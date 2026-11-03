Kész, eldőlt december 24-e sorsa – szavazott az Országgyűlés

Az Országgyűlés 193 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a december 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánító törvényjavaslatot. A döntés értelmében már idén is három egymást követő munkaszüneti nap lesz karácsonykor: december 24., 25. és 26.

Eldőlt: december 24-e már idén munkaszüneti nap lesz (illusztráció)

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December 24. az új munkaszüneti nap Magyarországon

A javaslatot a Tisza Párt terjesztette elő, és az elfogadott szabályozás a kereskedelmi dolgozók karácsony előtti pihenését is biztosítani kívánja.

Ennek érdekében december 24-én főszabály szerint az üzleteknek zárva kell tartaniuk, így a bolti alkalmazottak szélesebb köre töltheti az ünnepet a családjával.

A régóta lebegtetett rendelkezés ugyanakkor nem vonatkozik minden üzletre. Nyitva tarthatnak

a vendéglátóhelyek,

a szálláshelyek,

a virág- és édességüzletek, valamint

a benzinkutak.

Szintén kivételt jelentenek a vasút- és buszpályaudvarokon, illetve a repülőtereken belül működő üzletek.

Magyar Péter a korábbi elutasításokra emlékeztetett

Magyar Péter miniszterelnök a parlamenti döntést követően a Facebook-oldalán kommentálta a törvény elfogadását. Bejegyzésében azt írta, hogy a Fidesz–KDNP korábban 15 alkalommal szavazta le a december 24-i munkaszüneti nappá nyilvánítására vonatkozó kezdeményezést.

„A Fidesz-Kdnp eddig 15-ször szavazta le, hogy december 24. munkaszüneti nap legyen. A TISZA ma megszavazta, így már idén munkaszüneti nap lesz karácsony első napja.

Boldog karácsonyt” – fogalmazott a miniszterelnök.

A parlament döntésével december 24-e, vagyis szenteste is hivatalos munkaszüneti nappá válik. Így december 24-én, 25-én és 26-án is munkaszüneti nap lesz, három egymást követő napon biztosítva a karácsonyi pihenést.