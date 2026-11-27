Elhunyt a november 24-i mezőkövesdi vonatbaleset sérültje – derült ki a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház péntek délutáni közleményéből. A tájékoztatás szerint a fiatal nő életét az orvosok minden erőfeszítése, a gondos ellátás és valamennyi rendelkezésre álló terápiás lehetőség alkalmazása ellenére sem sikerült megmenteni.

Elhunyt a fiatal nő, akit vonatbaleset ért Mezőkövesden / Fotó: Gergitek

A kórház köszönetet mondott mindazoknak, akik véradásukkal és önzetlen segítségükkel támogatták az életmentésért folytatott küzdelmet. Az intézmény valamennyi munkatársa nevében őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak. A kórház még péntek reggel is arról tájékoztatott, hogy a fiatal nőt válságos állapotban kezelik az intenzív osztályon.

Országos összefogás indult Viviána életének megmentéséért

A tragikus baleset kedden este történt a mezőkövesdi vasútállomáson. A fiatal egyetemista nő a Hernád–Zemplén InterCityről próbált leszállni, amikor táskája beszorult a vonat ajtajába, az elinduló szerelvény pedig magával ragadta. A nő életveszélyes sérüléseket szenvedett, mindkét lábát amputálni kellett.

A család felhívását követően országszerte sokan jelentkeztek véradásra, hogy segítsenek a fiatal lányon.

Az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatása szerint csak csütörtökön mintegy 2200-an jelentkeztek véradásra. A történtekre Magyar Péter miniszterelnök, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója is reagált. A közlekedési tárca vezetője telefonon beszélt Viviána édesapjával, és bejelentette, hogy a vasúttársaság ötmillió forintos azonnali gyorssegélyt biztosít a családnak.

Büntetőeljárás indult a mezőkövesdi vonatbaleset miatt

Mint arról a Világgazdaság péntek délelőtt beszámolt, a rendőrség vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt büntetőeljárást indított, és szemtanúk jelentkezését is várja. A baleset pontos körülményeinek feltárása továbbra is folyamatban van. Vitézy Dávid korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar vasúti hálózaton még számos olyan régebbi személykocsi közlekedik, amely nem rendelkezik a korszerű járműveknél alkalmazott ajtóbiztonsági rendszerrel. A miniszter szerint egy modern motorvonat esetében a biztonsági rendszer megakadályozná, hogy a szerelvény nyitott ajtóval elinduljon.