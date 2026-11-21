Napi 11 264 köbméter többletvízre lehet szükség 2027 nyári csúcsidőszakaiban öt debreceni ipari beruházás működéséhez a 2025-ös állapothoz képest – ezt mutatta a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. (DIF) korábbi számítása, amelyet a Debreciner november 20-án ismertetett. A becslés a CATL akkumulátorgyárának első ütemével már számolt. A lap a dokumentum alapján arra jutott, hogy akár már 2027 nyarán veszélybe kerülhet a város vízellátása.

Ketyeg az óra. Lesz elég víz Debrecenben 2027 nyarán? Megszólalt a város a CATL körüli vitában Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A debreceni önkormányzat november 21-i közleményében vitatta ezt a következtetést. A város szerint a számítás a gyárak 2026 februárjában ismert igényeiből indult ki. Azóta a fejlesztőcég egyeztetett a beruházókkal, és több üzem a korábbinál számottevően kisebb vízigényt jelzett 2027-re a szolgáltatónak. A város ebből arra következtet, hogy a szürkevízrendszer üzembe helyezéséig elegendő a meglévő kapacitás. A közlemény a felülvizsgált igények összesített értékét nem közölte.

A CATL hűtésére tisztított szennyvizet használnának

A vita a CATL második ütemére is kiterjed. Az önkormányzat szerint a DIF azért jelezte a problémát a Nemzeti Befektetési Ügynökségnek (HIPA), mert ha a bővítést teljes egészében a balmazújvárosi víztisztító műből származó ivóvízzel látnák el, ahhoz szükség lenne egy korábban jóváhagyott, később leállított fejlesztésre.

A CATL második ütemének tervezett hűtővízigénye napi 5406 köbméter. Az önkormányzat szerint ezt az új rendszer elkészülte után teljes egészében tisztított kommunális szennyvízből fedezik. Az újrahasznosítás célja, hogy az ipari hűtés kisebb terhet rójon a természetes vízbázisokra.

Marad a déli ipari övezet vízfelhasználási plafonja

A város közölte, hogy a közgyűlés nem kíván változtatni a Déli Gazdasági Övezetben felhasználható vízmennyiség felső határán. Ehhez az ipari beruházóknak is alkalmazkodniuk kell. Az önkormányzat a Debreceni Vízmű álláspontját idézve azt írta, hogy a meglévő kapacitás a lakosság és a működési engedéllyel rendelkező üzemek egyidejű ellátására elegendő.

Ha a vízhasználatot mégis korlátozni kell, a lakosság létfenntartási ivóvízigénye, valamint a közegészségügyi és katasztrófa-elhárítási vízigény elsőbbséget élvez az ipari felhasználással szemben. A sorrendet a vízgazdálkodásról szóló törvény rögzíti.