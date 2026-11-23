Kármán András elismerte: 2027-ben még nem duplázza meg a Tisza a GYES és a GYET összegét – sántikál a kormány családtámogatási terve
A Tisza korábbi vállalása ellenére 2027-ben még nem emelik a kétszeresére a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás összegét. Kármán András pénzügyminiszter szerint a családtámogatások bővítése több tényezőtől is függ, és csak a költségvetési lehetőségek függvényében kerülhet rá sor.
2027-ben még nem duplázza meg a Tisza-kormány a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) és a gyermeknevelési támogatás (GYET) összegét. Kármán András pénzügyminiszter ezt azután ismerte el, hogy a KDNP-s Simicskó István a költségvetés vitájában számon kérte a korábbi ígéretet.
Simicskó arra emlékeztetett, hogy a Tisza korábban a két ellátás megduplázását vállalta, a 2027-es költségvetési előirányzatban azonban a tavalyinál is kevesebb forrást terveztek erre a célra. A
politikus szerint így a költségvetési számok nem támasztják alá a korábbi vállalást.
Kármán András válaszában nem vitatta, hogy a következő évben elmarad a duplázás. „2027-ben a GYES és a GYET összegének megduplázására még nem kerül sor. A vállalásunkat a politikai ciklusra tettük, és a költségvetési mozgástér függvényében teljesíteni fogjuk” – fogalmazott a pénzügyminiszter.
A tárcavezető a két ellátásra szánt keret csökkenését a gyermekek számának visszaesésével magyarázta. Szerinte kevesebb gyermek született, ami az előző kormány öröksége. Kármán ezzel arra utalt, hogy a támogatásokra fordított költségvetési összeg alakulását a jogosultak számának változása is befolyásolja.
A pénzügyminiszter a családtámogatási intézkedések között a családi pótlék megduplázását is megemlítette. Ez külön vállalás, amelynek teljesítését a kormány megerősítette, miközben a GYES és a GYET esetében már egy teljes politikai ciklusra szóló határidőről beszélt.
Nem csak a családtámogatások sántikálnak
A családtámogatások jövő évi alakulása mellett a bérek emelése is fontos eleme a 2027-es költségvetési terveknek. A kormány és a munkáltatói, illetve munkavállalói érdekképviseletek megállapodása alapján a minimálbér bruttó összege 7,5 százalékkal, 347 ezer forintra nő, a garantált bérminimum pedig 6,1 százalékkal, 396 ezer forintra emelkedik.
A megállapodáshoz kapcsolódóan a kormány adójóváírást is tervez a minimálbéren foglalkoztatottak számára. A kedvezmény az érintettek nettó keresetét a számítások szerint 17,2 százalékkal, havi közel 37 ezer forinttal növelheti, míg a garantált bérminimum esetében 13,3 százalékos, mintegy 33 ezer forintos nettó emelkedéssel számolnak.
A minimálbér változása több szociális ellátás összegére is hatással van: a gyermekgondozási díj (GYED), a táppénz felső határa és az álláskeresési járadék maximális összege is ehhez igazodik. A GYES és a GYET megduplázása azonban nem tartozik ezek közé, így a két támogatás emelése külön költségvetési döntést igényel.
Rendkívüli: bejelentette a Tisza-kormány a 2027-es minimálbér és a garantált bérminimum összegét, Kármán András megszólalt – ennyivel emelkednek a fizetések jövőre
Nem duplázták meg, hiába ígérte ezt Magyar Péter a kampányban. Eldőlt, mennyi lesz a minimálbér és a granatált bérminimum 2027-ben.