2. és 27. között a 19-es és a 49-es villamos rövidített útvonalon közlekedik

Szóljon hozzá!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu