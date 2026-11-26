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Hét havi mélypontra süllyedt a gazdasági bizalom, 16 hónapja nem volt ilyen alacsony a vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága, és a jövő évi beruházási kilátások is kedvezőtlenebbek az egy évvel korábbiaknál. A GKI novemberi felmérése szerint a cégek körében több mint kétszer annyian készülnek létszámcsökkentésre, mint bővítésre, miközben a tavaszi jelentős javulás után tovább gyengült a fogyasztói bizalom, és harmadik hónapja erősödnek a lakosság inflációs várakozásai. A friss adatok egyelőre nem vetítik előre a gazdaság érdemi élénkülését – írja az Index.
Romlott a cégek bizalma, mélypontra került a GKI indexe
Novemberben az üzleti és a fogyasztói bizalom egyaránt enyhén, de romlott, a GKI konjunktúraindexe egy ponttal, mínusz 8 pontra csökkent, ezzel hét havi mélypontra került. A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága jelentősebben, áremelési szándéka kisebb mértékben mérséklődött, miközben javult a gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése. A GKI Gazdaságkutató Zrt. az Európai Unió támogatásával és módszertana alapján végzett felmérésében
az üzleti és a fogyasztói várakozásokat összesítő konjunktúraindex a mérsékelt novemberi visszaeséssel a 2022 közepére jellemző szintre süllyedt.
Az üzleti bizalmi index novemberben másfél ponttal, mínusz 9 pontra csökkent, ezzel lényegében visszatért augusztusi szintjére. Az ipari bizalmi index 2,5 ponttal, az üzleti szolgáltatásoké egy ponttal mérséklődött októberhez képest. Az építőipari mutató ugyanakkor 2,5 ponttal emelkedett, míg a kereskedelmi index stagnált.
16 havi mélyponton a foglalkoztatási hajlandóság
A vállalkozások beruházási várakozásai romlottak az egy évvel korábbihoz képest. Az ipari és az üzleti szolgáltató vállalkozások 18 százaléka számít az ideinél magasabb beruházási kiadásokra 2027-ben, míg 23 százalékuk alacsonyabb kiadásokkal számol. Egy évvel korábban ugyanez a két arány 27, illetve 18 százalék volt.
A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága novemberben enyhén csökkent, a mutató ezzel 16 havi mélypontra került.
A következő három hónapban a cégek 7 százaléka tervez létszámbővítést, míg 16 százalékuk létszámcsökkentésre készül. Mind a négy vizsgált ágazatban többen terveznek létszámcsökkentést, mint bővítést. Októberhez képest különösen a kereskedelmi és az építőipari vállalkozások foglalkoztatási várakozásai romlottak.
Viszont a gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése novemberben enyhén javult októberhez képest, mind a négy vizsgált ágazatban kedvező irányú változást mértek. A legpozitívabb jelzések az üzleti szolgáltatások területéről érkeztek, míg az építőiparban továbbra is széles körű az elégedetlenség.
Hét havi mélyponton a fogyasztói bizalom, erősödnek az inflációs várakozások
A vállalkozások értékesítési árainak következő három hónapban várható alakulását jelző árindikátor novemberben enyhén mérséklődött októberhez képest. A cégek 19 százaléka tervez áremelést, míg 6 százalékuk árcsökkentésre készül. A fogyasztói bizalmi index az októberi kétpontos visszaesést követően novemberben további 0,4 ponttal, mínusz 6,5 pontra csökkent, ezzel hét havi mélypontra került. A mutató a tavaszi jelentős emelkedés óta nem állt ilyen alacsony szinten, júliusi csúcsához képest összesen 8 pontot veszített, a romlás üteme azonban novemberben számottevően lassult.
A lakosság hangulata továbbra is lényegesen kedvezőbb, mint a 2026-os választás előtt: az index 21 ponttal magasabb az egy évvel korábbinál, és jóval meghaladja az elmúlt öt év átlagát.
A fogyasztói bizalmi index részmutatói novemberben kismértékben, eltérő irányban változtak. Az ország következő 12 hónapra vonatkozó gazdasági kilátásainak és a háztartások elmúlt egyéves pénzügyi helyzetének megítélése egyaránt egy ponttal romlott. A nagy értékű fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségének megítélése lényegében változatlan maradt, miközben a háztartások következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi várakozásait jelző mutató több mint egy ponttal emelkedett.
Végezetül novemberben egymást követő harmadik hónapja emelkedtek a lakosság inflációs várakozásai, ezúttal jelentősebb mértékben. Októberhez képest nőtt az áremelkedésre számítók aránya, miközben az elmúlt 12 hónapban érzékelt infláció üteme csökkent.
A novemberi adatok tehát a gazdasági szereplők várakozásainak további romlását jelzik.
A vállalkozások foglalkoztatási hajlandóságának 16 havi mélypontja és a 2027-re vonatkozó kedvezőtlenebb beruházási tervek egyelőre nem utalnak a gazdaság érdemi élénkülésére. Ez azért is érdekes mert pont a napokban derült ki, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint
- a nemzetgazdasági beruházások volumene az idei III. negyedévben nyers adatok alapján 11,4 százalékkal,
- szezonálisan kiigazítva pedig 10,2 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától.
Eközben a tavaszi jelentős javulást követően a fogyasztói bizalom július óta számottevően gyengült, amit a lakosság három hónapja erősödő inflációs várakozásai is árnyalnak. Bár az üzleti környezet kiszámíthatóságának megítélése javult, és a fogyasztói bizalom éves összevetésben továbbra is kedvezőbb, a novemberi felmérésben összességében a negatív tendenciák dominálnak.