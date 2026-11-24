Az országgyűlés az iménti percekben 135 igennel, 47 nemmel és 7 tartózkodással elfogadta T/929 számú törvényjavaslatot. Ez az egyes törvényeknek a családokat érintő kedvezmények átalakítását és az adójóváírás bevezetését érintő módosítása, amelynek a családi pótlék mellett számos eleme van.

Hivatalos: döntött a parlament a családi pótlék 2027-es megduplázásáról, így változik jövőre / Fotó: NurPhoto via AFP

Ami talán a leginkább érdekli a lakosságot, az a családi pótlék megduplázása. A keddi döntés értelmében a jelenlegi összeg a kétszeresére emelkedik jövő januártól. Az Országgyűlés döntött egyúttal

az adójóváírás intézményének bevezetéséről

és az édesanyáknak járó adómentesség korlátozásáról havi 1 millió forintban.

Ráadásul az is eldőlt, hogy a 40 év fölötti, kétgyermekes édesanyák elveszítik az szja-mentességüket.

Hivatalos: döntött a parlament a családi pótlék 2027-es megduplázásáról, így változik jövőre

A lényeg, hogy jövő év január elsejétől tehát a családi pótlék havi összege

az egygyermekes családoknál 24 400 forint, a kétgyermekeseknél gyermekenként 26 600 forint, három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 32 000 forint lesz.

Kétszeresére emelkedik az összeg az egyedülálló szülőknek is, ők egy gyermek után 27 400 forintot, két gyermek esetén gyermekenként 29 600 forintot, három vagy több gyermek esetén gyermekenként 34 000 forintot kapnak.

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családoknak 46 600 forint, az egyedülálló szülőknek pedig 51 800 forint jár majd havonta.

Fontos, hogy az emelt összeget már a 2026 decemberére járó, 2027 januárjában folyósítandó családi pótléknál alkalmazni kell.

Ennek sokan örülhetnek, ugyanakkor a családi adókedvezmény megduplázása mellett számos olyan elem is bekerült a törvénybe, ami már negatívan hat a családok költésgvetésére.

Adójóváírás 2027

Az új adójóváírás a minimálbért meg nem haladó munkabér esetén a bér 6 százaléka. Ezzel bruttó 347 ezer forintig nem 15, hanem 9 százalékos szja érvényes. A minimálbérnél magasabb keresetű munkavállalók is jogosultak lesznek adójóváírásra, amelynek összege a bér növekedésével fokozatosan csökken, és a jogosultság a minimálbér kétszeresénél, havi 680 ezer forint bruttó keresetnél szűnik meg.