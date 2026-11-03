Ünnepel Vitézy Dávid államtitkára: megakadályoztuk, hogy bővítse a CATL a debreceni akkugyárat

Tárkányi Zsolt (Tisza) debreceni országgyűlési képviselő, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára elárulta, tartják magukat ahhoz, amit május végén nyilatkozott, vagyis a kormány továbbra sem támogatja a CATL-akkumulátorgyár bővítését. Mint mondta, ezért hozták azt az új szabályozást, hogy amennyiben egy szabálytalanság miatt a hatóság megbírságolja a cégeket, fél évig kérvényt sem nyújthatnak be bővítésre vonatkozóan. Szerinte ez fáj a CATL-nek, mert így a betű szerinti működést kell teljesíteniük – írja a Debreciner.

CATL/Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Tárkányi ősbűnnek nevezte, hogy az önkormányzat eladta bővítésre a telket a kínaiaknak. Felidézte, hogy amikor a 106-os vasútvonalat az Orbán-kormány megszüntette, az önkormányzat már el is kezdte kisajátítani a területet, hogy eladja azt is a CATL-nek. Az új kormány azonban ezt az első munkanapjain leállította. Nem adták át a vasúti telkeket, ezért azt az önkormányzat nem tudta eladni a cégnek. Ez a mai napig hátráltatja a második ütemet.

A CATL négy év alatt jutott el a próbagyártásig Debrecenben

A debreceni üzem története 2022 augusztusában kezdődött, amikor a CATL bejelentette 7,34 milliárd eurós, mintegy 3000 milliárd forintos beruházását. A fejlesztés végső célja akár évi 100 gigawattóra gyártókapacitás és mintegy 9000 munkahely létrehozása.

A beruházás első üteme 2026-ra készült el:

a gyártástechnológia telepítése után májusban megindult a modulgyártás,

augusztusban a kormányhivatal megadta a használatbavételi engedélyt

szeptember 22-én pedig a szükséges engedélyek birtokában a cellagyártó sorokon a próbagyártás is elkezdődött.

A debreceni üzem jelenlegi, első fázisban kiépített kapacitása mintegy 40 gigawattóra, vagyis a 100 gigawattórás végső célhoz képest még hosszú felfutási folyamat előtt áll a gyár. A helyszínen azonban már látszik, milyen technológiai háttérre épülhet fel ez a kapacitás, és az is, hogy a 3000 milliárd forintos beruházás miként alakult át az elmúlt négy évben egy látványtervekből és építkezésből álló projektből valódi ipari termeléssé.