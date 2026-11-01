Drámai figyelmeztetést küldtek az építőipar nagyágyúi, a kormány százmilliárdos ígéretei sem nyugtatták meg őket – 2027-ben tovább mélyülhet az ágazat válsága
Több száz előkészített lakásfejlesztés, tízéves állami beruházási program és százmilliárdos felújítási támogatások adhatnak új lendületet a magyar építőiparnak, a vállalkozásoknak azonban addig még túl kell élniük a következő évet. Az ÉVOSZ kecskeméti konferenciáján felszólaló cégvezetők szerint 2027-ben tovább mélyülhet az ágazat válsága, a beruházások elhalasztása, az új adóterhek és a munkaerő leépítése pedig tartós károkat okozhat.
Szemerey: Az állam korábban aránytalanul nagy szerepet vállalt az építőiparban
Több mint 400 potenciális lakásfejlesztési helyszínt és több száz, gyakorlatilag azonnal elindítható beruházást azonosított a kormány az önkormányzatok bevonásával – közölte Szemerey Samu, a Közlekedési és Beruhzási Minisztérium (KBM) építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára.
Az államtitkár elmondta, hogy valamennyi megyei jogú várost és járásközpontot megkeresték a bérlakások, szolgálati lakások és kollégiumi férőhelyek iránti igények felmérése érdekében. A települések több mint felétől már megérkeztek a válaszok, amelyek alapján több száz előkészített fejlesztési lehetőséget azonosítottak.
Szemerey szerint az önkormányzatok által jelzett, már előkészített beruházások a Wekerle-program keretében viszonylag gyorsan elindulhatnak. A nagyobb, összetettebb fejlesztések előkészítése ugyanakkor másfél-két évet is igénybe vehet, így ezeknél a tényleges építkezések megkezdésével reálisan csak 2029-től számolnak.
A tíz évre tervezett állami program keretében 20 ezer lakás és 10 ezer kollégiumi férőhely létrehozásával számolnak. Ebből 2030-ig 4-5 ezer lakás és legalább ezer kollégiumi férőhely megvalósítását tartják reálisnak.
Szemerey az épületfelújításokat is a következő évek egyik legfontosabb építőipari feladatának nevezte. A lakások és középületek energetikai korszerűsítésére mintegy 633 milliárd forintos induló kerettel számolnak. (Korábban Kapitány István energetikai és gazdasági miniszter összességében 1000 milliárd forintot meghaladó összegről beszélt.)
Az államtitkár szerint az energetikai korszerűsítés finanszírozása legalább akkora súlyt kaphat, mint a megfizethető lakások építése.
Az államtitkár az építőipar egyik legsúlyosabb szerkezeti problémájának nevezte az állami megrendelésektől való túlzott függőséget. Szerinte az állam korábban aránytalanul nagy szerepet vállalt az ágazatban, ezért a beruházások leállítása vagy elhalasztása rendkívül erősen befolyásolja a vállalkozások működését. Ugyanakkor jelezte, hogy jelenleg az állami beruházási törvény és a közbeszerzési szabályozás átfogó felülvizsgálata zajlik.
A kormány emellett az év végéig nyilvánosságra hozná az oktatási, egészségügyi, kulturális és sportberuházások hosszú távú fejlesztési terveit. Ezek akár tíz évre előre jeleznék a várható állami megrendeléseket.
Egy országos, nyilvános beruházási adatbázis megalkotását is tervezik, amely az állami, önkormányzati és magánfejlesztések mellett azok várható munkaerő- és építőanyagigényét is tartalmazná.
Szemerey arra is figyelmeztetett, hogy az építőanyagok árának csökkenésére nem számítanak, a következő évben pedig reálbér-növekedés várható. A beruházások költségeit ezért elsősorban a hatékonyság javításával lehet mérsékelni. További problémát jelent az ágazat importfüggősége, a vállalkozások széttagoltsága és a szakképzésbe jelentkezők számának csökkenése – mutatott rá.
Az ágazatnak most zsiráflépésekre lenne szüksége, hogy belátható időn belül kilábaljon a válságból
Az építőipar visszaesése az év hátralévő részében tovább folytatódhat, és 2028 előtt aligha várható érdemi fordulat – figyelmeztetett Koji László, az ÉVOSZ elnöke. A szakember a „lépésről lépésre” haladás kapcsán egy szemléletes hasonlattal érzékeltette, mennyire nem mindegy a kormányzati intézkedések üteme: míg egy kakas mindössze öt centimétert, addig egy zsiráf akár 4,5–5 métert is megtehet egyetlen lépéssel. Szerinte az ágazatnak most zsiráflépésekre lenne szüksége, hogy belátható időn belül kilábaljon a válságból.
