Dolgozott volna idén december 24-én? Most erre készüljön – december 12-höz és a fizetésekhez is köze van

Mint arról a Világgazdaság is beszámolt, a döntés értelmében idén karácsonykor már három egymást követő munkaszüneti nap lesz Magyarországon: december 24., 25. és 26. A változás azonban egy másik decemberi dátumot is érint: december 12-én, szombaton sem kell majd dolgozniuk az általános munkarendben foglalkoztatottaknak.

December 24-e munkaszüneti nappá válása sok feladatot ad a munkáltatóknak, de a munkavállalók is készülhetnek a változásra (illusztráció)

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Elő kell venni a decemberi munkaidő-beosztásokat december 24-e miatt

A 2026-os munkarend eredeti szabályai szerint december 24., csütörtök pihenőnap lett volna, amelyet december 12-én, szombaton kellett volna ledolgozni.

Mivel azonban december 24-e munkaszüneti nappá válik, a korábban áthelyezett december 12-i munkanap is okafogyottá válik.

Ehhez a kapcsolódó miniszteri rendelet módosítása is szükséges.

A Niveus arra hívta fel a figyelmet, hogy a munkáltatóknak nem elegendő egyszerűen átvezetniük a változást a naptárban. A decemberi beosztások és szabadságtervek mellett egyes esetekben a munkaidőkereteket is újra kell számolni, és a bérszámfejtési rendszerek beállításait is módosítani szükséges.

A munkáltatóknak elsőként a december 12-re és december 24-re vonatkozó munkaidő-beosztásokat, pihenőnapokat és már kiadott szabadságokat kell ellenőrizniük.

A december 12-re korábban kiadott szabadságok kezelését a kapcsolódó rendelet végleges rendelkezései alapján kell rendezni, hiszen az eredetileg munkanapnak számító szombat már nem lesz ledolgozandó munkanap.

Külön figyelmet igényelnek az egyenlőtlen munkaidő-beosztásban vagy az általánostól eltérő munkarendben dolgozók. Esetükben ugyanis a két érintett nap beosztás szerinti minőségét a munkáltató határozza meg, a Munka törvénykönyvének keretei között.

„A már közölt munkaidő-beosztás módosításakor a Munka törvénykönyve munkaidő-beosztásra vonatkozó szabályait is figyelembe kell venni. Az év végi beosztás rendezése ezért nem merülhet ki a naptár technikai átállításában: a módosításokat munkajogi és bérszámfejtési szempontból egyaránt át kell vezetni” – mondta Bartók Szandra, a Niveus bérügyviteli menedzsere.

Nem mindenki dolgozhat december 24-én

A munkaszüneti nap jogi státusza eltér a pihenőnapétól. Rendes munkaidőben csak a Munka törvénykönyvében meghatározott esetekben lehet munkavégzést elrendelni ezen a napon.