Vége, nincs tovább: elmondták a nagy magyar ipari termelők, miért óriási gond a mostani energiaár, ez nagyon vissza fog ütni - "pocsékul érezzük magunkat"

A Future Energy & Mobility Expo című konferencia a hazai energetikai szektor egyik csúcseseménye idén ősszel. A rendezvényen a kormányzati döntéshozók helyett elsősorban az energiapiac tényleges működtetői, a nagyvállalati vezetők, a hálózati szereplők és az ipari energiafogyasztók képviselői osztják meg a jövővel kapcsolatos várakozásaikat. Mindegyikből akadt bőven az Ipari Energiafogyasztók Fóruma által szervezett kerekasztal-beszélgetésen: az, hogy a nagy ipari fogyasztók milyen problémákat és lehetőségeket látnak a magyar energiapolitika következő éveiben, szélesebb kontextusba helyezve a magyar gazdaság egésze számára lényeges kérdésfeltevésnek számít.

Bakba Miklós (Telekom), Hgedűs István (BorsodChem), Némerh Gábot (Zoltek) a kerekasztal-beszélgetésen az energia és a mobilitás kérdéseivel foglalkozó konferencián

Fotó: VG

Energiaárak termelői szemmel: nem most kezdődött a "magas árak" időszak

Dr. Nagy Zoltán, az Ipari Energiafogyasztók Fórumának elnöke bevezetőjében nem csak egyszerűen "magas árakról", hanem arról beszélt, hogy 2021-től "megbolondultak az árak", majd 2022-ben az orosz-ukrán háború, valamint az Északi Áramlat felrobbantása következtében újabb felfodulás jött azokban. A 2023-as megnyugvást 2024-ben újra emelkedés követte. 2025-ben viszont a villamos energia árupiaci ára is emlekedett, ahogy a széndioxid-kvóta ára is, valamint a TTF-ár is.

A prezentációban Nagy Zoltán kitért rá, hogy a mostani konszolidáltabb áremelkedésbe a forint árfolyamának erősödése is beleszámít. Bár a németországi megújulóenergia-boom árlenyomó hatásai - ami viszont nem egészen úgy sült el, mint amilyennek alighanem elgondolták - 2025-ben még Magyarországot is segítették, idén viszont újra látni kiugrásokat, még ha a forint ereje miatt "most nyugodtabb is az árszint."

A kiépült napenergia-kapacitások kapcsán Nagy szerint a politika hajlamos világcsúcsról beszélni, de ezt a képet sok minden árnyalja. Valójában a kiépült termelőkapacitásokat a termelési adatok felfutásával érdemes összevetni, ezzel kapcsolatban az IEF rendelkezik saját számításon alapuló kimutatással arra, hogy az ipari vállalatok mennyit termelnek saját felhasználásra, kiegészítve a lakossági termeléssel.