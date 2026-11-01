Ötször gyorsabban dolgoznak, mint az emberek – új korszak kezdődött a magyar raktárakban

A drónok elsősorban raktárakban és gyárak belsejében szorgoskodnak a hazai logisztikai cégeknél. A leltározásban egyenesen jeleskednek, ez a leginkább elterjedt és a legjövedelmezőbb használati területük. Míg ugyanis az időigényes, emberi munkaerős raktározás során magas polcendszereket kell targoncával vagy létrával elérni, és ott esetleg árut is mozgatni, addig a drón gyorsan hatékonyan megtalálja a leltározandó tárgyakat.

A drónok forradalmasíthatják a házhoz szállítást/Fotó: Beliczay László

Az áttörtést a szoftverek hozták

A drónok logisztikai előnyeinek kiaknázásához persze okos drónok kellenek, de már vannak ilyenek. Az Aeriu Smart Solutions Kft. például olyan szoftvert fejlesztett, amelyek a kereskedelmi forgalomban kapható drónokat teszi képessé arra, hogy

automatikusan végigrepüljenek a raktári folyosón,

5 másodperc alatt beazonosítsanak egy-egy raklapot a rajta lévő 1D-s vonalkódok vagy 2D-s QR-kódok leolvasásával,

a felhőbe küldjék az adatokat,

és fotódokumentációt is készítsenek.

Egy ilyen drónnal ötször gyorsabb lehet a leltározás, és 99 százalékkal esik az energiaigény nehézgépes, raktári mozgásokhoz képest. Ezzel – piaci értékelések szerint – az Aeriu startup forradalmasította az egészraklapos raktári leltározást. Megoldását Magyarországon az elsők között vezette be az Ikea lakberendezési áruház és egy autóipari beszállító, a Miskolc melletti S.E.G.A..

A külső logisztika a nehezebb terület, de vonzó

Szintén a leltározásra szakosodott a RGIS Magyarország, amely esettanulmányok során keresztül mutatja be, hogy a drónokkal milyen szerteágazó módon, milyen iparágban és milyen eredménnyel teszi egyszerűbbé, olcsóbbá és hatékonyabbá a raktári munkát. Ennél a cégnél is az a lényeg, hogy drónokkal pásztázzák végig a magaspolcos állványokat a kiszervezett raktári leltárak során. A drón szintenként 5 perc alatt beolvassa a QR-kódokat, állványonként nagyjából 60-at, hibamentesen.

A fókusz az utolsó mérföldön van

A drónok külső logisztikában, például a lakossági csomagszállításban történő használatát azonban nehezíti a szigorú légügyi szabályozás. Mindazonáltal ezeken a területeken, továbbá a speciális ipari szállításokban is születtek nemzetközi mércével is tekintélyes hazai eredmények. A piac nagyobb szereplői (iparvállalatok és kereskedelmi láncok egyaránt) sikeres éles teszteket valósítottak meg.