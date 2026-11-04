Nagyot nyerhet az egészségügy 2027-ben, de a neheze csak ezután jön – több próbatétel is vár a rendszerre

Október 31-én nyújtották be az Országgyűlésnek a 2027-es költségvetési törvényjavaslatot, amelyben az egészségügyi kiadások 4094 milliárd forintról mintegy 4604 milliárd forintra emelkednének, ami több mint 500 milliárd forintos többletet jelent. A kormány szerint a pluszforrás nemcsak a jelenlegi ellátórendszer működését biztosítja, hanem annak fejlesztését is szolgálja, ami a Hugonnai Vilma Egészségügy-fejlesztési Program egyik legfontosabb pillére lehet. A Világgazdaság már részletesen bemutatta , mire menne a többletforrás: közel 192 milliárd forint jutna béremelésre, 95 milliárddal nőne a nagy értékű kórházi gyógyszerek finanszírozása, 51,3 milliárddal a kórházak működési finanszírozása, 38 milliárddal pedig a gyógyszertámogatási keret. Emellett pénz jutna a háziorvosi ellátásra, a mentőszolgálatra, CT- és MR-berendezésekre, a várólisták rövidítésére, a kórházi étkeztetésre és a klimatizálásra is.

Nagyot nyerhet az egészségügy 2027-ben/Fotó: khunkornStudio

Mennyi az egészség ára?

A költségvetés négy legnagyobb tétele

a béremelés,

a nagy értékű gyógyszerek finanszírozása,

a kórházak működésének finanszírozása

és a gyógyszertámogatás

együttesen nagyjából 376 milliárd forintot tesznek ki. Ez a teljes egészségügyi többlet körülbelül 74 százaléka. Vagyis a többletforrás jelentős része nem egy új egészségügyi rendszer felépítésének ára, hanem a jelenlegi rendszer magasabb költségeinek finanszírozására szolgál.

Ez önmagában nem probléma. Sőt, a bérek rendezése és a gyógyszerfinanszírozás stabilizálása nélkül nehéz lenne bármilyen reformot végrehajtani. A számokból azonban az következik, hogy a 2027-es költségvetés elsődleges célja inkább a rendszer stabilizálása, mint annak teljes átalakítása.

Mi történik a kórházi adósságokkal?

A kormány egyik legfontosabb vállalása, hogy a finanszírozási rendszer átalakításával és biztonsági tartalék létrehozásával ki akarja vezetni a kórházakat az évek óta visszatérő adósságcsapdából. Ha ugyanis a kórházak minden évben újratermelik az adósságukat, akkor a költségvetésben megjelenő többlet egy része gyakorlatilag arra szolgál, hogy utólag finanszírozza a rendszer korábbi működési hiányait. Ezért a 2027-es év valódi tesztje nemcsak az lesz, hogy mennyi pénzt kapnak a kórházak, hanem az is, hogy az év végére csökken-e az intézményi adósság és kiszámíthatóbbá válik-e a kórházak gazdálkodása.