A kormány csütörtöki döntésével megszünteti az MKIF Zrt.-vel kötött autópálya-koncessziós szerződést, ami több fontos Fejér megyei közlekedési beruházás ütemezését is bizonytalanná teszi. Cser-Palkovics András polgármester pénteki Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az M200-as autóút és az M7-es autópálya bővítését egyaránt az MKIF végezte volna, az Auchan-körforgalom átépítésének ütemezése pedig az M200-as elkészültétől függ.

Cser-Palkovics András többek közt arra vár választ, hogy az állam az új helyzetben előrébb hozza-e a körforgalom átépítését, vagy továbbra is az M200-as megvalósításához köti a munkálatokat. / Fotó: Csapó Balázs

Cser-Palkovics: a fejlesztés egész Székesfehérvár számára kiemelt jelentőségű

A városvezető az M200-as autóút megépítését nevezte a legfontosabb feladatnak. A beruházás előkészítését az MKIF végezte, és a kivitelezés is a társaság feladata lett volna. A cég legutóbb arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy hamarosan megszerezheti a szükséges engedélyeket, az építkezést pedig 2027-ben tervezi megkezdeni.

A szerződés felmondása után azonban egyelőre nem tudni, mi történik az elkészült tervekkel, az állam vagy egy másik társaság vállalja-e a kivitelezést, és mikor kezdődhetnek meg a munkálatok.

Az M200-as megépítésével létrejönne Székesfehérvár negyedik autópálya-lehajtója az Úrhidai út és az elkerülő út találkozásánál. Ez lehetővé tenné az átmenő forgalom teljes kitiltását a város belső útjairól.

Cser-Palkovics hangsúlyozta, hogy a fejlesztés nemcsak Maroshegy, hanem egész Székesfehérvár számára kiemelt jelentőségű.

Az MKIF feladata lett volna az M7-es autópálya kapacitásbővítése is. A tervek szerint Budapest és a Balaton között mindkét irányban három-három sávra bővült volna az autópálya, amelynek forgalma különösen a nyári hónapokban jelentős.

A beruházáshoz kapcsolódott volna a Székesfehérvár déli városrészénél tervezett zajvédő fal megépítése is. A polgármester egyelőre nem tudja, hogy a koncessziós szerződés megszüntetése után ki és milyen ütemezéssel valósíthatja meg ezeket a fejlesztéseket.

Az M200-as építésének esetleges elhalasztása az Auchan-körforgalom átépítésére is hatással lehet. Cser-Palkovics András felidézte, hogy a közlekedési minisztérium államtitkára néhány héttel ezelőtt az M200-as elkészültét követő időszakra helyezte a csomópont bővítését. A városvezető ezért arra vár választ, hogy

az állam az új helyzetben előrébb hozza-e a körforgalom átépítését,

vagy továbbra is az M200-as megvalósításához köti a munkálatokat.

Az Új Csóri úti körforgalom bővítésének engedélyezési tervei ugyanakkor hamarosan elkészülnek. Bár a csomópont a Magyar Közút kezelésében van, az önkormányzat saját költségén vállalta a tervezést, hogy felgyorsítsa a beruházást. Így az államnak már csak a kivitelezésről kellene gondoskodnia.

Cser-Palkovics az autópálya-koncesszió felmondásával kapcsolatos vitában nem kívánt állást foglalni, mivel nem ismeri a szerződések részleteit.

A polgármester reményét fejezte ki, hogy hamarosan kiderül, milyen ütemezéssel folytatódhatnak a beruházások. Hozzátette, hogy az önkormányzat továbbra is kész együttműködni az állammal vagy azzal a társasággal, amely végül megvalósíthatja a fejlesztéseket.