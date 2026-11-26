Megszűnik az árrésstop a magyarországi kiskereskedelemben, a törvénymódosítás várhatóan néhány napon belül, még karácsony előtt életbe léphet – a menetrend várható lépéseiről ebből a cikkből tájékozódhat. A kereskedők régóta várták a döntést, a vásárlókban ugyanakkor kérdéseket vethet fel, hogy az intézkedés eltörlése magával hozza-e az élelmiszerek drágulását. A CBA Kereskedelmi Kft. a Világgazdaságnak kommentálta az intézkedés eltörlését.

A CBA szeriint nem kell az árak elszabadulására számítani a vásárlóknak az árrésstop után (illusztráció)

Fotó: Rosemarie Mosteller / Shutterstock

A CBA előtt már a Lidl és a Tesco is elárulta, miben gondolkodnak az árrésstip után

Várhatóan már az árrésstop nélkül folytathatják a magyar vásárlók a karácsonyi bevásárlásaikat december elejétől, amennyiben az ésszerű várakozások alapján, hamarosan kivezetik a 2025 tavasszal bevezetett, fogyasztókat védő intézkedést. Az árrésstop kivezetésének több vonatkozása van, ezek között például a jövőbeni, kereskedők és beszállítók között bonyolódó alkukból a vásárlóközönség önmagában keveset fog érzékelni, az eddig árrésstopos termékek (és az áttételes, eddigi esetleges átterhelés miatt a többi termék) polcára viszont nyilvánvalóan sokakat érinti, karácsony előtt pedig különös aktualitást kapó kérdés.

Alapvetően az alábbi kettő, egymásnak egyébként nem ellentmondó, inkább egymással versengő, időben egymához képest eltolvas érvényesülő prognózist fogalmaztak meg az árrésstop kivezetésének várható hatásai kapcsán:

a kivezetéssel mérsékelten, rövid ideig, átmenetileg emelkedhet az utóbbi kb. egy évben bezuhant élelmiszer-infláció az átmeneti drágulással, de a bázis most annyira alacsony főként a Covid-19 időszakához képest, hogy ennyit a piac kereskedőstül-vásárlóstul biztosan „elbír”;

a kivezetés nem fog jelentős, tendenciaszerű áremelkedést maga után hozni a boltokban, mert a közmondásosan árérzékeny vásárlók megnyerése miatt az árverseny továbbra is kiélezett marad a boltláncok között, amiben bizonyosan „elvérzik” az, aki a szabad árazás apropóján áremeléssel próbálna nagyobb bevételre szert tenni.

A témában most vagy a kivezetés bejelentése után nyilatkozó áruházláncok főként az utóbbi vonatkozást hangsúlyozta, mintegy a fogyasztók megnyugtatásának szándékával is. A Lidl gyakorlatilag az árrésstop kivezetésének bejelentésével egy időben közölte, hogy emiatt nem kell áremelésre készülniük a vásárlóknak. A Tesco Magyarország szintén arról tájékoztatta a Világgazdaságot, hogy nem számít általános, jelentős élelmiszerár-emelkedésre pusztán az intézkedés megszüntetése miatt.