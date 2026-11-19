Súlyos állítás: ők járnak rosszul az új rezsidíjakkal Magyarországon – elmagyarázta Hortay Olivér, mit jelentett be Kapitány István valójában – „Ferdít”
Hortay Olivér, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint félrevezető Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentése az áramhálózat használatáért fizetendő díjak átalakításáról. A politikus Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben a vállalkozások egy része jelentős könnyítést kap, a háztartások többsége és a kisebb cégek számottevő része rosszabbul járhat az új díjszabással.
A Fidesz politikusa szerint sokat rosszul járnak az új díjakkal
Hortay úgy fogalmazott: „a nagyfogyasztók jól, a kisfogyasztók rosszul járnak az új díjakkal”. Érvelése szerint az elosztói alapdíj emelkedik, miközben a változó rendszerhasználati díjelemek csökkennek.
Ennek eredményeként a háztartások körülbelül 90 százalékának, valamint a mikro- és kisvállalkozások csaknem felének összességében többet kell majd fizetnie.
A képviselő arra is emlékeztetett, hogy korábban azt ígérték, nem nyúlnak hozzá a rezsicsökkentéshez.
Kapitány István 55 százalékos díjcsökkentést jelentett be
Az ügy előzménye, hogy Kapitány István csütörtökön jelentette be: átlagosan 55 százalékkal mérséklődnek a vállalkozások rendszerhasználati díjai. A gazdasági és energetikai miniszter Facebook-videójában azt hangsúlyozta, hogy a változtatás célja a magyar cégek energiaköltségeinek csökkentése és versenyképességük javítása.
A tárcavezető szerint az elmúlt években jelentős aránytalanságok alakultak ki az áramhálózat használatáért fizetendő díjakban. Állítása szerint a korábbi kormány a költségek jelentős részét a vállalkozásokra terhelte, ami hozzájárult ahhoz, hogy a magyar cégek európai összehasonlításban is magas áramárakkal szembesültek.
A miniszter a lakossági fogyasztókat is igyekezett megnyugtatni: közlése szerint a lakossági villanyszámlák nem emelkednek, a rezsicsökkentett, kilowattóránként 36 forintos áramár változatlan marad.
A rendszerhasználati díjak átalakítása azonban nem minden fogyasztói csoport számára jelent kedvező változást.
Akár tízszeresére is nőhet az éves alapdíj
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) felülvizsgálata nyomán ugyanis több fogyasztói kategóriában jelentősen emelkednek a fizetendő díjak. A változás négy ügyfélcsoportot érint:
- a kisfeszültségű, okosmérős, idősoros fogyasztókat (KIF IV.);
- a közép- és kisfeszültségű, profilos fogyasztókat (KÖF/KIF I.);
- a kisfeszültségű, profilos fogyasztókat (KIF I.);
- valamint a vezérelt, vagyis jellemzően éjszakai áramot használó fogyasztókat (KIF II.).
A MEKH indoklása szerint az érintett normatív csatlakozási díjak gyakorlatilag 2016 óta változatlanok voltak. Az időközben bekövetkezett jelentős áremelkedések miatt azonban a csatlakozási költségek korábbi, 35 százalékos fedezettségi szintje 20 százalék alá süllyedt.
A hivatal ezért úgy határozott, hogy a 2027-es alapdíjak esetében 24, a közcélú vezetékdíjaknál pedig 26 százalékos fedezettségi szintet kell elérni. A csatlakozási költségek díjakkal nem fedezett része ugyanis végső soron a rendszerhasználati díjakban jelenik meg.
A MEKH díjtáblázata alapján a négy érintett kategóriából háromban egységesen évi 14 376 forintra emelkedik az alapdíj. Ez a KIF IV. és a KIF I. kategóriában a jelenlegi 1446 forintos összeg közel tízszerese, míg a KÖF/KIF I. esetében ötszörös emelést jelent.
Az éjszakai áramot használó, KIF II. kategóriába tartozó fogyasztók sem ússzák meg a drágulást: náluk 474 forintról 4760 forintra nő az éves alapdíj, ami szintén tízszeres emelkedés.