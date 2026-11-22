Egy vállalkozás saját napelemes rendszerrel próbálta mérsékelni a villanyszámláját, amikor beszámolója szerint kilowattóránként 150 forintot fizetett az áramért. Most attól tart, hogy január 1-jétől szerződés nélkül marad. Állítása szerint az E.ON kapcsolattartója telefonon azzal indokolta a döntést, hogy a kereskedőnek a jelenlegi feltételek mellett már nem éri meg folytatni a számlázást. A kapcsolattartó új ajánlatot ígért, de az a beszámoló szerint két hét alatt sem érkezett meg. A vállalkozás úgy értesült, hogy több mint kétezer hasonló ügyfél járhatott így.

Felmondták a céges áramszerződést, a vállalkozónak telefonon azzal indokolták a a döntést, hogy a kereskedőnek a jelenlegi feltételek mellett már nem éri meg folytatni a számlázást (a kép illusztráció) Fotó: 4Max

Az értesítés és a szerződés ismeretében lehetne megállapítani, hogy ebben az egyedi ügyben pontosan milyen döntést hozott a kereskedő.

A levélben szereplő megszűnési dátum dönti el, mi történt

A helyzet jogi megítéléshez azt kell ellenőrizni, hogy a szerződés az eredeti lejárati napon vagy már korábban szűnik-e meg. Az E.ON Energiamegoldások közzétett szerződésmintái között szerepel olyan konstrukció, amely automatikusan meghosszabbodik egy évvel, ha egyik fél sem jelzi írásban legalább hatvan nappal a lejárat előtt, hogy ezt nem kívánja. Ha az érintett cég szerződésében is ilyen kikötés van, és az értesítés szabályszerűen megérkezett, a levél az automatikus hosszabbítást akadályozhatta meg.

Ha a levél a lejáratnál korábbi megszűnési napot jelöl meg, a kereskedőnek ehhez szerződéses vagy jogszabályi felmondási joggal kell rendelkeznie. A Polgári törvénykönyv 6:213. paragrafusa alapján a felmondáshoz jogszabályból vagy szerződésből eredő jogosultság kell. A telefonon közölt üzleti indok önmagában nem teremt ilyen jogosultságot.

Mi lesz az éves szaldóval, ha kereskedőt vált a cég?

Az éves szaldóban a hálózatból vételezett és a hálózatba betáplált áram mennyiségének különbségét számolják el. A 273/2007. kormányrendelet 5. paragrafusa szerint a feltételeknek megfelelő háztartási méretű kiserőműnél a kereskedőnek az üzembe helyezéstől, illetve az érintett teljesítménybővítéstől számított tízéves időszak végével érintett hónap utolsó napjáig kell éves szaldót alkalmaznia. A jogosultságot a kiserőmű és a beruházás adatai alapján kell ellenőrizni.