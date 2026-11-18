Évi 300 ezer autó gyártására lehet képes a BYD szegedi üzeme a teljes tervezett kapacitás elérésekor – erről beszélt Jeremy Wang, a kínai autógyártó magyarországi működéséért is felelős vezetője a TechTogether konferencia autóipari kerekasztal-beszélgetésén. Hangsúlyozta, hogy a maximális kapacitás nem jelenti azt, hogy a gyár már a működés kezdetén ekkora mennyiséget állítana elő.

Jeremy Wang, a BYD magyarországi működéséért is felelős vezetője / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A szegedi beruházás a BYD európai terjeszkedésének egyik legfontosabb eleme. A vállalat hosszabb távon arra törekszik, hogy az európai piacra szánt autóinak egyre nagyobb részét helyben gyártsa. Jeremy Wang szerint az európai piac jelentős lehetőségeket kínál, de a szabályozási környezet, a vámok és a vásárlói igények változásai folyamatos alkalmazkodást követelnek meg.

Nem áll meg Szegednél a BYD európai terjeszkedése

A BYD képviselője szerint a vállalat további európai beruházási lehetőségeket vizsgál. A cél, hogy az európai működés ne kizárólag a járműgyártásra korlátozódjon: a fejlesztési, tervezési és beszállítói tevékenységeket is erősítenék.

Példaként a milánói európai formatervezési központot említette.

A vállalat ugyanakkor jelentős különbségeket tapasztal az európai és kínai beruházások megvalósításának sebességében. Európában a gyárépítés, az engedélyeztetés és az infrastruktúra kialakítása hosszabb időt vehet igénybe, ami a gyorsan változó autóiparban különösen nagy kihívás.

A szabályozás miatt is alkalmazkodni kell

A BYD számára fontos, hogy a gyártási rendszerek rugalmasan alkalmazkodjanak a piaci és szabályozási környezethez. Ez a különböző hajtásláncokkal szerelt modellek gyártását is érinti. Az európai stratégiában a tisztán elektromos autók mellett a hálózatról tölthető hibrid modellek is szerepet kapnak. A gyártósorokat, beszállítói rendszereket és logisztikai folyamatokat is az új követelményekhez kell igazítani. Jeremy Wang szerint ehhez folyamatos együttműködésre van szükség

a magyar hatóságokkal

és a helyi szereplőkkel.

Az infrastruktúra, a közlekedési kapcsolatok és az energiaellátás biztosítása is meghatározó. A BYD célja, hogy a szegedi beruházás körül olyan helyi beszállítói háttér alakuljon ki, amely hosszú távon megfelel a nemzetközi autóipari követelményeknek. A gyár a vállalat tervei szerint egy folyamatosan bővülő európai ipari rendszer részeként működhet majd.