Koji a német építőipart hozta fel példaként, ahol az elmúlt évek 1–3 százalékos visszaesése után jövőre már 17 százalékos növekedést várnak. A fordulatot az állami
- vasúti,
- infrastrukturális,
- lakásépítési
- és védelmi beruházások
alapozzák meg. Magyarországon ezzel szemben továbbra is hiányoznak a megrendelések, holott az ágazat jelenlegi kapacitásaival 15–20 százalékkal nagyobb termelésre is képes lenne.
Az ÉVOSZ elnöke felhívta arra is a figyelmet, hogy a csúcshoz képest az építőiparban dolgozók száma 50 ezerrel csökkent, és a vállalkozások már nemcsak a segédmunkások, hanem a szakmunkások és mérnökök elbocsátását is kénytelenek mérlegelni. Koji szerint az év végéig tovább romolhat a helyzet, ezért az ÉVOSZ kormányzati segítséget sürget a munkahelyek megtartásához és a szakképzés támogatásához.
Az ÉVOSZ belső felmérésében a cégek 60 százaléka a termelés csökkenésére, 70 százalékuk pedig a jövedelmezőség romlására számít.
Utóbbi tavaly jellemzően mindössze 3–5 százalék között alakult. Bár az ágazat teljesítménye folyó áron tavaly elérte a 8300 milliárd forintot, változatlan árakon az idei év végére 10 százalékkal maradhat el a 2022-es szinttől.
Az ÉVOSZ elnöke üdvözölte a Wekerle Plusz elindítását, ugyanakkor a lakásépítési kínálat ösztönzését is sürgette. Szerinte az állami támogatásoknak a kisebb vidéki beruházásokra is ki kell terjedniük: egy ózdi vagy környékbeli településen megvalósuló 10–15 lakásos fejlesztés ugyanolyan fontos lehet, mint egy 600 lakásos budapesti projekt.
Koji azt is szorgalmazta, hogy a kormány a külföldi nagyberuházásoknál erősítse a magyar tervezők és kivitelezők részvételét. Felvetette, hogy az állami kedvezmények fejében a befektetőktől meghatározott hazai beszállítói részarányt is el lehetne várni. Emellett kiszámítható állami beruházási menetrendet és a közbeszerzési szabályok mielőbbi rendezését sürgette.
Egyetlen levegővel átúszni a 2027-es évet
A magyar tervezőcégek számára a legnehezebb időszak még hátravan, a négy éve tartó visszaesés után ugyanis 2027-ben is súlyos likviditási problémákra kell felkészülniük – figyelmeztetett előadásában Keszthelyi Tibor, a FŐMTERV Zrt. elnök-vezérigazgatója.
A szakember szerint a kormányzati beruházások újraindítása hosszadalmas folyamat. Mint mondta: előbb újjá kell építeni a fejlesztések előkészítéséért és lebonyolításáért felelős intézményrendszert, majd ki kell írni a közbeszerzéseket és meg kell kötni a szerződéseket.
Keszthelyi arra számít, hogy az első jelentősebb tervezési megbízások 2027 második felében, inkább az év utolsó két negyedévében jelenhetnek meg, a tényleges bevételek azonban csak 2028-ban érkezhetnek meg.
Addig a vállalatoknak a négyéves visszaesés során megcsappant tartalékaikból kell fenntartaniuk működésüket.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy a tervezőirodák jelentős része már csökkentette létszámát, és jelenleg nincs elegendő forrása képzésre vagy technológiai fejlesztésre. Ugyanakkor rámutatott: erre hamarosan szükség lehet, mivel 2028-tól a beruházások tömeges újraindulása már komoly kapacitáshiányt okozhat. Keszthelyi szerint a cégeknek lényegében egyetlen levegővel kell átúszniuk 2027-et, hogy felkészülhessenek a következő évek várható megrendelési hullámára.
A hazai építőipar teljesítménye háromszor akkora ingadozást mutat, mint a nemzetgazdaság egésze
A magyar építőipar legnagyobb problémája a megrendelések szélsőséges ingadozása, amely már egyes vállalkozások fennmaradását is veszélyezteti – figyelmeztetett Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. alapító-társtulajdonosa és vezérigazgatója. Közölte, a hazai építőipar teljesítménye háromszor akkora ingadozást mutat, mint a nemzetgazdaság egésze, ezzel az Európai Unió egyik legkevésbé kiegyensúlyozott építőipari ágazata.
