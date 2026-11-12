Vége, nincs tovább: elmondták a nagy magyar ipari termelők, miért óriási gond a mostani energiaár, ez nagyon vissza fog ütni - "pocsékul érezzük magunkat"
A Future Energy & Mobility Expo című konferencia a hazai energetikai szektor egyik csúcseseménye idén ősszel. A rendezvényen a kormányzati döntéshozók helyett elsősorban az energiapiac tényleges működtetői, a nagyvállalati vezetők, a hálózati szereplők és az ipari energiafogyasztók képviselői osztják meg a jövővel kapcsolatos várakozásaikat. Mindegyikből akadt bőven az Ipari Energiafogyasztók Fóruma által szervezett kerekasztal-beszélgetésen: az, hogy a nagy ipari fogyasztók milyen problémákat és lehetőségeket látnak a magyar energiapolitika következő éveiben, szélesebb kontextusba helyezve a magyar gazdaság egésze számára lényeges kérdésfeltevésnek számít.
Energiaárak termelői szemmel: nem most kezdődött a "magas árak" időszak
Dr. Nagy Zoltán, az Ipari Energiafogyasztók Fórumának elnöke bevezetőjében nem csak egyszerűen "magas árakról", hanem arról beszélt, hogy 2021-től "megbolondultak az árak", majd 2022-ben az orosz-ukrán háború, valamint az Északi Áramlat felrobbantása következtében újabb felfodulás jött azokban. A 2023-as megnyugvást 2024-ben újra emelkedés követte. 2025-ben viszont a villamos energia árupiaci ára is emlekedett, ahogy a széndioxid-kvóta ára is, valamint a TTF-ár is.
A prezentációban Nagy Zoltán kitért rá, hogy a mostani konszolidáltabb áremelkedésbe a forint árfolyamának erősödése is beleszámít. Bár a németországi megújulóenergia-boom árlenyomó hatásai - ami viszont nem egészen úgy sült el, mint amilyennek alighanem elgondolták - 2025-ben még Magyarországot is segítették, idén viszont újra látni kiugrásokat, még ha a forint ereje miatt "most nyugodtabb is az árszint."
A kiépült napenergia-kapacitások kapcsán Nagy szerint a politika hajlamos világcsúcsról beszélni, de ezt a képet sok minden árnyalja. Valójában a kiépült termelőkapacitásokat a termelési adatok felfutásával érdemes összevetni, ezzel kapcsolatban az IEF rendelkezik saját számításon alapuló kimutatással arra, hogy az ipari vállalatok mennyit termelnek saját felhasználásra, kiegészítve a lakossági termeléssel.
Miért érdekes ez az ipari termelők számára? A KÁT és a METÁR termelői ár és a HUPEX-en átvett ár közötti pénzügyi különbségek az ipari termelőket érintő, hullámzó, de kimutatható költségeket mutatnak. Nagy Zoltán közlése és az IEF által készített kimutatás alapján
az ipari termelőknél az egységnyi energiára jutó költségstruktúrán belül az energia ára ténylegesen 70 százalék fölötti értéket képvisel.
A fennmaradó hányad egyéb költségelemekből áll össze (pl. rendszerhasználni díj, a széndioxid-kvóta részben megadóztatása stb.).
Magyarán: az ipari termelők úgy látják, hogy mint felhasználók annyira szenvednek az energiaáraktól, hogy a költségek tekintetében
nincs esély arra, hogy utólérjük a környező országokat
az IEF elnöke szerint, már ami a termelőknél jelentkező energiaárak magyarországinál alacsonyabb szintjét jelenti.
Dr. Nagy Zoltán szerint ez önmagában azt is ellehetetleníti, hogy a vállalatok egyáltalán energiahatékonysági beruházásokba fejlesszenek.
Hegedűs István a BorsodChem képviseletében úgy fogalmazott az energiaárak tekintetében, hogy "pocsékul érezzük magunkat". Hegedűs szerint a gázár emelkedése azért is aggasztó, mert az maga után húzza a villamos energia árának emelkedését, de azon túl, hogy Európával foglalkozunk, azzal is foglalkozni kell, hogy a magyar vállalatok versenyképessége például alulmarad a német vállalatoknak.
Németh Gábor a Zoltek vezérigazgató helyettesse ehhez azt tette hozzá, hogy a volatilitás - az árak gyakori inggadoása - szintén olyan problémát jelent, ami próbára teszi a vállalatokat. Különösen azért, mert az árak a politikai bejelentések hatására is képesek nagymértékben mozdulni.
A Telekomtól érkezett, a vállalat és az ipari termelők energiaellátási kérdéseivel foglalkozó szakember, Babka Miklós szerint sok múlik most azon, hogy néhány évvel ezelőtt a vállalatok hogyan javították felkészültséget a most tapasztalhatü energiaválságos időszakra.
A 2027-es év kemény év lesz
- prognoszitzálta a következő évre Babka, aki szerint 2026 még "nyugalmi időszaknak" számít.
Dr. Nagy Zoltán szerint a kormányváltás után megindultak az egyeztetések az új kabinettel, de most úgy látja: a gazdasági nehézségek miatt most nem ezen a kérdéseken van a kormány fókusza, ami miatt az ipari termelők úgy érzik, hogy a konstruktív párbeszéd egyelőre befagyott.
