Ünnepel Vitézy Dávid államtitkára: megakadályoztuk, hogy bővítse a CATL a debreceni akkugyárat
Tárkányi Zsolt (Tisza) debreceni országgyűlési képviselő, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára elárulta, tartják magukat ahhoz, amit május végén nyilatkozott, vagyis a kormány továbbra sem támogatja a CATL-akkumulátorgyár bővítését. Mint mondta, ezért hozták azt az új szabályozást, hogy amennyiben egy szabálytalanság miatt a hatóság megbírságolja a cégeket, fél évig kérvényt sem nyújthatnak be bővítésre vonatkozóan. Szerinte ez fáj a CATL-nek, mert így a betű szerinti működést kell teljesíteniük – írja a Debreciner.
Tárkányi ősbűnnek nevezte, hogy az önkormányzat eladta bővítésre a telket a kínaiaknak. Felidézte, hogy amikor a 106-os vasútvonalat az Orbán-kormány megszüntette, az önkormányzat már el is kezdte kisajátítani a területet, hogy eladja azt is a CATL-nek. Az új kormány azonban ezt az első munkanapjain leállította. Nem adták át a vasúti telkeket, ezért azt az önkormányzat nem tudta eladni a cégnek. Ez a mai napig hátráltatja a második ütemet.
A CATL négy év alatt jutott el a próbagyártásig Debrecenben
A debreceni üzem története 2022 augusztusában kezdődött, amikor a CATL bejelentette 7,34 milliárd eurós, mintegy 3000 milliárd forintos beruházását. A fejlesztés végső célja akár évi 100 gigawattóra gyártókapacitás és mintegy 9000 munkahely létrehozása.
A beruházás első üteme 2026-ra készült el:
- a gyártástechnológia telepítése után májusban megindult a modulgyártás,
- augusztusban a kormányhivatal megadta a használatbavételi engedélyt
- szeptember 22-én pedig a szükséges engedélyek birtokában a cellagyártó sorokon a próbagyártás is elkezdődött.
A debreceni üzem jelenlegi, első fázisban kiépített kapacitása mintegy 40 gigawattóra, vagyis a 100 gigawattórás végső célhoz képest még hosszú felfutási folyamat előtt áll a gyár. A helyszínen azonban már látszik, milyen technológiai háttérre épülhet fel ez a kapacitás, és az is, hogy a 3000 milliárd forintos beruházás miként alakult át az elmúlt négy évben egy látványtervekből és építkezésből álló projektből valódi ipari termeléssé.
A debreceni CATL teljes területe 221 hektár. A fejlesztés elsődleges célja az európai vevők, ezen belül főként az európai autógyártók kiszolgálása. A gyárban nikkel-kobalt-mangán (NCM), valamint lítium-vasfoszfát (LFP) akkumulátorokat gyártanak. A vállalat rugalmas gyártósorokat alakított ki, amelyek nem kizárólag az autóipari igényeket képesek kiszolgálni, de a cél most egyértelműen ez.
A debreceni üzemben 2024 óta több mint 500 ezer akkumulátormodult gyártottak, a modulgyártás pedig eddig közel 100 milliárd forint bevételt termelt, amelyhez kapcsolódóan a vállalat adóbefizetéseket is teljesített.
A múlt héten ráadásul lezárult egy több mint három és fél éve húzódó jogvita is, amely a debreceni akkumulátorgyár körül alakult ki. Október 29-én ugyanis a Debreceni Törvényszék több mint három és fél évig tartó jogi eljárás után elutasította a helyi lakosok keresetét.
A bíróság arra hivatkozva döntött így, hogy az akkumulátorgyár engedélyezési dokumentációját időközben módosították, ezért a felperesek a továbbiakban már nem rendelkeztek az eljárás megindításához szükséges perbeli jogosultsággal. A bíróság emellett megállapította, hogy a kormányzati szervek engedélyezési eljárása során nem történt jogsértés.