Scheer Sándor szerint az elmúlt 25 évben négy motor hajtotta az építőipart: a lakossági hitelezés és a lakásprogramok, az állami beruházások, az uniós források, valamint a külföldi tőkebefektetések. Ezek közül azonban egyik sem biztosított tartós, egyenletes keresletet. A 2022 óta tartó állami beruházási visszafogás tovább nehezítette a helyzetet, a megrendeléshiány pedig akadályozza a munkaerő megtartását, az eszközfejlesztést és a hatékonyság javítását.
A vezérigazgató a magántőke térnyerését sürgetve kifejtette, a magánberuházások nagyobb súlya egyenletesebb keresletet biztosíthatna az építőiparnak. Ehhez hosszú távú ipar- és lakásstratégiára, a külföldi befektetések ösztönzésére, valamint az állam és a magántőke együttműködésében megvalósuló PPP-beruházások újbóli alkalmazására lenne szükség.
Vingelmann: A rezsicsökkentés politikai termék – a fogyasztás mérséklésére és a hálózatok korszerűsítésére kellene helyezni a hangsúlyt
Vingelmann Szabolcs, a Swietelsky Vasúttechnika Kft. ügyvezető igazgatója a rezsicsökkentés káros következményeit és a közműhálózatok elmaradt felújítását érintve kifejtette: a közműszolgáltatók, különösen az önkormányzati tulajdonú társaságok forráshiánya miatt a szükséges rekonstrukciók gyakorlatilag elmaradtak.
A rezsicsökkentést politikai terméknek nevezte, amelynek káros hatásai szerinte a közműépítésben is megjelentek. Úgy vélte, a tartósan alacsony szolgáltatási árak helyett a fogyasztás mérséklésére és a hálózatok korszerűsítésére kellene helyezni a hangsúlyt.
Az ügyvezető igazgató ennek kapcsán kitért arra is, hogy a vízhálózatba betáplált víz több mint 20 százaléka országosan el sem jut a fogyasztókhoz, Budapesten pedig egyes szakértői becsléseire hivatkozva 40 százalék körüli vízveszteséget említett. Az elöregedett infrastruktúra mellett a villamosenergia-hálózat hiányosságait is szóvá tette, amelyek mint mondta: több helyen akadályozzák a napelemes rendszerek által termelt áram befogadását.
A szakember a vasútépítésben súlyos problémának nevezte a megrendelések szélsőséges ingadozását.
Saját vállalatánál a korábbi több mint 440 fős létszámot 2025 elejére 200 főre kellett csökkenteni. A megmaradt szakemberek foglalkoztatása érdekében a Swietelsky rendszeresen külföldön vállalt munkát, évente mintegy nyolc európai országban – jegyezte meg. Németországban ezzel szemben már akkora a vasútépítési megrendelésállomány, hogy a kivitelezői kapacitások hiánya miatt egyes beruházásokat későbbre kell ütemezni.
Vingelmann szerint a Deutsche Bahn ezért az eredetileg három-négy évre tervezett fejlesztéseket akár hat-nyolc évre is elnyújtja. Ezzel egyenletesebb munkaterhelést biztosít a kivitelezőknek, és elkerülhető a beruházások hirtelen felfutása, majd visszaesése.
Némileg ellentmondásos módon Vingelmann a vasútépítési ágazat egyik súlyos problémájának a kis- és középvállalkozások hiányát nevezte. Szerinte mára alig maradtak olyan kkv-k, amelyek önállóan képesek lennének egymilliárd és ötmilliárd forint közötti vasúti beruházások megvalósítására. Az ágazat rendkívüli tőkeigényét ugyanakkor saját vállalatának példájával is érzékeltette: a Swietelskynek a márciusig induló projektjeihez több mint ötmilliárd forintot kell előfinanszíroznia csupán az építőanyagok beszerzésére.
Vingelmann ezért több évre előre nyilvánosságra hozott beruházási menetrendet, kiszámíthatóbb megrendeléseket és a kivitelezőkre hárított árkockázatok mérséklését sürgette.
Ismét megjelent a körbetartozás az építőiparban
Már az anyagköltségeket sem fedező áron vállalnak munkát egyes építőipari cégek, a körbetartozások összege pedig elérte a 300 milliárd forintot – figyelmeztetett Bujdosó Sándor, a VIV Zrt. elnök-vezérigazgatója. A szakember szerint a 2022 óta tartó visszaesésben a következő egy-másfél évben sem várható érdemi fordulat. A romló fizetőképességet jelzi, hogy folyamatosan emelkedik a Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez (TSZSZ) forduló vállalkozások száma.
