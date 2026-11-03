Deviza
EUR/HUF364,83 +0,11% USD/HUF326,48 +0,29% GBP/HUF437,64 +0,26% CHF/HUF398,41 +0,16% PLN/HUF82,5 +0,01% RON/HUF68,29 +0,03% CZK/HUF14,99 +0,1% EUR/HUF364,83 +0,11% USD/HUF326,48 +0,29% GBP/HUF437,64 +0,26% CHF/HUF398,41 +0,16% PLN/HUF82,5 +0,01% RON/HUF68,29 +0,03% CZK/HUF14,99 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX144 742,98 -0,4% MTELEKOM2 886 +0,35% MOL4 988 +0,76% OTP41 370 -1,16% RICHTER12 930 -0,54% OPUS196,4 +2,24% ANY5 900 -1,02% AUTOWALLIS118 -1,69% WABERERS4 140 +0,97% BUMIX8 618,27 +0,26% CETOP4 848,21 -0,39% CETOP NTR3 110,65 -0,71% BUX144 742,98 -0,4% MTELEKOM2 886 +0,35% MOL4 988 +0,76% OTP41 370 -1,16% RICHTER12 930 -0,54% OPUS196,4 +2,24% ANY5 900 -1,02% AUTOWALLIS118 -1,69% WABERERS4 140 +0,97% BUMIX8 618,27 +0,26% CETOP4 848,21 -0,39% CETOP NTR3 110,65 -0,71%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Új étteremlánc lépett be a magyarországi piacra – szélsebesen terjeszkedik a több száz egységet működtető cég, Európában az elsők között próbálhatjuk ki

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb nemzetközi étteremlánc lépett be a magyar piacra: a Corvin sétányon megnyitotta első budapesti üzletét a Mr. Noodle Chen, amely a kínai Chen Xiang Gui márka európai neve. A több száz éttermet működtető vállalat a hagyományos, kézzel húzott lanzhoui marhahúsos tésztával hódítaná meg az európai vendégeket. A budapesti étteremnyitás a németországi és ausztriai terjeszkedést követi.
Juhász Péter
2026.11.03, 10:50
Szóljon hozzá!

A Mr. Noodle Chen nem a hagyományos kínai éttermek kínálatával próbál kitűnni: a koncepció középpontjában a lanzhoui marhahúsos tésztaleves áll, amelynek elkészítése egyben látványos vendégélmény is – írja a magyarországi étteremnyitás kapcsán a Pénzcentrum. Az étteremben üvegfal mögött figyelhetik a vendégek, ahogy a tésztamester a tésztagombócból hosszú, különböző vastagságú szálakat húz. A technika a lamian nevű hagyományos kínai eljáráson alapul.

Az étteremlánc egyik étterme KÍnában, Peking városában
Az étteremlánc egyik étterme KÍnában, Peking városában
Fotó: J.O.S.O. Photos / Shutterstock

Gyorsétterem mint módszer és a hagyományos kínai tészta

A márka mögött álló vállalatcsoport 2014-ben alakult, a Chen Xiang Gui étteremmárkát azonban csak 2020-ban hozták létre. Az első egység Sanghajban nyílt meg, a lánc pedig rövid idő alatt jelentős hálózatot épített ki. A társaság hivatalos honlapján közölt adatok szerint már több mint 300 éttermet működtet Kínában, amelyek közül 230 saját üzemeltetésű. A vállalat több mint 3800 embert foglalkoztat, Sanghajban pedig önmagában 120 étterme van.

A Chen Xiang Gui üzleti modelljének egyik sajátossága, hogy a hagyományos kínai gasztronómiát a nemzetközi gyorséttermi láncok működési módszereivel ötvözi. A vállalat alapítója, Jiang Jun korábban külföldi vendéglátóipari cégeknél dolgozott, a vezetői csapat több tagja pedig a McDonald's és a KFC világából érkezett.

A megszerzett tapasztalatokat a kínai tésztázók működésében is hasznosították: pontosan szabályozzák a hozzávalók mennyiségét, egységesítették a levesalap receptjét, az éttermek működését pedig a nemzetközi gyorséttermi hálózatokhoz hasonló rendszerben szervezték meg.

A növekedés üteme jól mutatja a modell sikerét. Az első sanghaji étterem 2020 márciusában nyílt meg, az év végére már tíz egységük volt. 2021 decemberére átlépték a 200 éttermet, 2024-ben pedig már több mint 260 kínai üzletről számoltak be.

Berlin, Bécs, Budapest az eddigi európai jelenlét sorrendje

A vállalat az elmúlt időszakban a nemzetközi terjeszkedésre helyezte a hangsúlyt. Európában először Németországban jelent meg a Mr. Noodle Chen márkanévvel: 

  • az első berlini étterem 2025-ben nyílt meg, majd 
  • Hamburgban is megjelent a lánc.

2026 májusában Bécsben, a Kirchengasse 3. alatt nyitották meg az első éttermüket. A Falstaff beszámolója szerint az osztrák egységben szintén üvegfal mögött készítik a tésztát, így a vendégek közvetlenül követhetik a hagyományos eljárást.

A Corvin sétányon megnyitott budapesti étterem az európai terjeszkedés újabb állomása.

A lánc ezzel a magyar fővárosban is megjelent, ahol az ázsiai gasztronómiára építő vendéglátóhelyek egyre változatosabb kínálattal vannak jelen.

A vállalat honlapján ismertetett történeti áttekintés szerint a lanzhoui marhahúsos tészta hagyománya a 18. század végéig nyúlik vissza. A Qing-dinasztia Jiaqing-korszakában, 1796 és 1820 között a Gansu tartományban élő, dongxiang nemzetiségű Ma Liuqi Chen Weijing tudóstól sajátította el a leveses marhahúsos tészta készítésének módját. A Henan tartományból származó tudós később Lanzhouba vitte a receptet és az elkészítési technikát.

A fogás a 20. század elején fejlődött tovább: Chen Hesheng, a Chen család leszármazottja és Ma Baozi hui szakács újították meg a kézzel húzott tészta készítését, valamint az étel ízvilágát. A következő évtizedekben a receptúra egyre egységesebbé vált, és kialakultak azok a jellegzetes elemek, amelyek ma is meghatározzák a fogást: a tiszta levesalap, a fehér retek, a piros chiliolaj, a zöld koriander és a sárga tészta. A specialitás idővel egész Kínában elterjedt, és az északnyugat-kínai gasztronómia egyik legismertebb jelképévé vált. A 21. században pedig már a nemzetközi piacokon is megjelent, többek között a Chen Xiang Gui étteremlánc terjeszkedésének köszönhetően.

Kapcsolódó

Mozaik

Mozaik
2617 cikk

 

Szóljon hozzá!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.