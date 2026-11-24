Hivatalos: döntött a parlament a családi pótlék 2027-es megduplázásáról, ez lett a szavazás eredménye – így változik, ki, mennyi pénzt kap jövőre a gyerekek után
Az országgyűlés az iménti percekben 135 igennel, 47 nemmel és 7 tartózkodással elfogadta T/929 számú törvényjavaslatot. Ez az egyes törvényeknek a családokat érintő kedvezmények átalakítását és az adójóváírás bevezetését érintő módosítása, amelynek a családi pótlék mellett számos eleme van.
Ami talán a leginkább érdekli a lakosságot, az a családi pótlék megduplázása. A keddi döntés értelmében a jelenlegi összeg a kétszeresére emelkedik jövő januártól. Az Országgyűlés döntött egyúttal
- az adójóváírás intézményének bevezetéséről
- és az édesanyáknak járó adómentesség korlátozásáról havi 1 millió forintban.
- Ráadásul az is eldőlt, hogy a 40 év fölötti, kétgyermekes édesanyák elveszítik az szja-mentességüket.
Hivatalos: döntött a parlament a családi pótlék 2027-es megduplázásáról, így változik jövőre
A lényeg, hogy jövő év január elsejétől tehát a családi pótlék havi összege
- az egygyermekes családoknál 24 400 forint,
- a kétgyermekeseknél gyermekenként 26 600 forint,
- három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 32 000 forint lesz.
Kétszeresére emelkedik az összeg az egyedülálló szülőknek is, ők egy gyermek után 27 400 forintot, két gyermek esetén gyermekenként 29 600 forintot, három vagy több gyermek esetén gyermekenként 34 000 forintot kapnak.
A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családoknak 46 600 forint, az egyedülálló szülőknek pedig 51 800 forint jár majd havonta.
Fontos, hogy az emelt összeget már a 2026 decemberére járó, 2027 januárjában folyósítandó családi pótléknál alkalmazni kell.
Ennek sokan örülhetnek, ugyanakkor a családi adókedvezmény megduplázása mellett számos olyan elem is bekerült a törvénybe, ami már negatívan hat a családok költésgvetésére.
Adójóváírás 2027
Az új adójóváírás a minimálbért meg nem haladó munkabér esetén a bér 6 százaléka. Ezzel bruttó 347 ezer forintig nem 15, hanem 9 százalékos szja érvényes. A minimálbérnél magasabb keresetű munkavállalók is jogosultak lesznek adójóváírásra, amelynek összege a bér növekedésével fokozatosan csökken, és a jogosultság a minimálbér kétszeresénél, havi 680 ezer forint bruttó keresetnél szűnik meg.
Mindez a gyakorlatban úgy fog kinézni, hogy a minimálbér kétszeresénél így már egyáltalán nem jár adójóváírás, a fölötte lévő keresetek után a munkavállalók ismét a teljes, 15 százalékos személyi jövedelemadót fizetik.
Az adójóváírás bevezetésére hivatkozva a korábbi adóalap-kedvezmények rendszerét is átalakítják. A változtatás érinti a családi adókedvezményt, az első házasok adókedvezményét, a személyi adókedvezményt, a 25 év alatti fiatalok adókedvezményét és a tevékenységi adókedvezményt is.
Egészen pontosan az adókedvezmények elszámolásának technikája alakul át, miközben a felsorolt kedvezmények jogosultsági feltételei változatlanok. A családi kedvezmény például a levonási sorrend végére kerül, így ha az anya például az szja-mentessége miatt nem tudja az szja-ból leírni a további adókedvezményeket, akkor továbbra érvénesíthető a járulékkedvezmény.
Anyák adómentessége 2027
Az elfogadott jogszabály átalakítja a gyermeket nevelő anyák szja-mentességének rendszerét, és 2027-től valamennyi, édesanyáknak járó adómentesség esetében havi 1 millió forintos jövedelemkorlátot vezet be. Az efölötti rész már adóköteles lesz.
A korlátozás minden édesanyát érint, akinek jár szja-mentesség, tehát a három vagy több gyermeket nevelő anyákat, a 40 év alatti kétgyermekes anyákat, valamint a 30 év alatti anyákat is.
Ráadásul nem valósul meg az adómentesség kiterjesztése 2027-től az 50 év alatti, 2028-tól a 60 év alatti, majd 2029-től az összes két gyermeket nevelő anyára. Erről 2025-ben, az előző, fideszes kormányzati ciklusban fogadtak el jogszabályt, azonban a Tisza-kormány ezt nem vezeti be.
A kedvezményt utoljára abban a naptári évben lehet érvényesíteni, amelyben az anya betölti a 40. életévét.