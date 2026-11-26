Az M5-ös autópálya, az M44-es gyorsforgalmi út, illetve az 5-ös főút találkozásánál épült meg Magyarország legnagyobb vidéki autópálya-csomópontja. Ezt a kivitelező Duna Aszfalt közölte egy Facebook-bejegyzésben.

Az új autópálya-csomópont / Fotó: Duna Group

A műszaki átadás-átvétel novemberben lezárult, a közlekedők pedig a szükséges engedélyek megszerzése után előreláthatóan decembertől használhatják az új közúti kapcsolatrendszert.

Az új csomópontról

A teljes értékű, lóhere alakú csomópont felüljáróval, összekötő ágakkal és gyűjtő-elosztó pályákkal készült. Az 5-ös nyomvonala megváltozott, amely külön szintben keresztezi mindkét gyorsforgalmi utat. A 5-ös főút és az M44-es között fél-lóhere alakú csomópontot alakított ki a kivitelező, két körforgalommal.

A kialakítás lehetővé teszi, hogy később a tervezett M200-as autópálya is csatlakozzon a hálózathoz.

A projektről nemrégiben Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter is írt. A politikus elmagyarázta miért kulcsfontosságú a beruházás.

Vitézy Dávid a projektről

A tárcavezető kiemelte, hogy nem egyszerű autópálya-csomópontról, hanem egy összetett, többszintű közlekedési létesítményről van szó, amely három fontos útvonal közötti kapcsolatot biztosítja, így a teljes teljes M44-M5-5-ös számú főúti csomópontrendszer bekerülési költsége bruttó 50 milliárd forint volt. Az M44-ről és az 5-ös főútról Budapest felé vezető felhajtóág már június óta használható.

Decemberben az M5-ről Békéscsaba és Kecskemét felé, valamint Békéscsaba felől Szeged irányába vezető kapcsolatok is megnyílhatnak, illetve a csomóponti kialakítás a további hálózati elemek csatlakozási lehetőségeit is megteremti. A műszaki átadás lezárását november közepére tervezzük, ezt követheti a hatósági forgalomba helyezés decemberre

− írta akkor a szaktárca vezetője.

Hozzátette, hogy a teljes csomópont megnyitásával az M44 végre több irányban is közvetlen, külön szintű kapcsolatot biztosít az M5-ös autópályával, javítva Békéscsaba, Kecskemét és az Alföld keleti térségének gyorsforgalmi elérhetőségét, és tehermentesítve Kecskemét városát az átmenő forgalomtól.