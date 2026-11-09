Nagyon rossz hírt kapott Kapitány István és a magyar ipar a szegedi BYD-gyárról: még évekig tarthat a kínaiaknak a teljes beüzemelés – 300 ezer autóra vár a gazdaság

Akár 2028 februárjáig is elhúzódhat a BYD szegedi autógyárának teljes beüzemelése, miközben a kínai autógyártó továbbra is 2026 végére ígéri az első járművek összeszerelését. A beruházás hatósági dokumentumaiból ugyanis az derül ki, hogy több meghatározó gyáregység próbaüzeme csak 2027-ben kezdődhet meg. A vállalat ráadásul szeptemberben ismét a korábban meghatározott határidők módosítását kérte – írta meg a Délmagyar.

Csak 2028-ra fejeződhet be a BYD gyárának beüzemelése / Fotó: Karnok Csaba

A szegedi beruházás indulásával kapcsolatban már korábban is többször változtak az időpontok. Az eredeti elképzelések szerint 2025 végén már megkezdődött volna a termelés, később azonban 2026-ra halasztották a sorozatgyártást. Stella Li, a BYD ügyvezető alelnöke júniusban a Reutersnek, majd októberben is arról beszélt, hogy

az autók összeszerelése az idei negyedik negyedévben indulhat,

a termelés felfutása pedig jövőre várható.

A legfrissebb hatósági ütemezés ugyanakkor ennél összetettebb képet mutat.

Csak 2028-ra fejeződhet be a BYD gyárának beüzemelése

A kínai vállalat szeptember 16-án kezdeményezte a próbaüzemi határidők módosítását. Az október 9-én kiadott határozat alapján a gyár beüzemelését öt szakaszra osztották, amelyek közül több csak jövőre kezdődhet meg. Az első szakasz az elektromos autók összeszerelését és a próbapályát érinti, ezek próbaüzemének kezdete október 30-ra, illetve december 30-ra módosult. A hegesztő-, prés- és festőüzemek beüzemelése november végétől, illetve 2027 januárjától kezdődhet. A következő évben további fontos technológiák következnek: a FinDreams alkatrészgyártó csarnokai, az akkumulátortároló, valamint a plug-in hibrid járművek összeszereléséhez kapcsolódó létesítmények.

A teljes próbaüzemi folyamat lezárását legkésőbb 2028. február 28-ra ütemezték.

Ez ugyanakkor nem jelenti automatikusan azt, hogy a BYD csak 2028-ban kezdhet autókat gyártani Szegeden. Az egyes gyáregységek fokozatos beindítása mellett az első járművek már korábban elkészülhetnek. A helyzetet tovább árnyalja, hogy szeptemberben a vállalat európai tanácsadója már folyamatban lévő próbagyártásról beszélt, miközben a BYD a hatósággal azt közölte, hogy a próbaüzem még nem kezdődött el. Ezt egy szeptember 30-i helyszíni ellenőrzés is megerősítette.