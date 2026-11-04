Nagyot nyerhet az egészségügy 2027-ben, de a neheze csak ezután jön – több próbatétel is vár a rendszerre
Október 31-én nyújtották be az Országgyűlésnek a 2027-es költségvetési törvényjavaslatot, amelyben az egészségügyi kiadások 4094 milliárd forintról mintegy 4604 milliárd forintra emelkednének, ami több mint 500 milliárd forintos többletet jelent. A kormány szerint a pluszforrás nemcsak a jelenlegi ellátórendszer működését biztosítja, hanem annak fejlesztését is szolgálja, ami a Hugonnai Vilma Egészségügy-fejlesztési Program egyik legfontosabb pillére lehet. A Világgazdaság már részletesen bemutatta , mire menne a többletforrás: közel 192 milliárd forint jutna béremelésre, 95 milliárddal nőne a nagy értékű kórházi gyógyszerek finanszírozása, 51,3 milliárddal a kórházak működési finanszírozása, 38 milliárddal pedig a gyógyszertámogatási keret. Emellett pénz jutna a háziorvosi ellátásra, a mentőszolgálatra, CT- és MR-berendezésekre, a várólisták rövidítésére, a kórházi étkeztetésre és a klimatizálásra is.
Mennyi az egészség ára?
A költségvetés négy legnagyobb tétele
- a béremelés,
- a nagy értékű gyógyszerek finanszírozása,
- a kórházak működésének finanszírozása
- és a gyógyszertámogatás
együttesen nagyjából 376 milliárd forintot tesznek ki. Ez a teljes egészségügyi többlet körülbelül 74 százaléka. Vagyis a többletforrás jelentős része nem egy új egészségügyi rendszer felépítésének ára, hanem a jelenlegi rendszer magasabb költségeinek finanszírozására szolgál.
Ez önmagában nem probléma. Sőt, a bérek rendezése és a gyógyszerfinanszírozás stabilizálása nélkül nehéz lenne bármilyen reformot végrehajtani. A számokból azonban az következik, hogy a 2027-es költségvetés elsődleges célja inkább a rendszer stabilizálása, mint annak teljes átalakítása.
Mi történik a kórházi adósságokkal?
A kormány egyik legfontosabb vállalása, hogy a finanszírozási rendszer átalakításával és biztonsági tartalék létrehozásával ki akarja vezetni a kórházakat az évek óta visszatérő adósságcsapdából. Ha ugyanis a kórházak minden évben újratermelik az adósságukat, akkor a költségvetésben megjelenő többlet egy része gyakorlatilag arra szolgál, hogy utólag finanszírozza a rendszer korábbi működési hiányait. Ezért a 2027-es év valódi tesztje nemcsak az lesz, hogy mennyi pénzt kapnak a kórházak, hanem az is, hogy az év végére csökken-e az intézményi adósság és kiszámíthatóbbá válik-e a kórházak gazdálkodása.
A háziorvosoknál a rendszer átalakítása körvonalazódik
A költségvetés egyik érdekesebb, bár kevésbé látványos eleme a háziorvosi rendszer megerősítése. A kormány 35,4 milliárd forintot szánna a terület fejlesztésére. A praxisok betegenkénti díja 43 százalékkal nőne, a fiatal háziorvosok elhelyezkedését pedig 50 százalékkal magasabb bértámogatással ösztönöznék. A tartósan betöltetlen praxisokra további 500 millió forintos keret jutna.
Ha egy krónikus beteg állapotát megfelelően követi a háziorvosi rendszer, kevesebb esetben lehet szükség sürgősségi vagy kórházi ellátásra. Ezért a 35,4 milliárdos alapellátási csomag hosszabb távon akár nagyobb hatású is lehet, mint amennyire elsőre gondolnánk.
A béremelés sem egyszerűen bérkérdés
A tervezet mintegy 123 ezer egészségügyi dolgozót érintő béremeléssel számol. A kormány tájékoztatása szerint az egészségügyi szakdolgozók átlagosan 15 százalékos keresetnövekedésre számíthatnak, ugyanakkor a bejelentett emelés mértéke a szakdolgozók körében negatív visszhangot váltott ki, sokan elégedetlenek ugyanis az emelés mértékével.
Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a Magyar Orvosi Kamara álláspontja szerint önmagában a pluszforrás nem elegendő: a szervezet a bérek értékállóságának biztosítását, a pályakezdő orvosok bérkorrekcióját és az ügyeleti díjak rendezését is szükségesnek tartja.
A várólista-program lesz a leggyorsabb teszt
A kormány októberben elindította a várólista-csökkentő program első szakaszát, amely elsősorban a csípő- és térdprotézis-műtétekre koncentrál. Erre 18,9 milliárd forintos többletforrást különítettek el. Ennek eredményét viszonylag gyorsan meg lehet majd ítélni: nem az lesz a legfontosabb, hogy mennyi pénzt költ el az állam, hanem az, hogy hány beteg kerül le a várólistáról, mennyivel rövidül a várakozási idő és nő-e az elvégzett műtétek száma.
A diagnosztikánál nem csak az eszköz számít
A költségvetés csaknem 20 milliárd forintot szán CT- és MR-eszközpark-fejlesztésre, miközben további forrásokkal a vizsgálatok elérhetőségét is javítaná. Egy új CT vagy MR készülék azonban önmagában nem jelent több vizsgálatot. Ehhez megfelelő személyzet, elegendő működési idő, radiológiai kapacitás, karbantartás és jól szervezett betegút is szükséges. A fejlesztés valódi eredménye ezért nem feltétlenül az lesz, hogy hány új berendezést vásárolnak a kórházak, hanem az, hogy rövidül-e a vizsgálatokra való várakozási idő és mennyivel gyorsabban jutnak majd a betegek a diagnózishoz és a kezeléshez.