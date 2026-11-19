Benyújtották az Országgyűlésnek az egészségügyi szakdolgozók bérrendezésére, valamint az ágazati bértábla átalakítására vonatkozó törvénymódosítást. A tervezet szerint a jelenlegi sávos rendszer helyett a dolgozók végzettségét és gyakorlati idejét figyelembe vevő, A-J fizetési osztályokból álló rendszer lépne életbe. A kormány szerint az új szabályozás átláthatóbbá teszi az előmenetelt és jobban elismeri a szakmai tapasztalatot, ugyanakkor a szakdolgozói kamara szerint önmagában az új bértábla nem feltétlenül oldja meg a jelenlegi bérfeszültségeket.

Benyújtották az Országgyűlésnek az egészségügyi szakdolgozók bérrendezésére vonatkozó törvénymódosítást/Fotó: AFP

Az egészségügyi bérrendezés garanciát ígér

A törvénytervezethez mellékelt összefoglaló szerint az új rendszerben a különböző képzettségi szintek alapján sorolnák be az egészségügyi szakdolgozókat, miközben a gyakorlati idő is szerepet kapna. Fontos garancia, hogy a bérrendezés eredményeként senki nem kereshet kevesebbet a jelenlegi besorolási alapilletményénél.

A korábbi kormányzati közlés szerint az egészségügyi ágazat számára bejelentett, összesen 510 milliárd forintos többletforrásból csaknem 192 milliárd forintot fordítanak a szakdolgozók bérrendezésére. Ez mintegy 123 500 dolgozót érinthet. Az alapbérek átlagosan 15 százalékkal emelkedhetnek, a személyi jövedelemadó változásának hatásával együtt pedig az átlagos nettó jövedelemnövekedés elérheti a 17 százalékot.

A bérrendezés nemcsak az alapellátásban, a járó- és fekvőbeteg-ellátásban dolgozó szakdolgozókat érinti, hanem az intézmények működését biztosító munkatársakat, így például

műszaki szakembereket,

szerelőket,

adminisztrátorokat

és informatikusokat is.

Az egészségügy a 2027-es költségvetés egyik kiemelt területe

Az egészségügy a 2027-es költségvetési javaslat parlamenti vitájában is kiemelt téma volt. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint az ágazat a jövő évi büdzsé egyik legnagyobb nyertese lesz. A tárcavezető úgy fogalmazott:

az elmúlt években az egészségügy nem kapta meg a megfelelő színvonalú ellátáshoz szükséges forrásokat, aminek következményeit egyaránt érzik a betegek és az ágazat dolgozói.

A miniszter szerint egyszerre kell kezelni a rossz infrastruktúrát, a kórházak eladósodását, a hosszú várólistákat, a háziorvosi praxisok betöltetlenségét, a szakdolgozói hiányt és a népegészségügy problémáit.