Bujdosó Sándor aláhúzta: a vállalatok mostanra eljutottak oda, hogy a létszámleépítések már a nehezen pótolható, képzett szakembereket is érinthetik. Figyelmeztetett egyúttal, hogy a helyzetet súlyosbítja, hogy évente mintegy húszezren vonulnak nyugdíjba, utánpótlásuk pedig nem biztosított, illetve a német gazdaság fellendülése újabb munkaerő-elvándorlást indíthat el.
A VIV Zrt. elnök-vezérigazgatója a magyar építőipar alacsony termelékenységére is felhívta a figyelmet: az ágazat az uniós átlag mindössze 65–70 százalékát éri el, amivel Magyarország a 24. helyen áll az EU-ban. A szakember szerint a kormány előkészített közlekedési és önkormányzati beruházások előrehozásával enyhíthetné az ágazat válságát.
Az ÉVOSZ emellett továbbra is szorgalmazza, hogy az állami támogatásban részesülő külföldi beruházóknak meghatározott arányban magyar munkavállalókat kelljen foglalkoztatniuk.
A Wekerle-program átmeneti segítséget jelenthet az építőanyag-gyártóknak
Az elmúlt évek egyik legnehezebb időszaka várhat 2027-ben a hazai építőanyag-gyártókra – figyelmeztetett Tibor Dávid, a Masterplast Nyrt. elnök-vezérigazgatója. A tavalyi lakáspiaci fellendülés nyomán elindított beruházások idén még biztosítottak megrendeléseket, jövőre azonban jelentős visszaesés várható.
A helyzetet súlyosbítja, hogy az építőanyag-gyártásban számos üzem csak meghatározott termelési volumen mellett működtethető gazdaságosan, a bezárt gyárakat pedig jellemzően már nem indítják újra.
A vállalatvezető szerint a Wekerle-program keretében meghirdetett energetikai felújítások jelenthetnek átmeneti segítséget az ágazatnak. A februárra ígért támogatások azonban várhatóan csak 2027 második felében élénkíthetik érdemben a keresletet.
Ráadásul a bejelentés és a tényleges indulás közötti időszakban a háztartások elhalasztják a beruházásaikat, amíg nem tisztázódnak a támogatási feltételek. Az új lakásépítési, bérlakás- és kollégiumi programok hatása az építőanyag-gyártóknál legkorábban 2028 második felében, illetve 2029-ben jelentkezhet.
A kiskereskedelmi különadó emelése közvetlenül az építőanyag-kereskedőket is sújthatja
A vagyonadó és a kiskereskedelmi különadó emelése tovább ronthatja a magyar építőipar amúgy is kedvezőtlen 2027-es kilátásait – mutatott rá Juhász Attila, a Piramis Építőház tulajdonos-ügyvezetője. Mint mondta: a vagyonadó jelentős likviditást vonhat el a középvállalkozásoktól, amelyek emiatt beruházásaik elhalasztására kényszerülhetnek.
A kiskereskedelmi különadó emelése közvetlenül az építőanyag-kereskedőket is sújthatja, ugyanis az ágazat átlagos árbevétel-arányos nyeresége mindössze 3 százalék körüli, ezért a többletteher a profit jelentős részét felemésztheti. A vállalkozások áremelésekkel vagy költségcsökkentéssel reagálhatnak, utóbbi pedig létszámleépítésekhez vezethet.
Az építőanyag-piac már az idei év második felében megtorpant. Bár az első kilenc hónapban még 3,7 százalékkal nőtt az értékesített mennyiség, a harmadik negyedévben már 5 százalékos visszaesést mértek, augusztusban pedig ennél is súlyosabb volt a helyzet.
A Piramis Építőház tulajdonos-ügyvezetője 2027-ben sem számít érdemi keresletélénkülésre, ráadásul a földgáz és a gázolaj drágulása további költségnövekedést okozhat. A kiélezett piaci verseny miatt ugyanakkor csak mérsékelt építőanyagár-emelkedést tart valószínűnek.
A romló kilátásokat tovább súlyosbítja a fizetési fegyelem gyengülése: a Piramis Építőház tapasztalatai szerint a határidőre ki nem fizetett számlák aránya mintegy 50 százalékkal emelkedett egy év alatt. Juhász Attila felhívta a figyelmet arra is, hogy a vállalkozások likviditási gondjai újabb körbetartozási hullámhoz vezethetnek.