Milliárdos bevételkieséssel számol Debrecen, csúnya pofont kaptak a 2027-es költségvetéstől: a városvezetés a nagy ingatlanokra vetne ki magasabb adót
Komoly finanszírozási nehézségeket okozhat Debrecennek a 2027-es központi költségvetés tervezete, amely a város számításai szerint közel 3 milliárd forinttal kevesebb állami támogatást hagyna az önkormányzatnál. A kieső pénzek pótlására a városvezetés a helyi adóbevételek növelésével készül, a tervezett változtatás azonban nem érintené a lakossági ingatlanokat.
Közel 3 milliárd forinttal kevesebb állami támogatásra számíthat Debrecen 2027-ben, mint az idei évben, ha az Országgyűlés a jelenlegi formájában fogadja el a jövő évi költségvetést. A városvezetés közleménye szerint a normatív támogatások sem emelkednek, ami különösen a béremelések finanszírozását nehezítheti meg. Az önkormányzat ezért a helyi adóbevételek növelésével teremtene fedezetet a kieső források egy részére.
A legnagyobb problémát a közösségi közlekedés állami finanszírozásának megszűnése okozhatja.
A költségvetési tervezet ugyanis nem tartalmazza azt az évi 5 milliárd forintos támogatást, amelyet Debrecen 2025-ben és 2026-ban is megkapott. Ennek teljes elmaradása jelentősen növelné a helyi közlekedés önkormányzati finanszírozási igényét. A városvezetés ezért szakmai egyeztetést kezdeményezne a Tisza-kormánnyal, hogy Budapesthez hasonlóan Debrecen számára is biztosítsanak állandó központi támogatást.
A szolidaritási hozzájárulás valamelyest mérséklődne. A városnak a tervezet alapján 2027-ben 10,36 milliárd forintot kellene befizetnie, szemben az idei 12 milliárddal. Ez 1,64 milliárd forintos csökkenés, a fizetési kötelezettséget pedig a korábbi négy helyett tizenegy havi részletben kellene teljesíteni. A városvezetés szerint azonban ez továbbra is jelentős elvonás. Ha a Megyei Jogú Városok Szövetségének javaslatát elfogadták volna, és az iparűzési adó 15 százalékában maximálták volna a hozzájárulást, Debrecennek mindössze 5,7 milliárd forintot kellene fizetnie.
A működési kiadások mellett a már vállalt beruházások is terhelik a következő évi költségvetést. A német iskola bővítése, a könnyűzenei közösségi kulturális központ létrehozása, a repülőtér fejlesztése és több útépítési projekt is önkormányzati forrásokat igényel. A városnak emellett a béremelésekhez szükséges pénzt is elő kell teremtenie: a tervezet a pedagógusoknál 5,5, a szociális és gyermeknevelési területen dolgozóknál 15, a közművelődési alkalmazottaknál 10 százalékos emeléssel számol. Az ezekhez kapcsolódó állami többlettámogatás pontos összege azonban egyelőre nem ismert.
A szociális ellátásban is keletkezhet finanszírozási probléma. A hajléktalanellátást végző ReFoMix Nonprofit Kft. előzetes információk szerint kevesebb állami támogatást kapna 2027-ben, ezért a feladat visszaadását tervezi az önkormányzatnak. Ha ez megtörténik, az ellátás megszervezése és teljes költsége a várost terhelné.
Csak adóemeléssel foltozható be a debreceni kassza
A kieső állami pénzek pótlására Debrecen az építményadó emelését készíti elő. A november végi közgyűlés elé kerülő javaslat szerint a legalább 20 ezer négyzetméteres, illetve meghatározott szabályozási körben a legalább 3000 négyzetméteres építmények után 2000 forint lenne az éves adó négyzetméterenként, a teljes hasznos alapterületre vetítve. A változás a nagy kereskedelmi célú ingatlanokat érintené, a lakossági építmények jelenlegi, 1250 forintos, illetve a gépjárműtárolók 750 forintos adómértéke nem változna.
Az önkormányzat számításai szerint az adóemelés 2027-ben mintegy 1,7 milliárd forint többletbevételt hozhatna. Ez azonban önmagában nem fedezné a közel 3 milliárd forintosra becsült állami támogatáskiesést, így a városnak további saját bevételekre is szüksége lehet.
Gazdasági csoda történt az egyik megyében: felrobbant Hajdú-Bihar ipari termelése, valósággal szárnyal a gazdaság a debreceni BMW-gyár termelése óta
Hajdú-Bihar néhány éve még az ipari rangsor alsó harmadában volt, szeptemberben viszont már Borsod-Abaúj-Zemplént és Fejért is megelőzte. A megye ipari termelése 109,6 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A debreceni BMW-gyárban tavaly szeptemberben még nem indult el a sorozatgyártás, idén novemberben viszont már a második modell is gyártásba került.