"A két Tóth lemondásával fejetlennek látjuk az energiaszektort, a Kapitány úr még nem jutott el hozzánk" - mondta abban az értelemben, hogy a korábban megindult párbeszéd az IEF elnöke szerint befagyott a kormányzat részéről.
A paksi majdnem-leállás idejére a BorsodChem Hegedűs közlése szerint 100-110 megawatt tereléscsökkkenést ért el, ő is hangsúlyozta a párbeszéd fontosságát. Hegedűs és Bakba is egyetértett ugyanakkor abban, hogy a felhasználóknak is van tennivalójuk, ugyanakkor a kormányzat feladataként értékelik azt, hogy a rendszer a háttérben rugalmas és elemeiben is valóban együttműködő legyen.
Túlszabályozott dekarbonizáció - az ipari termelővállalatok ellensége?
A kérdésre, hogy a dekarbonizáció jegyében a magyar villamosenergia rendszer mennyire van felkészítve erre az EU-s szinten a résztvevők egy része szerint túlszabályozott és erőltetett folyamatra, Németh Gábor azt mondta, hogy a rendszerfejlesztésben óriási területi különbségeket látni országon belül:
- van, ahol ezek viszonylag gyorsan megvalósulnak ezek,
- és van, ahol éveket kell várni az ipari termelők által igényelt fejlesztésekre.
Németh Gábor szerint a villamos energia használatát nem lehet azzal erőltetni, hogy "nyáron majd elekrifikálunk, télen meg valami mással adunk villamos energiát", szerinte más beruházási lehetőségeket is át kell gondolni a napenergia hasznosítása mellett, melyek támogatni tudják az értelemszerűen korlátozott napsugárzás-alapú termelést. Dr. Nagy Zoltán hozzátette, hogy a beruházások kapcsán probléma, hogy a legtöbb iparágban nem látják azt, hogy a termékeik értékesítési volumene rövid- és középtávon hogyan alakul. Ezt a bankok is látják ugyanakkor, így megnehezül a banki finanszírozás behívása. Ebben a helyzetben szerinte nem szabad arra számítani, hogy a külföldi anyavállalatok - már amelyik cég mögött áll ilyen - majd segítséget nyújtanak, hiszen például Németországban is jelentős politikai változások zajlanak. Szerinte
nagyon nehéz elvárni az ipartól, hogy élen járva beruházzon, mert sem a napenergiára alapuló villamos tárolás, sem a szélenergia nem fogja megoldani a mostani energetikai kihívásokat.
Dr. Nagy Zoltán pedig azt mondta: a kiegyenlítésben a szlovákok például jobban állnak, mint mi, hiszen használnak kisebb vízerőműveket e célra. Magyarországon ugyan épülni fognak CCGT kiegyenlítő erőművek, de ezeknél kérdés, hogy honnan lesz hozzájuk földgáz? Mert - véli az IEF elnöke - "Európa nem fog segíteni".
Hegedűs István pedig úgy látja: nagyon sok technológia kapcsán már az is komoly pénzügy forrásokat igényelne, hogy a vállalatnál egyáltalán egy megvalósíthatósági tanulmány elkészülhessen annak bevezetéséről. Ráadásul az ipari termelővállalatoknak az uniós versenytársakkal is számolniuk kell, miközben például a fémiparban jóval nagyobb az európai régióban az energia 9nköltsége, mint Kínában.
A kerekasztal beszélgetésen a magyar villamosenergia rendszert hamarosan érő új kihívásról, nevezetesen a Magyarországra tervezetett, 100 megawatt fölötti energiaigényt jelentő adatközpontokról is szó volt. Az ipari termelők új látják, hogy ez egy újabb, nagy kihívást jelent, Babek szerint a MAVIR "fél is ettől mint ördög a tömjénfüsttől". Dr. Nagy Zoltán pedig hozzátette: az amerikai adatközpont-ipar példájából lenne érdemes kiindulni, ahol már energiatermelő erőművek mellé telepítik az új adatközpont-létesítményeket, akár arra készülve, hogy az adatközpont által termelt hőt is felhasználják az energiaigények kielégítésére.
A vállalatok egy része nehezen költözne, de az új beruházások elmaradása önmagában gond
Dr. Nagy Zoltán szerint ha nem lesz rövid távon megoldást az energetikai kihívásokra az ipari termelők esetében,
az a GDP növekedését fogja veszélyeztetni, ami az újraosztási folyamatokat sem úgy alakíthatja, ahogy a kormány várja vagy szeretné.
Babka Miklós szerint viszont arra nem számíthatunk, hogy a cégek egyik napról a másikra összepakolnak Európából és más helyre költöznek, a nagyobb probléma a beruházások elmaradása, ami viszont újra a GDP-n üthet lyukat. Németh Gábor szertint valóban nem tud számos cég könnyedén külföldre költözni termelésével, ám azt látni: a magyarországi, illetve európai vállalatokra már most jóval kevesebb beruházási költséget szánnak az anyagvállalatok, mint a világ más régióiban működő társ-leányvállalatok esetében.