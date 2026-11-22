Sok napelemes cég áramszerződése szűnhet mg év végén – a harmincnapos határidőre kell figyelni
Egy vállalkozás saját napelemes rendszerrel próbálta mérsékelni a villanyszámláját, amikor beszámolója szerint kilowattóránként 150 forintot fizetett az áramért. Most attól tart, hogy január 1-jétől szerződés nélkül marad. Állítása szerint az E.ON kapcsolattartója telefonon azzal indokolta a döntést, hogy a kereskedőnek a jelenlegi feltételek mellett már nem éri meg folytatni a számlázást. A kapcsolattartó új ajánlatot ígért, de az a beszámoló szerint két hét alatt sem érkezett meg. A vállalkozás úgy értesült, hogy több mint kétezer hasonló ügyfél járhatott így.
Az értesítés és a szerződés ismeretében lehetne megállapítani, hogy ebben az egyedi ügyben pontosan milyen döntést hozott a kereskedő.
A levélben szereplő megszűnési dátum dönti el, mi történt
A helyzet jogi megítéléshez azt kell ellenőrizni, hogy a szerződés az eredeti lejárati napon vagy már korábban szűnik-e meg. Az E.ON Energiamegoldások közzétett szerződésmintái között szerepel olyan konstrukció, amely automatikusan meghosszabbodik egy évvel, ha egyik fél sem jelzi írásban legalább hatvan nappal a lejárat előtt, hogy ezt nem kívánja. Ha az érintett cég szerződésében is ilyen kikötés van, és az értesítés szabályszerűen megérkezett, a levél az automatikus hosszabbítást akadályozhatta meg.
Ha a levél a lejáratnál korábbi megszűnési napot jelöl meg, a kereskedőnek ehhez szerződéses vagy jogszabályi felmondási joggal kell rendelkeznie. A Polgári törvénykönyv 6:213. paragrafusa alapján a felmondáshoz jogszabályból vagy szerződésből eredő jogosultság kell. A telefonon közölt üzleti indok önmagában nem teremt ilyen jogosultságot.
Mi lesz az éves szaldóval, ha kereskedőt vált a cég?
Az éves szaldóban a hálózatból vételezett és a hálózatba betáplált áram mennyiségének különbségét számolják el. A 273/2007. kormányrendelet 5. paragrafusa szerint a feltételeknek megfelelő háztartási méretű kiserőműnél a kereskedőnek az üzembe helyezéstől, illetve az érintett teljesítménybővítéstől számított tízéves időszak végével érintett hónap utolsó napjáig kell éves szaldót alkalmaznia. A jogosultságot a kiserőmű és a beruházás adatai alapján kell ellenőrizni.
A kereskedőváltás önmagában nem szerepel a szaldójogosultságot megszüntető feltételek között. Ha a telephely továbbra is jogosult, az új kereskedővel létrejövő jogviszonyban is alkalmazni kell a rendelet szerinti elszámolást. A korábbi áramárat és egyéb üzleti feltételeket az új szerződés nem viszi tovább automatikusan. A váltás előtt ezért érdemes írásban tisztázni, hogyan zárja le a régi kereskedő az addigi vételezést és betáplálást, illetve milyen áron és milyen elszámolási feltételekkel indul az új szerződés. Az éves szaldó tízéves szabályáról a Világgazdaság korábban is beszámolt.
Mit tehet a vállalkozás, ha december 31-én lejár a szerződése?
- Kérjen írásos választ a jelenlegi kereskedőtől. Az értesítésre hivatkozva kérje a megszűnés pontos dátumát, jogcímét és az alkalmazott szerződési pontot. Kérdezzen rá a záró szaldóelszámolásra és arra is, milyen dátummal tud a kereskedő új ajánlatot adni.
- Kérjen párhuzamosan több ajánlatot. Az E.ON és az MVM mellett más szereplők is értékesítenek áramot üzleti ügyfeleknek. Az MVM Démász kereskedői listáján például az Audax, az E2 Hungary és a MET is szerepel. A MEKH ajánlat-összehasonlítója évi legfeljebb 100 ezer kilowattórás fogyasztásnál ad támpontot. Az ajánlatkérésben szerepeljen a mérési pont azonosítója, az éves vételezés és betáplálás, a napelemes rendszer elszámolási módja és a kívánt január 1-jei kezdés. December 1-jéig jelentse be az új szerződés megkötését, ha a régi december 31-én szűnik meg. A villamos energiáról szóló törvény 47/C. paragrafusa szerint a lejáratot követő napi váltáshoz legalább harminc nappal a megszűnés előtt be kell jelenteni a jelenlegi kereskedőnek, hogy az új szerződést megkötötték. Ehhez már megkötött szerződés kell. Ha a határidő kicsúszik, a január 1-jei átállás bizonytalanná válhat, ezért az új kereskedővel és az elosztóval írásban kell egyeztetni a tényleges kezdőnapot.
- Jogvita esetén az ajánlatkéréssel együtt induljon az írásbeli panasz. A hatósági eljárás előtt a vállalkozásnak igazolható módon kell panaszt tennie az érintett engedélyesnél. Az ágazati szabályok megsértése miatt a MEKH-hez lehet fordulni, a szerződés érvényességével vagy kártérítéssel kapcsolatos polgári jogi igény pedig bíróság elé kerülhet. A panaszhoz érdemes csatolni a szerződést, az értesítést, az átvétel igazolását és az elszámolási iratokat.
Az MVM Next egyetemes szolgáltatása azoknál a mikrovállalkozásoknál jöhet szóba, amelyek kisfeszültségen vételeznek, összes felhasználási helyük együttes csatlakozási teljesítménye legfeljebb 3×63 amper, és 2022. június 18-án legalább részben egyetemes szolgáltatótól vásároltak villamos energiát. Egy versenypiaci szerződés lejárata önmagában nem eredményez automatikus átvételt. Ha a telephely a régi szerződés megszűnése után új szerződés nélkül tovább vételez, annak külön elszámolása lehet, és az elosztó kikapcsolhatja a felhasználási helyet.