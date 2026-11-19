Hortay Olivér, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint félrevezető Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentése az áramhálózat használatáért fizetendő díjak átalakításáról. A politikus Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben a vállalkozások egy része jelentős könnyítést kap, a háztartások többsége és a kisebb cégek számottevő része rosszabbul járhat az új díjszabással.

Hortay Olivér szerint a többség rosszabbul jár az új rezsidíjakkal (illusztráció)

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Fidesz politikusa szerint sokat rosszul járnak az új díjakkal

Hortay úgy fogalmazott: „a nagyfogyasztók jól, a kisfogyasztók rosszul járnak az új díjakkal”. Érvelése szerint az elosztói alapdíj emelkedik, miközben a változó rendszerhasználati díjelemek csökkennek.

Ennek eredményeként a háztartások körülbelül 90 százalékának, valamint a mikro- és kisvállalkozások csaknem felének összességében többet kell majd fizetnie.

A képviselő arra is emlékeztetett, hogy korábban azt ígérték, nem nyúlnak hozzá a rezsicsökkentéshez.

Kapitány István 55 százalékos díjcsökkentést jelentett be

Az ügy előzménye, hogy Kapitány István csütörtökön jelentette be: átlagosan 55 százalékkal mérséklődnek a vállalkozások rendszerhasználati díjai. A gazdasági és energetikai miniszter Facebook-videójában azt hangsúlyozta, hogy a változtatás célja a magyar cégek energiaköltségeinek csökkentése és versenyképességük javítása.

A tárcavezető szerint az elmúlt években jelentős aránytalanságok alakultak ki az áramhálózat használatáért fizetendő díjakban. Állítása szerint a korábbi kormány a költségek jelentős részét a vállalkozásokra terhelte, ami hozzájárult ahhoz, hogy a magyar cégek európai összehasonlításban is magas áramárakkal szembesültek.

A miniszter a lakossági fogyasztókat is igyekezett megnyugtatni: közlése szerint a lakossági villanyszámlák nem emelkednek, a rezsicsökkentett, kilowattóránként 36 forintos áramár változatlan marad.

A rendszerhasználati díjak átalakítása azonban nem minden fogyasztói csoport számára jelent kedvező változást.

Akár tízszeresére is nőhet az éves alapdíj

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) felülvizsgálata nyomán ugyanis több fogyasztói kategóriában jelentősen emelkednek a fizetendő díjak. A változás négy ügyfélcsoportot érint:

a kisfeszültségű, okosmérős, idősoros fogyasztókat (KIF IV.);

a közép- és kisfeszültségű, profilos fogyasztókat (KÖF/KIF I.);

a kisfeszültségű, profilos fogyasztókat (KIF I.);

valamint a vezérelt, vagyis jellemzően éjszakai áramot használó fogyasztókat (KIF II.).

A MEKH indoklása szerint az érintett normatív csatlakozási díjak gyakorlatilag 2016 óta változatlanok voltak. Az időközben bekövetkezett jelentős áremelkedések miatt azonban a csatlakozási költségek korábbi, 35 százalékos fedezettségi szintje 20 százalék alá süllyedt.