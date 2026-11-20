Cser-Palkovics András megkongatta a vészharangot: az autópálya-koncesszió felmondása miatt három fontos beruházás is veszélybe kerülhet Székesfehérváron
A kormány csütörtöki döntésével megszünteti az MKIF Zrt.-vel kötött autópálya-koncessziós szerződést, ami több fontos Fejér megyei közlekedési beruházás ütemezését is bizonytalanná teszi. Cser-Palkovics András polgármester pénteki Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az M200-as autóút és az M7-es autópálya bővítését egyaránt az MKIF végezte volna, az Auchan-körforgalom átépítésének ütemezése pedig az M200-as elkészültétől függ.
Cser-Palkovics: a fejlesztés egész Székesfehérvár számára kiemelt jelentőségű
A városvezető az M200-as autóút megépítését nevezte a legfontosabb feladatnak. A beruházás előkészítését az MKIF végezte, és a kivitelezés is a társaság feladata lett volna. A cég legutóbb arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy hamarosan megszerezheti a szükséges engedélyeket, az építkezést pedig 2027-ben tervezi megkezdeni.
A szerződés felmondása után azonban egyelőre nem tudni, mi történik az elkészült tervekkel, az állam vagy egy másik társaság vállalja-e a kivitelezést, és mikor kezdődhetnek meg a munkálatok.
Az M200-as megépítésével létrejönne Székesfehérvár negyedik autópálya-lehajtója az Úrhidai út és az elkerülő út találkozásánál. Ez lehetővé tenné az átmenő forgalom teljes kitiltását a város belső útjairól.
Cser-Palkovics hangsúlyozta, hogy a fejlesztés nemcsak Maroshegy, hanem egész Székesfehérvár számára kiemelt jelentőségű.
Az MKIF feladata lett volna az M7-es autópálya kapacitásbővítése is. A tervek szerint Budapest és a Balaton között mindkét irányban három-három sávra bővült volna az autópálya, amelynek forgalma különösen a nyári hónapokban jelentős.
A beruházáshoz kapcsolódott volna a Székesfehérvár déli városrészénél tervezett zajvédő fal megépítése is. A polgármester egyelőre nem tudja, hogy a koncessziós szerződés megszüntetése után ki és milyen ütemezéssel valósíthatja meg ezeket a fejlesztéseket.
Az M200-as építésének esetleges elhalasztása az Auchan-körforgalom átépítésére is hatással lehet. Cser-Palkovics András felidézte, hogy a közlekedési minisztérium államtitkára néhány héttel ezelőtt az M200-as elkészültét követő időszakra helyezte a csomópont bővítését. A városvezető ezért arra vár választ, hogy
- az állam az új helyzetben előrébb hozza-e a körforgalom átépítését,
- vagy továbbra is az M200-as megvalósításához köti a munkálatokat.
Az Új Csóri úti körforgalom bővítésének engedélyezési tervei ugyanakkor hamarosan elkészülnek. Bár a csomópont a Magyar Közút kezelésében van, az önkormányzat saját költségén vállalta a tervezést, hogy felgyorsítsa a beruházást. Így az államnak már csak a kivitelezésről kellene gondoskodnia.
Cser-Palkovics az autópálya-koncesszió felmondásával kapcsolatos vitában nem kívánt állást foglalni, mivel nem ismeri a szerződések részleteit.
A polgármester reményét fejezte ki, hogy hamarosan kiderül, milyen ütemezéssel folytatódhatnak a beruházások. Hozzátette, hogy az önkormányzat továbbra is kész együttműködni az állammal vagy azzal a társasággal, amely végül megvalósíthatja a fejlesztéseket.
A tényleges megállapodás feltételeiről az MKIF nem adott tájékoztatást
Ahogyan arról lapunk is beszámolt: Magyar Péter már a szerdai kormányülés előtt jelezte, hogy a kabinet aznap dönt az autópálya-koncesszió lezárásáról. A kormányfő most a döntést jelentette be, a bejegyzésből azonban nem derül ki, hogy az állam közös megegyezéssel vagy egyoldalúan szünteti meg a szerződést, illetve hogyan számol el a koncessziós társasággal.
A kormány szeptember 18-án jelentette be először, hogy megszüntetné a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel (MKIF) kötött megállapodást. Az aznap megjelent kormányhatározat tárgyalások megkezdésére utasította Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert. A kabinet akkor közös megegyezéssel próbálta volna lezárni a szerződést.
A Világgazdaság megkeresésére reagálva nem cáfolta az autópálya-koncesszió megszüntetéséről szóló kormányzati bejelentést az MKIF. A Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető koncessziós társaság mindössze ennyit közölt:
Köszönjük megkeresését, ezirányú kérdéseivel kérjük forduljon a Magyar Kormányhoz.
A válasz önmagában nem erősíti meg, hogy a felek már megállapodtak a 35 évre kötött szerződés megszüntetéséről. Az viszont figyelemre méltó, hogy a társaság nem vitatta a kormány bejelentését, és a kérdések megválaszolását is a kabinetre bízta. Ez arra utalhat, hogy a szerződés lezárásának részleteiről már a kormányzat kommunikálhat, a tényleges megállapodás feltételeiről azonban az MKIF nem adott tájékoztatást.