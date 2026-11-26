Hét havi mélypontra süllyedt a gazdasági bizalom, 16 hónapja nem volt ilyen alacsony a vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága, és a jövő évi beruházási kilátások is kedvezőtlenebbek az egy évvel korábbiaknál. A GKI novemberi felmérése szerint a cégek körében több mint kétszer annyian készülnek létszámcsökkentésre, mint bővítésre, miközben a tavaszi jelentős javulás után tovább gyengült a fogyasztói bizalom, és harmadik hónapja erősödnek a lakosság inflációs várakozásai. A friss adatok egyelőre nem vetítik előre a gazdaság érdemi élénkülését – írja az Index.

Leadták a vészjelzést a magyar cégek/Fotó: Xinhua / eyevine / Northfoto

Romlott a cégek bizalma, mélypontra került a GKI indexe

Novemberben az üzleti és a fogyasztói bizalom egyaránt enyhén, de romlott, a GKI konjunktúraindexe egy ponttal, mínusz 8 pontra csökkent, ezzel hét havi mélypontra került. A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága jelentősebben, áremelési szándéka kisebb mértékben mérséklődött, miközben javult a gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése. A GKI Gazdaságkutató Zrt. az Európai Unió támogatásával és módszertana alapján végzett felmérésében

az üzleti és a fogyasztói várakozásokat összesítő konjunktúraindex a mérsékelt novemberi visszaeséssel a 2022 közepére jellemző szintre süllyedt.

Az üzleti bizalmi index novemberben másfél ponttal, mínusz 9 pontra csökkent, ezzel lényegében visszatért augusztusi szintjére. Az ipari bizalmi index 2,5 ponttal, az üzleti szolgáltatásoké egy ponttal mérséklődött októberhez képest. Az építőipari mutató ugyanakkor 2,5 ponttal emelkedett, míg a kereskedelmi index stagnált.

16 havi mélyponton a foglalkoztatási hajlandóság

A vállalkozások beruházási várakozásai romlottak az egy évvel korábbihoz képest. Az ipari és az üzleti szolgáltató vállalkozások 18 százaléka számít az ideinél magasabb beruházási kiadásokra 2027-ben, míg 23 százalékuk alacsonyabb kiadásokkal számol. Egy évvel korábban ugyanez a két arány 27, illetve 18 százalék volt.

A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága novemberben enyhén csökkent, a mutató ezzel 16 havi mélypontra került.

A következő három hónapban a cégek 7 százaléka tervez létszámbővítést, míg 16 százalékuk létszámcsökkentésre készül. Mind a négy vizsgált ágazatban többen terveznek létszámcsökkentést, mint bővítést. Októberhez képest különösen a kereskedelmi és az építőipari vállalkozások foglalkoztatási várakozásai romlottak.