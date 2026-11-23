A Tisza korábbi vállalása ellenére 2027-ben még nem emelik a kétszeresére a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás összegét. Kármán András pénzügyminiszter szerint a családtámogatások bővítése több tényezőtől is függ, és csak a költségvetési lehetőségek függvényében kerülhet rá sor.

Kármán András szerint a kormány nem mondott le a duplázásról, de 2027-ben még nem tudja végrehajtani a családtámogatási ígéreteit / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

2027-ben még nem duplázza meg a Tisza-kormány a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) és a gyermeknevelési támogatás (GYET) összegét. Kármán András pénzügyminiszter ezt azután ismerte el, hogy a KDNP-s Simicskó István a költségvetés vitájában számon kérte a korábbi ígéretet.

Simicskó arra emlékeztetett, hogy a Tisza korábban a két ellátás megduplázását vállalta, a 2027-es költségvetési előirányzatban azonban a tavalyinál is kevesebb forrást terveztek erre a célra. A

politikus szerint így a költségvetési számok nem támasztják alá a korábbi vállalást.

Kármán András válaszában nem vitatta, hogy a következő évben elmarad a duplázás. „2027-ben a GYES és a GYET összegének megduplázására még nem kerül sor. A vállalásunkat a politikai ciklusra tettük, és a költségvetési mozgástér függvényében teljesíteni fogjuk” – fogalmazott a pénzügyminiszter.

A tárcavezető a két ellátásra szánt keret csökkenését a gyermekek számának visszaesésével magyarázta. Szerinte kevesebb gyermek született, ami az előző kormány öröksége. Kármán ezzel arra utalt, hogy a támogatásokra fordított költségvetési összeg alakulását a jogosultak számának változása is befolyásolja.

A pénzügyminiszter a családtámogatási intézkedések között a családi pótlék megduplázását is megemlítette. Ez külön vállalás, amelynek teljesítését a kormány megerősítette, miközben a GYES és a GYET esetében már egy teljes politikai ciklusra szóló határidőről beszélt.

Nem csak a családtámogatások sántikálnak

A családtámogatások jövő évi alakulása mellett a bérek emelése is fontos eleme a 2027-es költségvetési terveknek. A kormány és a munkáltatói, illetve munkavállalói érdekképviseletek megállapodása alapján a minimálbér bruttó összege 7,5 százalékkal, 347 ezer forintra nő, a garantált bérminimum pedig 6,1 százalékkal, 396 ezer forintra emelkedik.