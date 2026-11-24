Az osztrák Vivatis élelmiszeripari konszernhez tartozó Maresi felvásárolja a magyar Latinum és Italia Food vállalatot. A tranzakció mindkét társaság üzletrészeinek 100 százalékára kiterjed, lezárásához azonban még szükség van a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jóváhagyására. A felek a vételárat nem hozták nyilvánosságra – írja a Meinbezirk.

A linzi székhelyű Vivatis Holding saját közlése szerint Ausztria egyik legnagyobb, teljes egészében osztrák tulajdonban lévő élelmiszeripari vállalatcsoportja. / Fotó: Maresi / Linkedin

Tovább terjeszkedik Magyarországon az osztrák élelmiszeripari óriás

A lap beszámolója szerint az 1995-ben alapított Latinum és Italia Food a minőségi élelmiszerek és nem élelmiszer jellegű termékek vezető magyarországi importőrei és forgalmazói közé tartozik. A Latinum egyebek mellett olyan ismert márkák termékeit forgalmazza, mint

a Barilla,

a Mutti,

a Parmareggio,

a Roberto,

a Kuchenmeister,

a Rana,

a Lieken

és az Alufix.

Ügyfelei között élelmiszer-kiskereskedelmi láncok, nagykereskedők és vendéglátóipari vállalkozások találhatók. Az Italia Food a raktározási és logisztikai feladatokat látja el, biztosítva az áruk eljuttatását a kereskedelmi partnerekhez. A két magyar vállalat 2025-ben együttesen 49 munkavállalót foglalkoztatott, árbevételük pedig elérte a 21,1 millió eurót.

A Maresi 1991 óta rendelkezik saját magyarországi érdekeltséggel. A felvásárlással az osztrák vállalat erősíteni kívánja hazai piaci pozícióját, és további ismert fogyasztói márkákkal bővíti termékkínálatát. A Vivatis az akvizíciótól új értékesítési és marketing­lehetőségeket, valamint további növekedést vár.

A magyarországi felvásárlás újabb jelentős lépés növekedési stratégiánk megvalósításában

– közölte Klaus Schörghofer, a Vivatis vezérigazgatója. Sabine Schwaiger, a Maresi ügyvezetője szerint a Latinum és az Italia Food tevékenysége ideálisan egészíti ki a vállalat meglévő üzletágait.

A linzi székhelyű Vivatis Holding saját közlése szerint Ausztria egyik legnagyobb, teljes egészében osztrák tulajdonban lévő élelmiszeripari vállalatcsoportja. A konszern 2025-ben 4116 munkavállalót foglalkoztatott, éves árbevétele pedig 1,43 milliárd eurót tett ki. A csoporthoz olyan márkák tartoznak, mint a Gourmet, a Gerstner, a Karnerta, a Maresi, az Inzersdorfer, a Knabber Nossi és a Shan’Shi.

A Latinum olasz tulajdonosi háttérrel kezdte meg magyarországi működését, és az 1990-es években az elsők között vezette be az olasz élelmiszereket a hazai piacra.

A szigetszentmiklósi társaság azóta milliárdos bevételű vállalattá nőtte ki magát, amely a nyereségesség tekintetében az osztrák vevő meglévő magyarországi érdekeltségét is felülmúlja. A cégadatok szerint a Latinum tavaly 473 millió forintos adózott eredményt ért el, szemben a Maresi Foodbroker Kft. 240 millió forintos profitjával. A felvásárlás révén az osztrák konszern magyarországi üzletének mérete közel megduplázódhat.