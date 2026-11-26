Minden eddiginél nagyobb csomagforgalomra készülhetnek a magyarországi kézbesítőcégek az idei karácsonyi szezonban, ez a Magyar Posta, a Foxpost, a GLS közlései is megerősítik. A csomagküldés növekedése már nem csupán a Black Friday és az ünnepek előtti hetek sajátossága: a futárcégek beszámolói szerint a forgalom már hónapok óta erős, annak ellenére, hogy az EU-s vámok miatt lényegesen kevesebb az EU-n kívüli országokból érkező csomagmennyiség. Ráadásul a karácsonyi időszakban további jelentős emelkedés várható.

Csomagküldés: dömping lesz a karácsonykor, a GLS, a Magyar Posta és a Foxpost is készül a rohamra (illusztráció) / Fotó: Stock-Asso / Shutterstock

GLS: elvárás a futároktól a magyar nyelvű kommunikáció

A GLS Hungary szerint az e-kereskedelem bővülése alapozza meg az idei erős szezont, utalva a PwC Digitális Kereskedelmi Körkép adataira, amik alapján szerint 2026 második negyedévében 25,8 millió online tranzakciót bonyolítottak le a magyar vásárlók, ami közel 10 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest.

A rendelések száma már ekkor elérte a 2025-ös karácsonyi csúcsidőszak szintjét.

A GLS már nyár óta érzékeli a növekedést, és a jelenlegi piaci helyzet alapján az év utolsó heteiben is jelentős forgalombővülésre számít (ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a PwC által közreradott, referenciális értékű adatok még nem tartalmazzák az EU-s vámok hatásait, egyszerűen azért, mert azt megelőző időszakból származnak).

A piac árbevétel alapján legnagyobb magyarországi szereplője a Világgazdaság kérdésére jelezte: több intézkedéssel készül a karácsony előtti időszakra. A GLS

megerősíti a depók működését,

új futárokat toboroz,

az automatás kézbesítés és csomagfeladás zavartalanságát pedig kiemelt műszaki ügyelettel biztosítja.

Szükség esetén helyszíni kiszállással is igyekeznek elhárítani az esetleges meghibásodásokat.

A vállalat szerint a GLS-nek átadott belföldi csomagok esetében automatás vagy csomagpontos kézbesítésnél a következő munkanapon igyekeznek elhelyezni a küldeményt, házhoz szállításnál pedig ekkor kísérlik meg először a kézbesítést. Az automatás átvételnél ugyanakkor az is befolyásolhatja a teljesítést, hogy van-e szabad rekesz a kiválasztott helyszínen.