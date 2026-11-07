Deviza
EUR/HUF362,98 -0,11% USD/HUF325,52 -0,16% GBP/HUF435,16 -0,04% CHF/HUF397,14 -0,12% PLN/HUF82,25 -0,44% RON/HUF67,93 -0,14% CZK/HUF14,91 -0,14% EUR/HUF362,98 -0,11% USD/HUF325,52 -0,16% GBP/HUF435,16 -0,04% CHF/HUF397,14 -0,12% PLN/HUF82,25 -0,44% RON/HUF67,93 -0,14% CZK/HUF14,91 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Drónok jelenhetnek meg a MÁV területei fölött – fokozott védelmet jelentett be a vezérigazgató

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A MÁV-csoport az év végétől mesterséges intelligenciával támogatott drónokat állít szolgálatba a nagyobb vasúti üzemi területek védelmére. A dróntechnológia nemcsak a vasúti járművek és a szállított áruk biztonságát szolgálja, hanem a súlyos, akár halálos balesetek megelőzésében is szerepet kaphat.
VG
2026.11.07, 09:27
Szóljon hozzá!

Az év végétől okosdrónok segítik a MÁV-csoport nagyobb vasúti üzemi területeinek őrzését – jelentette be videójában Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója. A berendezések magyar mesterségesintelligencia-technológia segítségével ismerik fel a gyanús, kritikus mozgásokat, majd értesítik a helyszínen szolgálatot teljesítő biztonsági munkatársakat.

Low-angle,Silhouette,Of,A,Professional,Enterprise,Quadcopter,Drone,Hovering,Against Drónokkal segíti a MÁV az üzemi területek védelemét (illusztráció)
Drónokkal segíti a MÁV az üzemi területek védelemét (illusztráció)
Fotó: prathila_n /  Shutterstock

Drónok is segítik most az áruk óvását és az üzemi területek védelmét

A vasúttársaság számára régóta problémát jelent a kiterjedt üzemi területek folyamatos felügyelete. A nagyobb vasúti csomópontokon, 

Így például a Ferencvárosi pályaudvaron vagy Szolnokon jelentős mennyiségű vasúti járművet és azokban szállított árut kell őrizni. 

A hagyományos biztonsági megoldásokkal ezeknek a hatalmas területeknek az ellenőrzése komoly feladatot jelent.

Halálos baleseteket is megelőzhetnek a drónok

A vagyonvédelem mellett azonban egy ennél is súlyosabb problémára hívta fel a figyelmet Hegyi Zsolt. Elmondása szerint az elmúlt évben tíz alkalommal fordult elő, hogy illetéktelenek felmásztak az üzemi területeken veszteglő vasúti járművek tetejére.

Ez nemcsak a vasúttársaság vagyonát veszélyezteti, hanem az illetéktelenül belépők életét is. 

A felsővezetékek közelsége miatt a vasúti kocsik tetejére mászás különösen veszélyes: az elmúlt években több alkalommal is előfordult, hogy ilyen esetekben halálos áramütés érte a járművek tetejére felmászókat.

A mesterséges intelligenciával támogatott drónok ezért kettős célt szolgálnak: segítenek megvédeni a vasúti járműveket és a bennük lévő árut, miközben a veszélyes behatolások gyors felismerésével tragikus baleseteket is megelőzhetnek.

Hegyi Zsolt szerint a MÁV-nak a XXI. századi technológiák alkalmazásával kell megújítania működését. Ennek részeként a vasúttársaság több ponton felülvizsgálja folyamatait, és igyekszik a legmodernebb megoldásokat bevonni a mindennapi működésbe. A drónok alkalmazása ennek az átalakulásnak az egyik újabb lépése.

Kapcsolódó

Mozaik

Mozaik
2628 cikk

 

Szóljon hozzá!
védelem
drón
halálos baleset
MÁV

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu