Óriási változás előtt az EÜ-dolgozók: benyújtották a törvénymódosítást, jöhetnek az A-J fizetési osztályok, végzettség és tapasztalat alapján járna fizetés – a kamara szerint ez még nem elég
Benyújtották az Országgyűlésnek az egészségügyi szakdolgozók bérrendezésére, valamint az ágazati bértábla átalakítására vonatkozó törvénymódosítást. A tervezet szerint a jelenlegi sávos rendszer helyett a dolgozók végzettségét és gyakorlati idejét figyelembe vevő, A-J fizetési osztályokból álló rendszer lépne életbe. A kormány szerint az új szabályozás átláthatóbbá teszi az előmenetelt és jobban elismeri a szakmai tapasztalatot, ugyanakkor a szakdolgozói kamara szerint önmagában az új bértábla nem feltétlenül oldja meg a jelenlegi bérfeszültségeket.
Az egészségügyi bérrendezés garanciát ígér
A törvénytervezethez mellékelt összefoglaló szerint az új rendszerben a különböző képzettségi szintek alapján sorolnák be az egészségügyi szakdolgozókat, miközben a gyakorlati idő is szerepet kapna. Fontos garancia, hogy a bérrendezés eredményeként senki nem kereshet kevesebbet a jelenlegi besorolási alapilletményénél.
A korábbi kormányzati közlés szerint az egészségügyi ágazat számára bejelentett, összesen 510 milliárd forintos többletforrásból csaknem 192 milliárd forintot fordítanak a szakdolgozók bérrendezésére. Ez mintegy 123 500 dolgozót érinthet. Az alapbérek átlagosan 15 százalékkal emelkedhetnek, a személyi jövedelemadó változásának hatásával együtt pedig az átlagos nettó jövedelemnövekedés elérheti a 17 százalékot.
A bérrendezés nemcsak az alapellátásban, a járó- és fekvőbeteg-ellátásban dolgozó szakdolgozókat érinti, hanem az intézmények működését biztosító munkatársakat, így például
- műszaki szakembereket,
- szerelőket,
- adminisztrátorokat
- és informatikusokat is.
Az egészségügy a 2027-es költségvetés egyik kiemelt területe
Az egészségügy a 2027-es költségvetési javaslat parlamenti vitájában is kiemelt téma volt. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint az ágazat a jövő évi büdzsé egyik legnagyobb nyertese lesz. A tárcavezető úgy fogalmazott:
az elmúlt években az egészségügy nem kapta meg a megfelelő színvonalú ellátáshoz szükséges forrásokat, aminek következményeit egyaránt érzik a betegek és az ágazat dolgozói.
A miniszter szerint egyszerre kell kezelni a rossz infrastruktúrát, a kórházak eladósodását, a hosszú várólistákat, a háziorvosi praxisok betöltetlenségét, a szakdolgozói hiányt és a népegészségügy problémáit.
A tárcavezető közölte: az a cél, hogy Magyarországon az egészség ne kiváltság, hanem alapvető jog legyen, és az egészségügyre fordított összegek az egyik legjobb befektetésnek számítsanak.
A parlamenti felszólalásokban többször elhangzott, hogy az egészségügyi szakdolgozók nélkülözhetetlenek a rendszer működéséhez. A kormánypárti képviselők szerint az új bértábla kiszámíthatóbb előmenetelt és a szakmai tapasztalat erősebb elismerését hozhatja, miközben az ágazatban továbbra is jelentős a szakemberhiány és a túlterheltség.
Nemcsak a bérek rendezésére jutna pénz
A 2027-es költségvetésben az egészségügyre szánt többletforrásból nemcsak a bérek rendezésére jutna pénz. A kormány tervei szerint 35,4 milliárd forinttal erősítenék meg az alapellátást, 43 százalékkal emelnék a fejkvótát, a betöltetlen háziorvosi és fogorvosi praxisok támogatását pedig 40 százalékkal növelnék. A közös keret így 1,75 milliárd forintra emelkedne.
A fogászati ellátásra további 8,6 milliárd forint többletforrást irányoznának elő, míg öt kistérségi integrált egészségügyi és szociális központ elindítására 1,25 milliárd forintot szánnának. A tervek között szerepel az alapellátás finanszírozási és szerkezeti megújítása, valamint a fiatal háziorvosok bértámogatásának emelése is.
A parlamenti vitában a prevenció és a szűrővizsgálatok fejlesztése is nagy hangsúlyt kapott. A tervek szerint erősítenék a népegészségügyi intézményrendszert, fejlesztenék a szűrőprogramokat és azok nyomon követését, valamint nagyobb hangsúlyt kapna a dohányzás és az új nikotintermékek veszélyeire való figyelemfelhívás is. A kórházi étkeztetés javítására legalább 10 milliárd forintot különítenének el.
A szakdolgozói kamara szerint az új bértábla önmagában nem oldja meg a feszültségeket
A bérrendezés terve közben a szakdolgozói oldalról is érkezett kritika. Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke szerint az új bértábla és a januárra tervezett bérrendezés nem feltétlenül jelent valós megoldást a jelenlegi problémákra.
A kamara elnöke a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagyobb munkatapasztalattal és magasabb szakképesítéssel rendelkező dolgozók egyes esetekben viszonylag szerényebb összegű emelésre számíthatnak. Emellett az intézmények között kialakult eltérő gyakorlatok miatt továbbra sem feltétlenül kiszámítható, hogyan alakul az egyes munkavállalók bére.
Balogh Zoltán szerint a probléma súlyát jól mutatja az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézetben kialakult helyzet is, ahol 13 szakápoló felmondása okozott komoly feszültséget. Mint mondta, ha egy osztály a szakdolgozói létszám felét elveszíti, az nem egyszerűen a kapacitás felére csökkenését jelenti: a munkaszervezés nehézségei miatt a megmaradt dolgozók terhelése is jelentősen nő, ami az ellátás biztonságát veszélyeztetheti.
A MESZK elnöke szerint az ilyen helyzetek kezeléséhez nem elegendő a helyi válságmenedzsment. Országos szintű, azonnali támogatásra is szükség van, különben más intézményekben is hasonló tiltakozási hullámok alakulhatnak ki.
A béremelés mellett az alapellátás és a munkaerőhiány is kulcskérdés
A szakdolgozói bérrendezés tehát egy olyan egészségügyi rendszerben valósulna meg, amelynek egyik legsúlyosabb problémája továbbra is a megfelelő számú szakember hiánya. A parlamenti vita során elhangzott adatok szerint 2026 novemberére több mint ezer háziorvosi körzet maradt állandó orvos nélkül, miközben az alapellátás finanszírozása és szervezete is jelentős átalakításra szorul.
A tervezett intézkedések ezért nemcsak a bérekre koncentrálnak: a cél az alapellátás megerősítése, a betöltetlen praxisok támogatása, a prevenció fejlesztése, a kórházi működés javítása és a szakemberhiány enyhítése is. A most benyújtott törvénymódosítás ennek a folyamatnak a szakdolgozói bérekre vonatkozó egyik legfontosabb eleme. Az új A-J fizetési osztályok bevezetésével a kormány a végzettség és a szakmai tapasztalat alapján kívánja kiszámíthatóbbá tenni az előmenetelt. Hogy ez a gyakorlatban mennyire tudja mérsékelni az ágazat munkaerőhiányát és a dolgozók közötti bérfeszültségeket, az a rendszer tényleges alkalmazásán és az intézményi gyakorlatokon is múlik majd.