Figyelmeztette a magyarokat a GLS, a Foxpost és a Magyar Posta: brutális csomagküldési roham indul – elmondták a futárcégek, meddig kell feladni a karácsonyi küldeményeket
Minden eddiginél nagyobb csomagforgalomra készülhetnek a magyarországi kézbesítőcégek az idei karácsonyi szezonban, ez a Magyar Posta, a Foxpost, a GLS közlései is megerősítik. A csomagküldés növekedése már nem csupán a Black Friday és az ünnepek előtti hetek sajátossága: a futárcégek beszámolói szerint a forgalom már hónapok óta erős, annak ellenére, hogy az EU-s vámok miatt lényegesen kevesebb az EU-n kívüli országokból érkező csomagmennyiség. Ráadásul a karácsonyi időszakban további jelentős emelkedés várható.
GLS: elvárás a futároktól a magyar nyelvű kommunikáció
A GLS Hungary szerint az e-kereskedelem bővülése alapozza meg az idei erős szezont, utalva a PwC Digitális Kereskedelmi Körkép adataira, amik alapján szerint 2026 második negyedévében 25,8 millió online tranzakciót bonyolítottak le a magyar vásárlók, ami közel 10 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest.
A rendelések száma már ekkor elérte a 2025-ös karácsonyi csúcsidőszak szintjét.
A GLS már nyár óta érzékeli a növekedést, és a jelenlegi piaci helyzet alapján az év utolsó heteiben is jelentős forgalombővülésre számít (ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a PwC által közreradott, referenciális értékű adatok még nem tartalmazzák az EU-s vámok hatásait, egyszerűen azért, mert azt megelőző időszakból származnak).
A piac árbevétel alapján legnagyobb magyarországi szereplője a Világgazdaság kérdésére jelezte: több intézkedéssel készül a karácsony előtti időszakra. A GLS
- megerősíti a depók működését,
- új futárokat toboroz,
- az automatás kézbesítés és csomagfeladás zavartalanságát pedig kiemelt műszaki ügyelettel biztosítja.
Szükség esetén helyszíni kiszállással is igyekeznek elhárítani az esetleges meghibásodásokat.
A vállalat szerint a GLS-nek átadott belföldi csomagok esetében automatás vagy csomagpontos kézbesítésnél a következő munkanapon igyekeznek elhelyezni a küldeményt, házhoz szállításnál pedig ekkor kísérlik meg először a kézbesítést. Az automatás átvételnél ugyanakkor az is befolyásolhatja a teljesítést, hogy van-e szabad rekesz a kiválasztott helyszínen.
Magyarországon jelenleg közel 3300 GLS Automata működik. Ezek közül több mint 700 az úgynevezett Automata Expressz hálózat része, ahol a küldemények másnap reggel 8 óráig megérkeznek. Budapesten és Pest vármegye számos településén érhető el a szolgáltatás, a pénteken átadott csomagok pedig szombat reggel is átvehetők. Ugyanakkor a GLS arra is felhívja a figyelmet, hogy az automaták telítettsége az ünnepi időszakban különösen fontos tényező lehet. A címzettek azzal segíthetik a gyorsabb csomagforgást, ha az értesítés után minél hamarabb átveszik a küldeményeket. Az automaták aktuális telítettsége a GLS alkalmazásában és a térképes keresőben is ellenőrizhető.
A futároknak magyarul is tudniuk kell kommunikálni
A futárok nyelvtudása és a címzettekkel való kommunikáció kérdése az utóbbi időszakban különösen hangsúlyos téma lett a kézbesítési piacon. A GLS Hungary ezzel kapcsolatban azt közölte lapunkkal, hogy a futárok nem közvetlenül a vállalat alkalmazásában állnak, hanem a depókat üzemeltető alvállalkozók foglalkoztatják őket.
A társaság ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a futárok állampolgárságától függetlenül elvárja a megfelelő kommunikációs képességet, ezen belül a magyar nyelv használatát is. „A GLS Hungary kézbesítést végző futárjai a depóinkat üzemeltető alvállalkozók foglalkoztatásában állnak, így a futárok kiválasztása és foglalkoztatása az adott alvállalkozó hatáskörébe tartozik, ugyanakkor a futárok állampolgárságától függetlenül alapvető szolgáltatásminőségi elvárás, hogy a kézbesítés során megfelelően tudjanak kommunikálni a címzettekkel, ennek részeként magyar nyelven is képesek legyenek a szükséges kommunikációra” – jelezték.
Csomagküldés: heti hétmillió darab fölé emelkedhet a forgalom
A Foxpost ennél is konkrétabb előrejelzést adott a teljes piac várható terheléséről. Becslésük szerint a karácsonyi csúcsidőszakban a heti küldeményforgalom meghaladhatja a hétmilliót Magyarországon, ami az éves átlagos heti volumen közel kétszerese.
