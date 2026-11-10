Vitézy Dávid államtitkára szemtől szemben közölte Dél-Korea nagykövetével, mit vár el a magyar kormány: hat akkugyáróriás tett írásos vállalást

Újabb egyeztetést tartottak a magyar kormány és a dél-koreai akkumulátoripar képviselői, ezúttal a környezetvédelmi és társadalmi felelősségvállalás került előtérbe. A vállalatok közös dokumentumban vállalták, hogy nagyobb figyelmet fordítanak a biztonságra és a helyi közösségekkel való párbeszédre.

A Samsung SDI, az SK On és az EcoPro BM is csatlakozott ahhoz a közös nyilatkozathoz, amelyben a Magyarországon működő dél-koreai akkumulátorgyártók hat területen vállaltak felelősséget / Fotó: EcoPro BM Hungary Zrt.

A hat vállalat közös ESG-akciótervét november 9-én, Jung-sung Park dél-koreai kereskedelmi miniszter budapesti látogatásának idején írták alá. A Samsung SDI, az SK On, az EcoPro BM, a Dongwha Electrolyte, a W-Scope és a SungEel Hitech képviselői hat területen vállaltak kötelezettségeket: a környezetvédelmi szabályok betartása, a biztonság elsődlegessége, a helyi közösségekkel való partnerség, az emberi jogok tisztelete, a felelős beszállítói lánc és a vállalatok közötti együttműködés szerepel a dokumentumban.

Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára Chul-min Park dél-koreai nagykövettel tekintette át a két ország gazdasági és közlekedési kapcsolatait. A diplomataJung-sung Park miniszter hétfői tárgyalásairól is beszámolt a Facebook-oldalán, amelyek középpontjában a Magyarországon működő koreai akkumulátorgyárak és más ipari üzemek álltak. Külön szó esett a debreceni EcoPro BM katódgyáráról.

Tárkányi közlése szerint a hat vállalat globális felsővezetői által aláírt cselekvési tervet is átvette. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is várja a koreai befektetőket, de a környezetvédelmi előírások betartását alapvető követelménynek tekinti. A Tisza-kormány a korábbi hónapokban jelentősen szigorított szabályok következetes betartatását ígéri, miközben a jogi és gazdasági kiszámíthatóságot is garantálná. Tárkányi szerint a szabályosan működő vállalatoknak nem kell tartaniuk befektetéseik biztonságától.

A dél-koreai gyártók nem akarnak a kínaiak sorsára jutni

A vállalatok vállalásai azért is figyelemre méltók, mert az akkumulátoripari beruházások Magyarországon korábban komoly politikai vitákat váltottak ki. A debreceni CATL-beruházás kapcsán nyilvánosságra hozott, az előző kormány és a kínai vállalat között született dokumentumokból kiderült, milyen feltételekkel igyekezett Magyarország megszerezni a több ezer milliárd forintos fejlesztést.