Meghozta az esőt Charles: elfolyik vagy megtartjuk, drámai a kérdés – a túrkevei polgármester számokat kér a kormánytól

A Charles ciklon kiadós esőt hozott Magyarországra, de néhány csapadékos nap nem pótolja azt, ami az év első tíz hónapjában elmaradt. Sallai Róbert Benedek, Túrkeve polgármestere azt kérdezi a kormánytól, hol változtattak a vízelvezetés gyakorlatán, és mennyit sikerült eddig helyben tartani az őszi esőkből.

Charles meghozta az esőt, most kiderülhet, mennyi vizet tudunk megtartani – a túrkevei polgármester számokat kér a kormánytól / Fotó: Mehes Daniel

„Most viszont esik. És engem az érdekel: most mit csinálunk a vízzel?” – írta Facebook-oldalán Sallai Róbert Benedek természetvédelmi mérnök, Túrkeve polgármestere. Szerinte az elmúlt években egyre többen ismerték fel, hogy az Alföld vízhiánya már nem pusztán természetvédelmi kérdés. Most viszont szerinte a konferenciák és a bejelentések helyett azt kellene megmutatni, hol és mennyi vizet sikerült megtartani.

Egyes körzetekben egy nap alatt 40-45 milliméter eső is eshet

A Charles ciklon csapadékzónája csütörtök délután érte el az ország déli és délnyugati részét. A HungaroMet csütörtöki előrejelzése szerint péntek délig területi átlagban további 15–40 milliméter csapadékra lehetett számítani. A legtöbb esőt az ország északi felére várták, ahol kisebb körzetekben 24 óra alatt 40–45 milliméter is hullhat. Borsod-Abaúj-Zemplénre péntek éjfélig másodfokú figyelmeztetést adtak ki, Jász-Nagykun-Szolnokra és több más vármegyére elsőfokút – számolt be az Infostart.

Sallai a HungaroMet adatait idézve azt írta, hogy január és október között országos átlagban mindössze 293,3 milliméter csapadék hullott a szokásos 522 milliméter helyett. Ez 44 százalékos elmaradás, és 1901 óta nem volt ilyen száraz az év első tíz hónapja. A teljes nyári csapadék országos átlaga 74,1 milliméter volt.

A polgármester 231 mérőállomás adatain alapuló, területileg súlyozott becslése szerint október 29. és november 11. között nagyjából 20 milliméter eső hullott országos átlagban, az október 15-én kezdődő négy hétben pedig körülbelül 40 milliméter. Ezek az adatok még nem tartalmazzák a november 12–13-i esőket. Az újabb csapadék így is jelentős hiányba érkezik.

A kormány szeptemberben már bemutatta a tervet, Sallai a végrehajtásra kíváncsi

A polgármester felidézte, hogy a kormány szeptemberben bejelentette a Fenntartható Vízgazdálkodási Intézkedési Tervet, a miniszterelnök pedig már júniusban az őszi és téli csapadék megőrzését ígérte. A tervben szerepel a csapadék helyben tartása, az árterek és a természetes mélyedések használata, a holtágak helyreállítása, valamint a talaj vízmegtartó képességének javítása.