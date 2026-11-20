A dm Ausztria csoportban (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Románia, Bulgária, Észak-Macedónia, Olaszország) a 2025/26-os üzleti évben (2025. október - 2026. szeptember) összesen 427,8 millió vásárlás történt – ez 36,7 millióval (9,4 százalék) több mint az előző évben a vállalat közleménye szerint. A vásárlók gyakrabban tértek be az üzletekbe, és látogatásonként többet is vásároltak: összesen 2130,6 millió terméket – ez 239,7 millió darabbal több az előző év azonos időszakához képest, azaz 12,7 százalékos a növekedés. A forgalmat 782 millió euróval, azaz 13,4 százalékkal 6633 millió euróra növelték, és ezzel először lépték át a 6 milliárdos határt.

Sikeresnek értékelte legutóbbi üzleti évét a dm Ausztria csoport, melybe a magyarországi dm-lánc is tartozik

Fotó: László Zsigmond / PHOTOZSIGMOND.art / dm

Több mint 10 százalékkal növekedett a magyarországi dm forgalma

A vállalat közleménye szerint a dm Magyarország 254 üzletében és online shopjában a forgalom az előző gazdasági év azonos időszakához képest 37,1 milliárd forinttal (13,5 százalékkal) 312 milliárd forintra emelkedett a 2025/26-os gazdasági évben.

A dm idehaza is jelentősen fektetett az árakba, a mindig megéri stratégiának köszönhetően az árak négy hónapig garantáltan nem emelkedtek, ugyanakkor számos területen csökkenteni is tudták az árakat:

2026. március 1. és szeptember 30. között 4400 termék ára lett kedvezőbb átlagosan 11,05 százalékkal.

A dm a vegyiáru kategóriákban a teljes magyarországi piac, a drogéria csatorna és különösen az online értékesítési piac növekedését is meghaladta az elmúlt 12 hónapban. (NielsenIQ vegyi áru kategóriákra vonatkozó, 27/09/26 héttel bezárólag az utolsó 52 hét RMS adata alapján, Copyright © 2026, Nielsen Consumer LLC). A dm értékbeni piaci részesedése az FMCG szektorban 2026 első félévében 2,55 százalékról 2,92 százalékra ugrott az előző év azonos időszakához képest. Emellett 7 százalékkal bővült a vásárlói bázis ugyanezen időszakok között a YouGov Shopper Háztartáspanel adatai alapján (YouGov Kereskedelmi Analízisek 2026 H1).

Több mint 236 millió eurót költött beruházásokra a cégcsoport

A vállalatcsoport a 2025/26-os üzleti évben összesen 236,2 millió eurót fordított beruházásokra a 12 országot lefedő dm Ausztria csoportban. Ez 21,4 százalékkal haladta meg az előző üzleti év összegét.

A beruházások legnagyobb részét, 141,1 millió eurót az üzletek korszerűsítésére és a hálózat bővítésére fordították.

A logisztikai fejlesztésekre 77,9 millió euró jutott, ami csaknem kétszerese az előző évi összegnek.

Az informatikai rendszerek továbbfejlesztésére további 14,9 millió eurót költöttek.

A cégcsoportban közben a termékkínálatot is folyamatosan alakították: a mintegy 16 ezer termékből álló választékban közel 5500 újdonság jelent meg, miközben hasonló mennyiségű terméket kivezettek.