Drónok jelenhetnek meg a MÁV területei fölött – fokozott védelmet jelentett be a vezérigazgató

Az év végétől okosdrónok segítik a MÁV-csoport nagyobb vasúti üzemi területeinek őrzését – jelentette be videójában Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója. A berendezések magyar mesterségesintelligencia-technológia segítségével ismerik fel a gyanús, kritikus mozgásokat, majd értesítik a helyszínen szolgálatot teljesítő biztonsági munkatársakat.

Drónokkal segíti a MÁV az üzemi területek védelemét (illusztráció)

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Drónok is segítik most az áruk óvását és az üzemi területek védelmét

A vasúttársaság számára régóta problémát jelent a kiterjedt üzemi területek folyamatos felügyelete. A nagyobb vasúti csomópontokon,

Így például a Ferencvárosi pályaudvaron vagy Szolnokon jelentős mennyiségű vasúti járművet és azokban szállított árut kell őrizni.

A hagyományos biztonsági megoldásokkal ezeknek a hatalmas területeknek az ellenőrzése komoly feladatot jelent.

Halálos baleseteket is megelőzhetnek a drónok

A vagyonvédelem mellett azonban egy ennél is súlyosabb problémára hívta fel a figyelmet Hegyi Zsolt. Elmondása szerint az elmúlt évben tíz alkalommal fordult elő, hogy illetéktelenek felmásztak az üzemi területeken veszteglő vasúti járművek tetejére.

Ez nemcsak a vasúttársaság vagyonát veszélyezteti, hanem az illetéktelenül belépők életét is.

A felsővezetékek közelsége miatt a vasúti kocsik tetejére mászás különösen veszélyes: az elmúlt években több alkalommal is előfordult, hogy ilyen esetekben halálos áramütés érte a járművek tetejére felmászókat.

A mesterséges intelligenciával támogatott drónok ezért kettős célt szolgálnak: segítenek megvédeni a vasúti járműveket és a bennük lévő árut, miközben a veszélyes behatolások gyors felismerésével tragikus baleseteket is megelőzhetnek.

Hegyi Zsolt szerint a MÁV-nak a XXI. századi technológiák alkalmazásával kell megújítania működését. Ennek részeként a vasúttársaság több ponton felülvizsgálja folyamatait, és igyekszik a legmodernebb megoldásokat bevonni a mindennapi működésbe. A drónok alkalmazása ennek az átalakulásnak az egyik újabb lépése.