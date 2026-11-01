Idegtépő dugók jönnek hétfőtől: a Magyar Közút burkolatot javít az autópályákon – itt lesznek gigatorlódások az agglomerációban

Nem indul zökkenőmentesen november első hete az autósok számára, ugyanis két forgalmas autópálya-szakaszon is burkolatjavítások kezdődnek. Az M0-s körgyűrűn már hétfőtől, az M7-es autópályán csütörtöktől kell sávlezárásokra és torlódásokra számítani. Különösen a reggeli és délutáni csúcsforgalomban lehetnek fennakadások, amikor az autósok akár kérszer annyi időt araszolgathatnak a dugóban.

Burkolatjavítás miatt jelentős torlódások várhatók az M0 és az M7 autópályák egyes szakaszain/Fotó: Barat Roland

A Magyar Közút vasárnapi közleménye szerint november első hetében az alábbi ütemezés szerint folytatódnak a burkolatjavítások:

M0-s autóút – Diósd térsége, november 2–5.

Az M0-s autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán, a 7-es főúti csomópontnál, a diósdi kihajtótól mintegy 2 kilométer hosszan lezárják a külső forgalmi sávot. A munkavégzés ideje alatt a forgalom a két belső sávon haladhat.

November 2-án mintegy 5600 négyzetméteren végzik el a burkolat előkészítését és marását. Ezt követően november 3. és 5. között 7 centiméter vastagságban, 940 tonna kötőréteget, valamint 4 centiméter vastagságban, 540 tonna kopóréteget építenek be.

M7-es autópálya – Budaörs térsége, november 5–6.

Az M7-es autópálya Budapest felé vezető bevezető szakaszán, a budaörsi csomópontot követően először a külső forgalmi sávot, majd a gyűjtő-elosztó sávot zárják le. A főpályán a forgalom a két belső sávon haladhat.

Azt közölték, hogy a munkálatok során kb. 3300 négyzetméteren készítik elő és marják fel a burkolatot, majd november 6-án közel 400 tonna kopóréteget építenek be, 5 centiméter vastagságban. A munkálatok idején mindkét helyszínen torlódások alakulhatnak ki, különösen a reggeli és délutáni csúcsforgalomban. A tervezett ütemezés az időjárási és kivitelezési körülmények függvényében változhat.

A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, és lehetőség szerint hosszabb menetidővel tervezzenek. Az aktuális korlátozásokról a www.utinform.hu weboldalon, valamint a navigációs alkalmazások segítségével tájékozódhatnak.

A fővárosban is felújítások lesznek

November 2-án, hétfőn reggel 7 órától várhatóan november 27-ig vágányjavítási munkálatokat végeznek a Bocskai út és a Bartók Béla út kereszteződésében, a Kosztolányi Dezső téren. A csaknem négy héten át tartó rekonstrukció idején jelentős közúti forgalomkorlátozásokra és időszakos torlódásokra kell számítani – közölte a Budapest Közút.