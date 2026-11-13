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Nagy fordulat a Mészáros Lőrinchez köthető vasútberuházásnál: mostantól más szabályok szerint folytatódik – mától hivatalos, ennek kell történnie a Déli-körvasútnál

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Megkezdődik a Déli körvasút II. ütem projekt szerződéslezárási, új közbeszerzési és projektirányítási, valamint üzemeltetési feladatainak előkészítése – a közlekedési és beruházási miniszter erről szóló utasítása csütörtökön jelent meg a Hivatalos Értesítőben. A Déli körvasút projektjének kormány általi felfüggesztésével Magyarország egyik legfontosabb vasúti fejlesztése került parkolópályára.
VG
2026.11.13, 08:57
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Vitézy Dávid utasításának hatálya kiterjed a Ferencváros-Kelenföld vasútvonal kapacitásbővítésének építési munkái, azaz a Déli körvasút II. ütem projekt folyamatban lévő kivitelezési szerződésének megszüntetésére és lezárására; a projekt megvalósítására irányuló egy vagy több új közbeszerzési eljárás előkészítésére, valamint az uniós finanszírozás folytonosságának biztosítására derül ki az MTI tudósításából. Az utasítás szerint a MÁV Pályaműködtetési Zrt. (MÁV PM) gondoskodik arról, hogy a jelenlegi projekt és a Déli körvasút további üteme műszaki tartalmának, ütemezésének és munkaterület-használatának összehangolása a szerződés megszüntetése során is biztosított legyen.

déli körvasút
Megkezdődik a Déli Körvasút új közbeszezésének előkészítése
Fotó: Havran Zoltán

Új irányítóbizottságot kap a Déli Körvasút projekt

A közigazgatási államtitkár és a közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkár az utasítás értelmében a MÁV PM közreműködésével a lehető legrövidebb időn belül előkészíti és lebonyolítja a szerződés jogszerű, gazdaságilag indokolt és a projekt folytathatóságát biztosító megszüntetését és műszaki, pénzügyi lezárását.

Az előkészítés és lebonyolítás keretében egyebek között 

  • fel kell mérni a teljesített, folyamatban lévő és el nem végzett munkák műszaki állapotát, 
  • el kell készíteni a pénzügyi elszámolást,
  • fel kell mérni az esetleges peres igényeket vagy vitarendezési kockázatokat. 

Emellett gondoskodni kell arról, hogy a projekt uniós finanszírozása az új közbeszerzési eljárás vonatkozásában is fennmaradjon, valamint intézkedési tervet kell készíteni a megszüntetés és lezárás feladatairól. 

Vitézy Dávid utasítása kitér az új közbeszerzési eljárásra, annak előkészítésére és lebonyolítására a MÁV PM-et kijelölve. Az új közbeszerzési eljáráson való indulás lehetőségeiről, a potenciálisan abban részt vevő cégekről ezt azt összeállítást ajánljuk a Világgazdaság oldalán.

Az új közbeszerzési eljárás tenderstratégiáját a vállalatnak november 30-ig kell jóváhagyásra felterjesztenie a miniszternek, az új közbeszerzési eljárás teljes körű közbeszerzési dokumentumait pedig a szerződés megszüntetésétől számított négy hónapon belül kell összeállítania.

Az új közbeszerzési eljárás csak a tenderstratégia miniszteri jóváhagyását, az előzetes jogi, közbeszerzési és pénzügyi kontroll elvégzését, a szükséges forrás rendelkezésre állásának igazolását, valamint a finanszírozási feltételek tisztázását követően indítható meg.

Az európai uniós ügyek összehangolásáért felelős helyettes államtitkár a szerződés megszüntetésének előkészítésével és az új közbeszerzési eljárás kidolgozásával összehangoltan gondoskodik a projekt európai uniós finanszírozásának biztosításához szükséges intézkedésekről.

A projekt stratégiai irányítására az utasítás létrehozza a Déli Körvasút Projektirányító Bizottságot (PIB), ennek elnöke a miniszter lesz.

Az utasítás november 13-án lép hatályba.

Kizárták Mészáros Lőrinc vasútépítő cégét

Vitézy Dávid október 9-én jelentette be, hogy a Közlekedési és Beruházási Minisztérium felfüggeszti a Déli körvasút beruházását, és kizárja Mészáros Lőrinc vasútépítő cégét, a V-Hidat a folyó vasútépítési munkákból azért, mert ismét a Kontúr Csoport által tervezett és előkészített beruházások kapcsán kíséreltek meg ajánlatokat tenni. A beruházást a Kontúr Csoport, Magyarország egyik legnagyobb vasúttervező cége tervezte, amelyet Mészáros Lőrinc felvásárolt.

Vitézy Dávid elmondása szerint annak alapos gyanúja merült fel, hogy a kivitelezési közbeszerzés során jogsértő összejátszás történt. Az erre vonatkozó megállapítások alapján az Európai Bizottság arról tájékoztatta Magyarországot, hogy minden uniós támogatást megvon a beruházástól. Az ajánlattétel során ugyanis az látszik, hogy a V-Híd és a Kontúr Csoport összejátszott: a tervező által készített dokumentumokat megismerte a V-Híd, ezáltal olyan versenyelőnyre tett szert, amely a közbeszerzést jogsértővé minősíti.

A tárcavezető szerint két lehetőség volt: vagy a magyar állam finanszírozásában folytatódik a beruházás, vagy lezárják azt a jelenlegi kivitelezővel, és új "fair, transzparens" közbeszerzési eljárást írnak ki, amelyben az uniós források ismét elérhetővé válnak.

Ugyanakkor ezzel a döntéssel – mint megírtuk – Magyarország nyugati és keleti felét összekötő egyetlen értelmezhető vasúti kapacitása válik hosszú időre korlátozottá a Déli Körvasút kivitelezőjével kötött megállapodás felmondása miatt, aminek az is következménye, hogy sok utazó életében továbbra sem jön el az a könnyebbség, amit a közlekedési megoldás használatba vétele jelentene.

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