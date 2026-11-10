Vitézy Dávid államtitkára szemtől szemben közölte Dél-Korea nagykövetével, mit vár el a magyar kormány: hat akkugyáróriás tett írásos vállalást
Újabb egyeztetést tartottak a magyar kormány és a dél-koreai akkumulátoripar képviselői, ezúttal a környezetvédelmi és társadalmi felelősségvállalás került előtérbe. A vállalatok közös dokumentumban vállalták, hogy nagyobb figyelmet fordítanak a biztonságra és a helyi közösségekkel való párbeszédre.
A hat vállalat közös ESG-akciótervét november 9-én, Jung-sung Park dél-koreai kereskedelmi miniszter budapesti látogatásának idején írták alá. A Samsung SDI, az SK On, az EcoPro BM, a Dongwha Electrolyte, a W-Scope és a SungEel Hitech képviselői hat területen vállaltak kötelezettségeket: a környezetvédelmi szabályok betartása, a biztonság elsődlegessége, a helyi közösségekkel való partnerség, az emberi jogok tisztelete, a felelős beszállítói lánc és a vállalatok közötti együttműködés szerepel a dokumentumban.
Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára Chul-min Park dél-koreai nagykövettel tekintette át a két ország gazdasági és közlekedési kapcsolatait. A diplomataJung-sung Park miniszter hétfői tárgyalásairól is beszámolt a Facebook-oldalán, amelyek középpontjában a Magyarországon működő koreai akkumulátorgyárak és más ipari üzemek álltak. Külön szó esett a debreceni EcoPro BM katódgyáráról.
Tárkányi közlése szerint a hat vállalat globális felsővezetői által aláírt cselekvési tervet is átvette. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is várja a koreai befektetőket, de a környezetvédelmi előírások betartását alapvető követelménynek tekinti. A Tisza-kormány a korábbi hónapokban jelentősen szigorított szabályok következetes betartatását ígéri, miközben a jogi és gazdasági kiszámíthatóságot is garantálná. Tárkányi szerint a szabályosan működő vállalatoknak nem kell tartaniuk befektetéseik biztonságától.
A dél-koreai gyártók nem akarnak a kínaiak sorsára jutni
A vállalatok vállalásai azért is figyelemre méltók, mert az akkumulátoripari beruházások Magyarországon korábban komoly politikai vitákat váltottak ki. A debreceni CATL-beruházás kapcsán nyilvánosságra hozott, az előző kormány és a kínai vállalat között született dokumentumokból kiderült, milyen feltételekkel igyekezett Magyarország megszerezni a több ezer milliárd forintos fejlesztést.
A CATL összesen 7,3 milliárd eurós, mintegy 2600 milliárd forintos beruházást mérlegelt egy évi 100 gigawattóra kapacitású üzem felépítésére. Az Orbán-kormány kiemelt beruházási státuszt, infrastrukturális fejlesztéseket, közigazgatási segítséget, valamint adókedvezményeket is kilátásba helyezett. A tervezett fejlesztési adókedvezmény akár a társaságiadó-kötelezettség 80 százalékának csökkentését is lehetővé tehette volna, legfeljebb 13 adóéven keresztül.
A mostani koreai vállalás más jellegű dokumentum: a hat vállalat a környezetvédelmi és társadalmi felelősségvállalás területén rögzítette közös céljait. A budapesti nyilatkozat a helyi közösségekkel folytatott nyílt párbeszédet és az átlátható működést is előtérbe helyezi.
Nyilvánosságra hozták a titkos megállapodást: így csábította Magyarországra az Orbán-kormány az óriási kínai akkugyárat – Tárkányi Zsolt kiakadt, mit ígért a Fidesz a CATL-nek
Kiélezett verseny zajlott a beruházásért Európában. A kínai akkugyár Debrecent választotta, ezzel mintegy 2600 milliárd forint értékben vállalt beruházást. A közölt dokumentumokból az látszik, hogy az Orbán-kormány a lehető legjobb ajánlatot akarta tenni.