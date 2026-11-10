Hiába lettek olcsóbbak az élelmiszerek Magyarországon, a családok egy fontos kiadása tovább drágul: az iskolai étkezésért is többet kell fizetni

Éves összevetésben 1,1 százalékkal csökkent az élelmiszerek ára Magyarországon októberben, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számolva pedig még nagyobb, 4,1 százalékos árcsökkenést mért a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A kedden közzétett adatok szerint ugyanakkor az éttermi, munkahelyi és iskolai étkezés ára tovább emelkedett, így a háztartások nem mindenhol érzékelhetik az élelmiszerárak mérséklődését.

Az iskolai menzákon is drágább lett az étkezés / Fotó: Robert Kneschke

Különösen figyelemre méltó az iskolai étkezés drágulása. A KSH adatai szerint az iskolai menzák ára egy év alatt 5,7 százalékkal emelkedett, vagyis közel háromszor olyan gyorsan nőtt, mint az általános fogyasztóiár-index. A munkahelyi előfizetéses menüétkezés 6 százalékkal, a nem előfizetéses éttermi étkezés pedig 5,2 százalékkal drágult.

Itt nem látszik az élelmiszerárak csökkenése

A különbség azért is érdekes, mert a közétkeztetés költségeit nem kizárólag az alapanyagok ára határozza meg. A konyhák működtetése, a munkabérek, az energiafelhasználás, a szállítás és az egyéb szolgáltatások költségei szintén befolyásolhatják az étkezési díjakat. Így az alapanyagárak csökkenése nem feltétlenül jelenik meg azonnal a készételek árában.

A gyermekes családok szempontjából ugyanakkor fontos különbséget tenni a KSH által mért szolgáltatási árak és a ténylegesen fizetett térítési díjak között. Az iskolai étkezésnél különböző kedvezmények és támogatások is érvényesülhetnek, ezért nem minden család kiadása emelkedett azonos mértékben. Az 5,7 százalékos adat az országosan megfigyelt árváltozást mutatja, nem pedig valamennyi szülő egyéni számlájának növekedését.

Míg az iskolai étkeztetés drágább, a boltokban közben látványos árcsökkenések történtek

A KSH részletes adatai szerint több alapvető élelmiszer ára jelentősen mérséklődött az elmúlt egy évben. A vaj és vajkrém 14 százalékkal, a friss hazai és déligyümölcsök 12,9 százalékkal, a sertéshús 10,9 százalékkal, a sajt 10,8 százalékkal, a tej pedig 8,9 százalékkal lett olcsóbb.

A száraztészta ára 7,6 százalékkal, a bolti kávéé 7 százalékkal, a tojásé 6,9 százalékkal csökkent. Ezzel szemben a burgonya 14 százalékkal, az étolaj 6,2 százalékkal, az eszpresszókávé 6,3 százalékkal drágult.