Fertetics Miklós toborzási vezető az ünnepségen elmondta, az autóipari cég szinte valamennyi műszaki területre keres munkavállalókat. Jelenleg a toborzás középpontjában a kékgalléros, operátori munkaterületek állnak, de ezzel párhuzamosan keresnek technikusokat, mérnököket, logisztikai, informatikai és pénzügyi területen dolgozó szakembereket is. A BYD minél több szegedit és a környéken élőt szeretne alkalmazni, ezért toborzópontokat nyitottak Hódmezővásárhelyen, Makón, Ásotthalmon, Kiskunfélegyházán, Orosházán is – tudatta a szakember.

A BYD újabb intenzív toborzásba kezdett szegedi gyára számára (illusztráció)

Fotó: Xinhua via AFP

Hegesztő biztosan kell a BYD gyárába

A BYD a közösségi karrieroldalán megjelentetett posztban is felhívja a figyelmet arra, hogy újra munkavállalókat keresnek. A vállalatnál már valamivel több mint kilencszáz munkavállaló dolgozik, ezt a létszámot most több mint másfélszeresére duzzasztanák.

A bejegyzések áttekintéséből kiderül, hogy hegesztőre biztosan szükség van a felvenni tervezett hatszáz új munkavállaló között.

Erre a bejelentésre várt a magyar gazdaság a kínaiaktól

Hamarosan megkezdődhet a BYD szegedi gyárának nagyüzemi termelése, amely a kínai autógyártó első európai személyautó-gyártó üzeme lesz – tudatta a napokban a szegedi gyárral kapcsolatban a cég.

A 4 milliárd eurós beruházás nemcsak a magyar autóipart alakíthatja át, hanem a BYD európai terjeszkedésének is kulcsszerepet szán: a vállalat már most gyorsan növeli értékesítését a kontinensen, miközben a szegedi üzem évi akár 300 ezer autó gyártására is képes lehet – írtuk néhány napja a Világgazdaság oldalán.