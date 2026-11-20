Árat csökkentett a dm, mégis rekordot döntött: 312 milliárd forintot költöttek el a magyarok a drogérialáncnál
A dm Ausztria csoportban (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Románia, Bulgária, Észak-Macedónia, Olaszország) a 2025/26-os üzleti évben (2025. október - 2026. szeptember) összesen 427,8 millió vásárlás történt – ez 36,7 millióval (9,4 százalék) több mint az előző évben a vállalat közleménye szerint. A vásárlók gyakrabban tértek be az üzletekbe, és látogatásonként többet is vásároltak: összesen 2130,6 millió terméket – ez 239,7 millió darabbal több az előző év azonos időszakához képest, azaz 12,7 százalékos a növekedés. A forgalmat 782 millió euróval, azaz 13,4 százalékkal 6633 millió euróra növelték, és ezzel először lépték át a 6 milliárdos határt.
Több mint 10 százalékkal növekedett a magyarországi dm forgalma
A vállalat közleménye szerint a dm Magyarország 254 üzletében és online shopjában a forgalom az előző gazdasági év azonos időszakához képest 37,1 milliárd forinttal (13,5 százalékkal) 312 milliárd forintra emelkedett a 2025/26-os gazdasági évben.
A dm idehaza is jelentősen fektetett az árakba, a mindig megéri stratégiának köszönhetően az árak négy hónapig garantáltan nem emelkedtek, ugyanakkor számos területen csökkenteni is tudták az árakat:
2026. március 1. és szeptember 30. között 4400 termék ára lett kedvezőbb átlagosan 11,05 százalékkal.
A dm a vegyiáru kategóriákban a teljes magyarországi piac, a drogéria csatorna és különösen az online értékesítési piac növekedését is meghaladta az elmúlt 12 hónapban. (NielsenIQ vegyi áru kategóriákra vonatkozó, 27/09/26 héttel bezárólag az utolsó 52 hét RMS adata alapján, Copyright © 2026, Nielsen Consumer LLC). A dm értékbeni piaci részesedése az FMCG szektorban 2026 első félévében 2,55 százalékról 2,92 százalékra ugrott az előző év azonos időszakához képest. Emellett 7 százalékkal bővült a vásárlói bázis ugyanezen időszakok között a YouGov Shopper Háztartáspanel adatai alapján (YouGov Kereskedelmi Analízisek 2026 H1).
Több mint 236 millió eurót költött beruházásokra a cégcsoport
A vállalatcsoport a 2025/26-os üzleti évben összesen 236,2 millió eurót fordított beruházásokra a 12 országot lefedő dm Ausztria csoportban. Ez 21,4 százalékkal haladta meg az előző üzleti év összegét.
- A beruházások legnagyobb részét, 141,1 millió eurót az üzletek korszerűsítésére és a hálózat bővítésére fordították.
- A logisztikai fejlesztésekre 77,9 millió euró jutott, ami csaknem kétszerese az előző évi összegnek.
- Az informatikai rendszerek továbbfejlesztésére további 14,9 millió eurót költöttek.
A cégcsoportban közben a termékkínálatot is folyamatosan alakították: a mintegy 16 ezer termékből álló választékban közel 5500 újdonság jelent meg, miközben hasonló mennyiségű terméket kivezettek.
Magyarországon az üzletek belső kialakítását is fejlesztették. Elindult a dekorszekrények átalakítását célzó program, amelynek keretében első körben 12 üzletben teszteltek új dekorációs bútorokat, mielőtt szélesebb körben is bevezetnék azokat.
A beruházások egyik további területe az energiafelhasználás csökkentése.
A dm Magyarország 2026 szeptemberében teljesítette az ISO 50001 energiamenedzsment-rendszer nemzetközi tanúsításának követelményeit. A rendszer nemcsak az üzletekre, hanem a vállalat központjaira és raktáraira is kiterjed.
Az elmúlt üzleti évben öt további üzletet kapcsoltak le a fosszilis energiahordozókról, és egy újabb napelemes rendszerrel bővítették a hálózatot. Így már 18 üzlet, a saját tulajdonú érdi raktár, valamint a pátyi bérraktár tetején is működik napelemes rendszer.
Emellett húsz üzletben a korábbi LED-es világítást korszerűbb, energiahatékonyabb lámpákra cserélték. A vállalat a következő időszakban a csomagolások és a termékek összetételének fejlesztésével, valamint a szállítási megoldások átalakításával is igyekszik csökkenteni környezeti terhelését.