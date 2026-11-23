November utolsó hetében befejeződhetnek a több ütemben zajló burkolatjavítási munkálatok az M0-s autóúton és az M7-es autópályán, Budaörs és Törökbálint térségében. November 23. és 27. között több mint 9000 négyzetméteren újítják meg az útburkolatot, ami miatt több szakaszon is sávlezárásokra, torlódásokra és forgalmi dugókra kell számítani – derül ki a Magyar Közút tájékoztatásából.

Különösen a Budapest felé vezető szakaszokon alakulhatnak ki torlódások, forgalmi dugók / Fotó: AFP / AFP

A munkálatok elsősorban a Budapest felé tartó autósokat érintik, de az M0-s autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán is korlátozások lesznek. A kivitelezés során több helyen csak egy vagy két sáv marad járható, ezért különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakban alakulhatnak ki jelentősebb torlódások.

Mutatjuk, hol és mikor lesznek lezárások

Az útkezelő közlése szerint a hátralévő burkolatjavításokat az alábbi ütemezésben végzik:

November 23., M7-es autópálya, Budaörs: a Budapest felé vezető oldalon, a budaörsi csomópont térségében lezárják a külső forgalmi sávot. A csomóponti felhajtás továbbra is használható marad.

November 23–24., M7-es autópálya, Törökbálint: a Budapest felé vezető oldalon, a törökbálinti kihajtó után mintegy egy kilométer hosszan lezárják a külső sávot. A főpályán csak a belső sávon lehet közlekedni.

November 24–27., M0-s autóút: az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M0–M7 csomópont térségében lezárják a külső sávot. A forgalom a két belső sávon haladhat, a csomópont pedig végig használható marad.

November 26–27., M7-es autópálya, Törökbálint: a Budapest felé vezető oldalon, az M0-s csomópont térségében mintegy 500 méteren lezárják a belső sávot. A közlekedők a külső sávot és a leállósávot használhatják, így továbbra is két sáv áll rendelkezésre.

A munkálatok várhatóan november 27-én, pénteken befejeződnek. Ezzel a több héten át tartó burkolatjavításokat követően megszűnhetnek a felújításhoz kapcsolódó forgalomkorlátozások az érintett útszakaszokon.

A csúcsforgalomban lehet a legnehezebb a közlekedés, könnyebben alakulhatnak ki forgalmi dugók

Az útkezelő arra figyelmezteti az autósokat, hogy a munkavégzés idején hosszabb menetidővel kell számolniuk. Különösen a Budapest felé vezető szakaszokon alakulhatnak ki torlódások, forgalmi dugók, ahol egyes időszakokban jelentősen csökken az áteresztőkapacitás. A közlekedőknek azt javasolják, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális forgalmi helyzetet az Útinform honlapján, vagy használjanak valós idejű forgalmi adatokat megjelenítő navigációs alkalmazásokat.