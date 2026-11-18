A trafikok dohányáru-ellátásának kizárólagos jogát szüntetné meg a kormány, Vitézy Dávid szerint azonban Orbán Viktor arra figyelmeztette, hogy ne vegye el a kiszállítást a Lázár Jánoshoz köthető üzleti körtől. Havasi Bertalan szerint a lépés célja, hogy külföldi kézbe kerüljön a dohánykereskedelem.

„Magyarország nem eladó” – Havasi Bertalan nekiment Vitézynek a trafikellátás átalakítása miatt, dúl a vita a dohányboltok miatt / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon azt írta , hogy a trafikok ellátására kijelölt cég eddig 67 milliárd forint profitot ért el, ebből tavaly 11 milliárdot. Állítása szerint a vállalatnak nem kellett versenyeznie a kizárólagos jogért, mert jogszabályban jelölték ki. A miniszter szerint a trafikrendszer kialakításában az a hódmezővásárhelyi Sánta János is részt vett, akihez később a kizárólagos ellátási jog került.

A miniszter szerint az ellátó egyetlen év alatt akkora nyereséget ér el, mint 3200 átlagos trafik együttvéve.

Vitézy a kiugró profitot a kizárólagos kiszállítási joggal és a jogszabályban rögzített árrésekkel magyarázta. Úgy érvelt, hogy más kiskereskedelmi ágazatokban az áruk boltokba szállításához nincs szükség állami monopóliumra, és szerinte a dohánytermékeknél sincs indok erre. A rendszert olyan adóhoz hasonlította, amelynek bevétele nem az államhoz, hanem az érintett üzleti körhöz kerül.

Havasi szerint a magyar tulajdon kerülne veszélybe

Havasi Bertalan, a Volt Miniszterelnök Titkárságának szóvivője közleményében azt állította, hogy a Tisza-kormány a dohánykoncessziókat külföldi, azon belül német érdekeltségek kezére akarja juttatni. Szerinte a korábbi kormány rendszere azt biztosította, hogy a dohány-nagykereskedelem és a trafikok működtetésének haszna magyar vállalkozásoknál maradjon – írja az MTI.

Havasi közegészségügyi érveket is felhozott a rendszer mellett. Azt írta, hogy

az Európai Bizottság 2016-ban jóváhagyta a magyar modellt, az Egészségügyi Világszervezet pedig példaértékűnek tartotta.

Havasi a rendszer eredményei közé sorolta a dohányzás visszaszorulását és a lakosság egészségi állapotának javulását.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a kormány tervezete szerint 2027. június 1-jén megszűnne az Országos Dohányboltellátó kizárólagos joga és koncessziós szerződése. A javaslat a nagykereskedelmet érinti, a trafikok működési jogát nem. A boltokat ezután több, a jogszabályi feltételeknek megfelelő szereplő, akár közvetlenül a gyártók is elláthatnák. Az ellátóknak minden trafikot megkülönböztetés nélkül kellene kiszolgálniuk.