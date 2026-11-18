Megszólalt a BYD vezetője a szegedi autógyárról: elárulta, mekkora kapacitásra készülnek – újabb európai beruházások is jöhetnek
Évi 300 ezer autó gyártására lehet képes a BYD szegedi üzeme a teljes tervezett kapacitás elérésekor – erről beszélt Jeremy Wang, a kínai autógyártó magyarországi működéséért is felelős vezetője a TechTogether konferencia autóipari kerekasztal-beszélgetésén. Hangsúlyozta, hogy a maximális kapacitás nem jelenti azt, hogy a gyár már a működés kezdetén ekkora mennyiséget állítana elő.
A szegedi beruházás a BYD európai terjeszkedésének egyik legfontosabb eleme. A vállalat hosszabb távon arra törekszik, hogy az európai piacra szánt autóinak egyre nagyobb részét helyben gyártsa. Jeremy Wang szerint az európai piac jelentős lehetőségeket kínál, de a szabályozási környezet, a vámok és a vásárlói igények változásai folyamatos alkalmazkodást követelnek meg.
Nem áll meg Szegednél a BYD európai terjeszkedése
A BYD képviselője szerint a vállalat további európai beruházási lehetőségeket vizsgál. A cél, hogy az európai működés ne kizárólag a járműgyártásra korlátozódjon: a fejlesztési, tervezési és beszállítói tevékenységeket is erősítenék.
Példaként a milánói európai formatervezési központot említette.
A vállalat ugyanakkor jelentős különbségeket tapasztal az európai és kínai beruházások megvalósításának sebességében. Európában a gyárépítés, az engedélyeztetés és az infrastruktúra kialakítása hosszabb időt vehet igénybe, ami a gyorsan változó autóiparban különösen nagy kihívás.
A szabályozás miatt is alkalmazkodni kell
A BYD számára fontos, hogy a gyártási rendszerek rugalmasan alkalmazkodjanak a piaci és szabályozási környezethez. Ez a különböző hajtásláncokkal szerelt modellek gyártását is érinti. Az európai stratégiában a tisztán elektromos autók mellett a hálózatról tölthető hibrid modellek is szerepet kapnak. A gyártósorokat, beszállítói rendszereket és logisztikai folyamatokat is az új követelményekhez kell igazítani. Jeremy Wang szerint ehhez folyamatos együttműködésre van szükség
- a magyar hatóságokkal
- és a helyi szereplőkkel.
Az infrastruktúra, a közlekedési kapcsolatok és az energiaellátás biztosítása is meghatározó. A BYD célja, hogy a szegedi beruházás körül olyan helyi beszállítói háttér alakuljon ki, amely hosszú távon megfelel a nemzetközi autóipari követelményeknek. A gyár a vállalat tervei szerint egy folyamatosan bővülő európai ipari rendszer részeként működhet majd.
Erre a bejelentésre várt a magyar gazdaság a kínaiaktól: megszólalt a BYD a szegedi gyár beindításáról, ezek az autók lesznek az elsők – kezdődik a sorozatgyártás
Hamarosan megkezdődhet a BYD szegedi gyárának nagyüzemi termelése, amely a kínai autógyártó első európai személyautó-gyártó üzeme lesz. A 4 milliárd eurós beruházás nemcsak a magyar autóipart alakíthatja át, hanem a BYD európai terjeszkedésének is kulcsszerepet szán: a vállalat már most gyorsan növeli értékesítését a kontinensen, miközben a szegedi üzem évi akár 300 ezer autó gyártására is képes lehet.