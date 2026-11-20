Komoly finanszírozási nehézségeket okozhat Debrecennek a 2027-es központi költségvetés tervezete, amely a város számításai szerint közel 3 milliárd forinttal kevesebb állami támogatást hagyna az önkormányzatnál. A kieső pénzek pótlására a városvezetés a helyi adóbevételek növelésével készül, a tervezett változtatás azonban nem érintené a lakossági ingatlanokat.

Egyre nehezebb helyzetbe kerülhet Debrecen önkormányzatának költségvetése, ha a parlament a jelenlegi formájában fogadja el a 2027-es büdzsét / Fotó: Babits Laszlo

Közel 3 milliárd forinttal kevesebb állami támogatásra számíthat Debrecen 2027-ben, mint az idei évben, ha az Országgyűlés a jelenlegi formájában fogadja el a jövő évi költségvetést. A városvezetés közleménye szerint a normatív támogatások sem emelkednek, ami különösen a béremelések finanszírozását nehezítheti meg. Az önkormányzat ezért a helyi adóbevételek növelésével teremtene fedezetet a kieső források egy részére.

A legnagyobb problémát a közösségi közlekedés állami finanszírozásának megszűnése okozhatja.

A költségvetési tervezet ugyanis nem tartalmazza azt az évi 5 milliárd forintos támogatást, amelyet Debrecen 2025-ben és 2026-ban is megkapott. Ennek teljes elmaradása jelentősen növelné a helyi közlekedés önkormányzati finanszírozási igényét. A városvezetés ezért szakmai egyeztetést kezdeményezne a Tisza-kormánnyal, hogy Budapesthez hasonlóan Debrecen számára is biztosítsanak állandó központi támogatást.

A szolidaritási hozzájárulás valamelyest mérséklődne. A városnak a tervezet alapján 2027-ben 10,36 milliárd forintot kellene befizetnie, szemben az idei 12 milliárddal. Ez 1,64 milliárd forintos csökkenés, a fizetési kötelezettséget pedig a korábbi négy helyett tizenegy havi részletben kellene teljesíteni. A városvezetés szerint azonban ez továbbra is jelentős elvonás. Ha a Megyei Jogú Városok Szövetségének javaslatát elfogadták volna, és az iparűzési adó 15 százalékában maximálták volna a hozzájárulást, Debrecennek mindössze 5,7 milliárd forintot kellene fizetnie.

A működési kiadások mellett a már vállalt beruházások is terhelik a következő évi költségvetést. A német iskola bővítése, a könnyűzenei közösségi kulturális központ létrehozása, a repülőtér fejlesztése és több útépítési projekt is önkormányzati forrásokat igényel. A városnak emellett a béremelésekhez szükséges pénzt is elő kell teremtenie: a tervezet a pedagógusoknál 5,5, a szociális és gyermeknevelési területen dolgozóknál 15, a közművelődési alkalmazottaknál 10 százalékos emeléssel számol. Az ezekhez kapcsolódó állami többlettámogatás pontos összege azonban egyelőre nem ismert.