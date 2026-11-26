Megszólalt a CBA: erre számíthatnak a vásárlók az árrésstop eltörlése után – kiterítették lapjaikat, elmondták, mi lesz az indokolatlan áremelőkkel
Megszűnik az árrésstop a magyarországi kiskereskedelemben, a törvénymódosítás várhatóan néhány napon belül, még karácsony előtt életbe léphet – a menetrend várható lépéseiről ebből a cikkből tájékozódhat. A kereskedők régóta várták a döntést, a vásárlókban ugyanakkor kérdéseket vethet fel, hogy az intézkedés eltörlése magával hozza-e az élelmiszerek drágulását. A CBA Kereskedelmi Kft. a Világgazdaságnak kommentálta az intézkedés eltörlését.
A CBA előtt már a Lidl és a Tesco is elárulta, miben gondolkodnak az árrésstip után
Várhatóan már az árrésstop nélkül folytathatják a magyar vásárlók a karácsonyi bevásárlásaikat december elejétől, amennyiben az ésszerű várakozások alapján, hamarosan kivezetik a 2025 tavasszal bevezetett, fogyasztókat védő intézkedést. Az árrésstop kivezetésének több vonatkozása van, ezek között például a jövőbeni, kereskedők és beszállítók között bonyolódó alkukból a vásárlóközönség önmagában keveset fog érzékelni, az eddig árrésstopos termékek (és az áttételes, eddigi esetleges átterhelés miatt a többi termék) polcára viszont nyilvánvalóan sokakat érinti, karácsony előtt pedig különös aktualitást kapó kérdés.
Alapvetően az alábbi kettő, egymásnak egyébként nem ellentmondó, inkább egymással versengő, időben egymához képest eltolvas érvényesülő prognózist fogalmaztak meg az árrésstop kivezetésének várható hatásai kapcsán:
- a kivezetéssel mérsékelten, rövid ideig, átmenetileg emelkedhet az utóbbi kb. egy évben bezuhant élelmiszer-infláció az átmeneti drágulással, de a bázis most annyira alacsony főként a Covid-19 időszakához képest, hogy ennyit a piac kereskedőstül-vásárlóstul biztosan „elbír”;
- a kivezetés nem fog jelentős, tendenciaszerű áremelkedést maga után hozni a boltokban, mert a közmondásosan árérzékeny vásárlók megnyerése miatt az árverseny továbbra is kiélezett marad a boltláncok között, amiben bizonyosan „elvérzik” az, aki a szabad árazás apropóján áremeléssel próbálna nagyobb bevételre szert tenni.
A témában most vagy a kivezetés bejelentése után nyilatkozó áruházláncok főként az utóbbi vonatkozást hangsúlyozta, mintegy a fogyasztók megnyugtatásának szándékával is. A Lidl gyakorlatilag az árrésstop kivezetésének bejelentésével egy időben közölte, hogy emiatt nem kell áremelésre készülniük a vásárlóknak. A Tesco Magyarország szintén arról tájékoztatta a Világgazdaságot, hogy nem számít általános, jelentős élelmiszerár-emelkedésre pusztán az intézkedés megszüntetése miatt.
CBA: semmi nem indokolta az árrésstop fenntartását, teret kaphatnak az akciók
Most a CBA is ismertette álláspontját a Világgazdasággal. Fodor Attila, a CBA Kereskedelmi Kft. kommunikációs vezetője szerint időszerű és szükséges lépés az árrésstop kivezetése, mivel annak fenntartását már semmi nem indokolta.
Mint fogalmazott, az intézkedés ugyanis jelentős pénzügyi terhet rótt a kiskereskedőkre, amelynek mértékét vállalkozásonként számos tényező befolyásolta. Kedvezőtlen hatásai ráadásul a teljes ellátási láncban érezhetők voltak, amire az elmúlt időszakban több ágazat képviselői is felhívták a figyelmet.
A CBA szerint az élelmiszer-infláció megszűnése kedvező feltételeket teremt ahhoz, hogy az árrésstop eltörlése ne járjon a fogyasztói árak elszabadulásával.
A vállalat úgy látja, hogy a kiélezett piaci verseny önmagában is erős féket jelent az áremeléseknek, és érdemes arra is figyelni, hogy ebben a megközelítésben az árrésstop utáni áremelést puszán ebből az okból kifolyólag a CBA „indokolatlannak” tartaná.
Aki indokolatlanul emel árat, versenyhátrányba kerül. Üzleteinkben eddig is számos akciós és tartósan alacsony árú termék állt rendelkezésre, és arra számítunk, hogy ezek az ajánlatok a jövőben is meghatározó szerepet töltenek be a vásárlókért folytatott versenyben
– nyilatkozta Fodor Attila.
Az infláció is a kereskedők érvelését támasztja alá
A CBA érvelésének fontos eleme az élelmiszer-infláció mérséklődése. A Világgazdaságon közölt korábbi összesítése szerint
az árrésstop 2025. márciusi bevezetésekor mért 5,6 százalékos teljes éves infláció 2026 májusára 1,8 százalékra csökkent.
A mérséklődésben természetesen az árrésstop mellett számos más tényező is szerepet játszott.
A CBA álláspontja egybecseng azzal, amit az elmúlt napokban más nagy kereskedelmi láncok is hangsúlyoztak. A Tesco szerint az árrésstop kivezetése nagyobb teret adhat az árversenynek és az akcióknak, hosszabb távon pedig az erős piaci verseny biztosíthatja a kedvező árakat, a széles termékválasztékot és az innovációt. Ezzel vág egybe a CBA részéről a Világgazdaságnak adott mostani nyilatkozat is.
A kereskedői nyilatkozatok ugyanakkor nem jelentik azt, hogy egyetlen termék ára sem emelkedhet a következő időszakban.
Inkább arra utalnak, hogy az árréskorlátozás megszüntetése önmagában nem feltétlenül okoz általános és jelentős drágulást, hiszen a vásárlókért folytatott verseny továbbra is korlátozhatja az áremelési lehetőségeket.
A kedvezmények és az akciók szerepe ezért különösen fontos lehet a régi–új piaci környezetben. (A nagy magyarországi kiskereskedelmi láncok közül legutóbb az Auchan Retail is megerősítette a Világgazdaságnak, hogy a versenyben továbbra is hangsúlyosak lesznek ezek az ajánlatok. Az áruházlánc egyéb bejelentett újdonságáról és a témában adott válaszairól hamarosan beszámolunk.)
A Világgazdaság a nagyobb magyarországi drogérialáncokat is megkereste az árrésstop kivezetésével kapcsolatban. Amennyiben válaszolnak, arról beszámolunk.