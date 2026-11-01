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Ötször gyorsabban dolgoznak, mint az emberek – új korszak kezdődött a magyar raktárakban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Komolyan befogták a drónokat a logisztikai cégek Magyarországon is, de egyelőre inkább épületen belül, mint szabadtéren. Merőben más a feladatuk is attól függően, hogy a fal belső, vagy külső oldalán számít rájuk a „munkáltatójuk". Egy logisztikai drón persze mit sem ér, ha nem okos.
VG
2026.11.01, 19:10
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A drónok elsősorban raktárakban és gyárak belsejében szorgoskodnak a hazai logisztikai cégeknél. A leltározásban egyenesen jeleskednek, ez a leginkább elterjedt és a legjövedelmezőbb használati területük. Míg ugyanis az időigényes, emberi munkaerős raktározás során magas polcendszereket kell targoncával vagy létrával elérni, és ott esetleg árut is mozgatni, addig a drón gyorsan hatékonyan megtalálja a leltározandó tárgyakat.

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A drónok forradalmasíthatják a házhoz szállítást/Fotó: Beliczay László

 Az áttörtést a szoftverek hozták 

A drónok logisztikai előnyeinek kiaknázásához persze okos drónok kellenek, de már vannak ilyenek. Az Aeriu Smart Solutions Kft. például olyan szoftvert fejlesztett, amelyek a kereskedelmi forgalomban kapható drónokat teszi képessé arra, hogy

  • automatikusan végigrepüljenek a raktári folyosón,
  • 5 másodperc alatt beazonosítsanak egy-egy raklapot a rajta lévő 1D-s vonalkódok vagy 2D-s QR-kódok leolvasásával,
  • a felhőbe küldjék az adatokat,
  • és fotódokumentációt is készítsenek.

Egy ilyen drónnal ötször gyorsabb lehet a leltározás, és 99 százalékkal esik az energiaigény nehézgépes, raktári mozgásokhoz képest. Ezzel – piaci értékelések szerint – az Aeriu startup forradalmasította az egészraklapos raktári leltározást. Megoldását Magyarországon az elsők között vezette be az Ikea lakberendezési áruház és egy autóipari beszállító, a Miskolc melletti S.E.G.A..

A külső logisztika a nehezebb terület, de vonzó 

Szintén a leltározásra szakosodott a RGIS Magyarország, amely esettanulmányok során keresztül mutatja be, hogy a drónokkal milyen szerteágazó módon, milyen iparágban és milyen eredménnyel teszi egyszerűbbé, olcsóbbá és hatékonyabbá a raktári munkát. Ennél a cégnél is az a lényeg, hogy drónokkal pásztázzák végig a magaspolcos állványokat a kiszervezett raktári leltárak során. A drón szintenként 5 perc alatt beolvassa a QR-kódokat, állványonként nagyjából 60-at, hibamentesen.

A fókusz az utolsó mérföldön van

A drónok külső logisztikában, például a lakossági csomagszállításban történő használatát azonban nehezíti a szigorú légügyi szabályozás. Mindazonáltal ezeken a területeken, továbbá a speciális ipari szállításokban is születtek nemzetközi mércével is tekintélyes hazai eredmények. A piac nagyobb szereplői (iparvállalatok és kereskedelmi láncok egyaránt) sikeres éles teszteket valósítottak meg.

A Dodo és a Rossmann három éve indított kísérleti projektje azon alapult, hogy a Rossmann online frogériájában közel 15 ezer termék érhető el, közülük mintegy 1,5 ezer csak online módon. A kísérlet sikerét segítette, hogy a koronavírus járvány idején megugrott az online rendelések száma. A Dodo mesterséges intelligencia alapú, városi logisztikai megoldásaival akár aznapi házhoz szállítással is rendelhető termékek Budapesten és az agglomerációban.

A tesztrepülés során a drón a budapesti Savoya Parkban lévő Rossmann üzlettől indulva 14 perc alatt tette meg a 15 kilométeres utat, sűrűn lakott és változatos terepviszonyokkal (többek között a Duna feletti átrepüléssel) tarkított útvonalon. Ötven 50 kilométer/órás átlagsebességgel haladt.

A kiszállításban erős a Lomingo International is. Magyarországon és a régióban is igénybe vehető a szolgáltatása a kereskedelmi és az ipari szállítmányok célba juttatása. A cég ezen belül a sürgős, időkritikus logisztikára fókuszál, vagyis például egészségügyi eszközök, sürgős orvosi mintákat és hivatalos iratokat kézbesít, GPS-alapú nyomon követéssel.

A Loricatus nevű magyar fejlesztés sajátossága egy speciális, drónokra szerelhető szállítódoboz, amelyet két magyar cég fejlesztett ki. A doboz ütésálló, hőszigetelt és akár folyadékok vagy érzékeny orvosi eszközök is biztonságosan szállíthatók benne.  

Egyszerűbb lehet a drónmunkát kiszervezni 

Aki drónt használ logisztikai célra, annak jellemzően kétféle költsége merül fel: egyrészt az eszköz és szoftvereinek beszerzési ára, másrészt a drónos szolgáltatás eseti vagy havidíjas kiszervezésére.

Egy professzionális raktári/felmérő drón nettó ára másfél és hárommillió forint között mozog, míg egy nagy teherbírású ipari szállítódrón beszerzése, amelyet kifejezetten külső logisztikai feladatra akarnak használni, már elvisz 6-9 millió forintot. Viszont az eszköz megbirkózik 30-40 kilogrammos csomagokkal is, és a pénzért járnak még hozzá kiegészítők, akkumulátor-állomások.

A leltárt vagy a kiszállítást azért érdemes kiszervezni, mert a drón üzemeltetéséhez komoly jogi háttér, eseti légtérengedély kell. Emellett a drónpilótának túl kell esnie egy képzésen is, persze, vizsgáznia kell belőle. A hazai startupok gyakran havidíjas modellben vagy raktár-optimalizálási projektáron dolgoznak. Egy átlagos méretű logisztikai csarnok teljes drónos leltári felmérése és adatfeldolgozása a raktár bonyolultságától függően eseti megbízásként nettó alkalmanként nettó 300-800 ezer forint az MI gyűjtése szerint. Hosszú távú előfizetéssel csökken az egy alkalomra eső költséget.

Az ipari drónpilóta bérlése eszközzel együtt napi nettó 150-350 ezer forint. A last-mile csomagszállítás két, adott pont között egyelőre egyedi árazású. Globális szinten az Amazon és a Wing adatai alapján egy-egy sürgős drónos csomagküldés reális önköltsége egyelőre kifejezetten magas, akár 18-23 ezer forint is lehet repülésenként, de az adat egy négy évvel korábbi összefoglalóból származik.

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