Drámai figyelmeztetést küldtek az építőipar nagyágyúi, a kormány százmilliárdos ígéretei sem nyugtatták meg őket – 2027-ben tovább mélyülhet az ágazat válsága

Több száz előkészített lakásfejlesztés, tízéves állami beruházási program és százmilliárdos felújítási támogatások adhatnak új lendületet a magyar építőiparnak, a vállalkozásoknak azonban addig még túl kell élniük a következő évet. Az ÉVOSZ kecskeméti konferenciáján felszólaló cégvezetők szerint 2027-ben tovább mélyülhet az ágazat válsága, a beruházások elhalasztása, az új adóterhek és a munkaerő leépítése pedig tartós károkat okozhat.

Szemerey Samu államtitkár szerint több száz előkészített lakásfejlesztés, tízéves állami beruházási program és százmilliárdos felújítási támogatások adhatnak új lendületet a magyar építőiparnak. / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Szemerey: Az állam korábban aránytalanul nagy szerepet vállalt az építőiparban

Több mint 400 potenciális lakásfejlesztési helyszínt és több száz, gyakorlatilag azonnal elindítható beruházást azonosított a kormány az önkormányzatok bevonásával – közölte Szemerey Samu, a Közlekedési és Beruhzási Minisztérium (KBM) építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára.

Az államtitkár elmondta, hogy valamennyi megyei jogú várost és járásközpontot megkeresték a bérlakások, szolgálati lakások és kollégiumi férőhelyek iránti igények felmérése érdekében. A települések több mint felétől már megérkeztek a válaszok, amelyek alapján több száz előkészített fejlesztési lehetőséget azonosítottak.

Szemerey szerint az önkormányzatok által jelzett, már előkészített beruházások a Wekerle-program keretében viszonylag gyorsan elindulhatnak. A nagyobb, összetettebb fejlesztések előkészítése ugyanakkor másfél-két évet is igénybe vehet, így ezeknél a tényleges építkezések megkezdésével reálisan csak 2029-től számolnak.

A tíz évre tervezett állami program keretében 20 ezer lakás és 10 ezer kollégiumi férőhely létrehozásával számolnak. Ebből 2030-ig 4-5 ezer lakás és legalább ezer kollégiumi férőhely megvalósítását tartják reálisnak.

Szemerey az épületfelújításokat is a következő évek egyik legfontosabb építőipari feladatának nevezte. A lakások és középületek energetikai korszerűsítésére mintegy 633 milliárd forintos induló kerettel számolnak. (Korábban Kapitány István energetikai és gazdasági miniszter összességében 1000 milliárd forintot meghaladó összegről beszélt.)

Az államtitkár szerint az energetikai korszerűsítés finanszírozása legalább akkora súlyt kaphat, mint a megfizethető lakások építése.

Az államtitkár az építőipar egyik legsúlyosabb szerkezeti problémájának nevezte az állami megrendelésektől való túlzott függőséget. Szerinte az állam korábban aránytalanul nagy szerepet vállalt az ágazatban, ezért a beruházások leállítása vagy elhalasztása rendkívül erősen befolyásolja a vállalkozások működését. Ugyanakkor jelezte, hogy jelenleg az állami beruházási törvény és a közbeszerzési szabályozás átfogó felülvizsgálata zajlik.