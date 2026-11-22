Új akadályba ütközött a BYD európai terjeszkedése. A hágai bíróság november 20-i döntése értelmében a kínai autógyártó egyelőre nem gyárthatja, nem importálhatja és nem értékesítheti a Ti7-et az Európai Unióban. A Jaguar Land Rover (JLR) azért fordult bírósághoz, mert álláspontja szerint a hétüléses kínai szabadidő-autó a Land Rover Defender védett formatervét másolja.

A BYD Ti7 uniós gyártását és értékesítését ideiglenesen megtiltotta a hágai bíróság Fotó: BYD

Mit jelent a BYD Ti7 tilalma a szegedi gyárnak?

A magyar szempontból fontos részlet, hogy az intézkedés az uniós gyártásra is kiterjed. A BYD így Szegeden sem veheti fel a Ti7-et a gyártási programjába, amíg a tilalom hatályban van. A bíróság számolt a magyarországi gyártás lehetőségével, a BYD azonban nem jelentette be, hogy Szegedre vinné a modellt. A döntés ezért a későbbi modellválasztást korlátozhatja.

A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint Szegeden elsőként a tisztán elektromos Dolphin Surf készülhet, amelyet később az Atto család modelljei követhetnek. Jeremy Wang, a BYD magyarországi működéséért is felelős vezetője novemberben arról beszélt, hogy az üzem teljes kiépítése után évente akár 300 ezer autó gyártására lehet képes. A cég pénteken toborzóirodát nyitott Szegeden, és a mintegy 900 magyar munkavállaló mellé további 600 dolgozót keres.

A Defender formája miatt állították meg a kínai terepjárót

A hágai bíró szerint a Ti7 karosszériájának arányai, a kerékjáratok formája, az oldalablakok vonala és a hátsó ajtó mögötti jellegzetes panel együtt túlságosan hasonló összhatást keltenek a Defenderhez. A BYD vitatja a döntést, azt állítja, hogy a Ti7 saját fejlesztésű modell, és közölte, hogy fellebbez. A Jaguar Land Rovernek hat hónapon belül meg kell indítania az ügy érdemi elbírálására irányuló eljárást, különben az ideiglenes tilalom hatályát vesztheti.

A brit piacra a holland döntés nem terjed ki. A BYD ott 2027 januárjára ígérte az első kiszállításokat, 47 995 fontos indulóáron. Az Economica szerint ez több mint 20 ezer fonttal alacsonyabb egy hasonló, konnektorról tölthető hibrid Defender 110 áránál. Az árkülönbség jelzi a vita üzleti tétjét is, hiszen a Ti7 a Defender egyik olcsóbb riválisaként léphet piacra.