Radeczky Zoltán, a Foxpost ügyvezetője szerint a vállalat által kezelt csomagmennyiség ebben az időszakban saját becslésük alapján a megszokottnak körülbelül másfélszerese. A teljes piacra vonatkozó előrejelzés a társaság saját forgalmi várakozásain és becsült piaci részesedésén alapul, és a belföldi, import- és exportküldeményeket egyaránt tartalmazza.
A vállalat tapasztalatai szerint a kínai webáruházakhoz kapcsolódó forgalom jelentősen visszaesett, az összesített csomagmennyiség mégis tovább emelkedett.
Radeczky értékelése szerint a kereslet egy része más, európai piacterekre terelődött át.
„Minden rendelkezésünkre álló eszközzel készülünk a várható csomagforgalom kezelésére. Munkatársainkkal hónapok óta azon dolgozunk, hogy a küldemények a lehető leggyorsabban célba érjenek, és az ajándékok karácsonyra megérkezzenek” – mondta Radeczky Zoltán. A Foxpost növelte a csomagfeldolgozó kapacitását, és a hét minden napján tölti, illetve üríti az automatákat. A leginkább leterhelt helyszíneken naponta akár kétszer is elvégzik ezt a feladatot. A csomagfeldolgozás, a kiszállítás és az ügyfélszolgálat kapacitását szintén megerősítették.
A telítettség kezelésére kapacitáskezelő algoritmusokat alkalmaznak, és ez a vásárlóknak is fontos információ akkor, amikor a számukra legkényelmesebben elérhető automatát keresik.
Ezek az algoritmusok ugyanis előre jelzik, ha egy automata megtelik, a túlterhelt helyszíneket pedig átmenetileg kiveszik a webáruházakban választható átvételi lehetőségek közül.
Budapest leginkább terhelt részein ráadásul ideiglenes, személyes átvételi pontokat is kialakítanak. Ha egy csomag nem fér be a kiválasztott automatába, három napig reggeltől estig ilyen pontokon is átvehető. Aki ezt nem szeretné, megvárhatja, amíg az eredetileg kiválasztott automatában felszabadul egy rekesz.
A vállalat a belföldi küldemények esetében december 18-ig, pénteken feladott csomagoknál vállalja a karácsony előtti kézbesítést (érdemes ennek kapcsán utalni rá, hogy december 24-e idén már munkaszüneti napnak számít az Országgyűlés döntése nyomán).
A Csehországba, Romániába és Szlovákiába, a Packeta Group hálózatán keresztül küldött csomagokat december 17-ig kell átadni.
A Magyar Posta éves forgalmának negyede hat hét alatt jelentkezik
A Magyar Posta szintén jelentős év végi csomagforgalommal számol. A társaság tájékoztatása szerint éves küldeményforgalmának mintegy negyede az év utolsó hat hetére koncentrálódik.
A vállalat közlése szerint a logisztikai depókban rendelkezésre áll a megnövekedett forgalom kiszolgálásához szükséges kapacitás. Országszerte közel 3000 átvételi pont áll az ügyfelek rendelkezésére, a posták és postapartnerségek mellett MPL csomagautomaták, valamint MOL és Coop PostaPontok is.
A legtöbb MPL automata a nap 24 órájában elérhető, a kiemelt időszakban pedig a felszabaduló rekeszek függvényében naponta akár kétszer is újratöltik őket.
A Magyar Posta december 18-ig, péntekig vállalja a részére átadott belföldi csomagok karácsony előtti kézbesítését.
A társaság ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a webáruházban leadott rendelés és a csomag tényleges postára adása között akár több nap is eltelhet. Ez azok számára fontos információ, akik postai kézbesítéssel kérik webáruiházas rendelésüket, melynek kézhez kapását az is befolyásolja, hogy a kereskedő mikor adja át a rendelést a postának.
Nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a rendelést
A három szolgáltató egybehangzóan arra figyelmeztet, hogy a karácsonyi ajándékok beszerzését és feladását nem érdemes az utolsó napokra hagyni.
A GLS külön kiemeli, hogy nincs minden webáruházra érvényes egységes utolsó rendelési dátum. A kézbesítés időpontját ugyanis nemcsak a vásárlás napja határozza meg, hanem az is, hogy az adott kereskedő mikor készíti össze és adja át a csomagot a futárcégnek.
A címzetteknek pedig mindhárom szolgáltató azt javasolja, hogy az értesítés megérkezése után minél hamarabb vegyék át a csomagjukat. Az automatákból felszabaduló rekeszek ugyanis újabb küldemények elhelyezését teszik lehetővé, ami a karácsonyi csúcsforgalomban különösen fontos lehet.