Nagy fordulat a Mészáros Lőrinchez köthető vasútberuházásnál: mostantól más szabályok szerint folytatódik – mától hivatalos, ennek kell történnie a Déli-körvasútnál

Vitézy Dávid utasításának hatálya kiterjed a Ferencváros-Kelenföld vasútvonal kapacitásbővítésének építési munkái, azaz a Déli körvasút II. ütem projekt folyamatban lévő kivitelezési szerződésének megszüntetésére és lezárására; a projekt megvalósítására irányuló egy vagy több új közbeszerzési eljárás előkészítésére, valamint az uniós finanszírozás folytonosságának biztosítására – derül ki az MTI tudósításából. Az utasítás szerint a MÁV Pályaműködtetési Zrt. (MÁV PM) gondoskodik arról, hogy a jelenlegi projekt és a Déli körvasút további üteme műszaki tartalmának, ütemezésének és munkaterület-használatának összehangolása a szerződés megszüntetése során is biztosított legyen.

Megkezdődik a Déli Körvasút új közbeszezésének előkészítése

Fotó: Havran Zoltán

Új irányítóbizottságot kap a Déli Körvasút projekt

A közigazgatási államtitkár és a közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkár az utasítás értelmében a MÁV PM közreműködésével a lehető legrövidebb időn belül előkészíti és lebonyolítja a szerződés jogszerű, gazdaságilag indokolt és a projekt folytathatóságát biztosító megszüntetését és műszaki, pénzügyi lezárását.

Az előkészítés és lebonyolítás keretében egyebek között

fel kell mérni a teljesített, folyamatban lévő és el nem végzett munkák műszaki állapotát,

el kell készíteni a pénzügyi elszámolást,

fel kell mérni az esetleges peres igényeket vagy vitarendezési kockázatokat.

Emellett gondoskodni kell arról, hogy a projekt uniós finanszírozása az új közbeszerzési eljárás vonatkozásában is fennmaradjon, valamint intézkedési tervet kell készíteni a megszüntetés és lezárás feladatairól.

Vitézy Dávid utasítása kitér az új közbeszerzési eljárásra, annak előkészítésére és lebonyolítására a MÁV PM-et kijelölve. Az új közbeszerzési eljáráson való indulás lehetőségeiről, a potenciálisan abban részt vevő cégekről ezt azt összeállítást ajánljuk a Világgazdaság oldalán.

Az új közbeszerzési eljárás tenderstratégiáját a vállalatnak november 30-ig kell jóváhagyásra felterjesztenie a miniszternek, az új közbeszerzési eljárás teljes körű közbeszerzési dokumentumait pedig a szerződés megszüntetésétől számított négy hónapon belül kell összeállítania.

Az új közbeszerzési eljárás csak a tenderstratégia miniszteri jóváhagyását, az előzetes jogi, közbeszerzési és pénzügyi kontroll elvégzését, a szükséges forrás rendelkezésre állásának igazolását, valamint a finanszírozási feltételek tisztázását követően indítható meg.

Az európai uniós ügyek összehangolásáért felelős helyettes államtitkár a szerződés megszüntetésének előkészítésével és az új közbeszerzési eljárás kidolgozásával összehangoltan gondoskodik a projekt európai uniós finanszírozásának biztosításához szükséges intézkedésekről.

A projekt stratégiai irányítására az utasítás létrehozza a Déli Körvasút Projektirányító Bizottságot (PIB), ennek elnöke a miniszter lesz.

Az utasítás november 13-án lép hatályba.