Új étteremlánc lépett be a magyarországi piacra – szélsebesen terjeszkedik a több száz egységet működtető cég, Európában az elsők között próbálhatjuk ki

A Mr. Noodle Chen nem a hagyományos kínai éttermek kínálatával próbál kitűnni: a koncepció középpontjában a lanzhoui marhahúsos tésztaleves áll, amelynek elkészítése egyben látványos vendégélmény is – írja a magyarországi étteremnyitás kapcsán a Pénzcentrum. Az étteremben üvegfal mögött figyelhetik a vendégek, ahogy a tésztamester a tésztagombócból hosszú, különböző vastagságú szálakat húz. A technika a lamian nevű hagyományos kínai eljáráson alapul.

Az étteremlánc egyik étterme KÍnában, Peking városában

Fotó: J.O.S.O. Photos / Shutterstock

Gyorsétterem mint módszer és a hagyományos kínai tészta

A márka mögött álló vállalatcsoport 2014-ben alakult, a Chen Xiang Gui étteremmárkát azonban csak 2020-ban hozták létre. Az első egység Sanghajban nyílt meg, a lánc pedig rövid idő alatt jelentős hálózatot épített ki. A társaság hivatalos honlapján közölt adatok szerint már több mint 300 éttermet működtet Kínában, amelyek közül 230 saját üzemeltetésű. A vállalat több mint 3800 embert foglalkoztat, Sanghajban pedig önmagában 120 étterme van.

A Chen Xiang Gui üzleti modelljének egyik sajátossága, hogy a hagyományos kínai gasztronómiát a nemzetközi gyorséttermi láncok működési módszereivel ötvözi. A vállalat alapítója, Jiang Jun korábban külföldi vendéglátóipari cégeknél dolgozott, a vezetői csapat több tagja pedig a McDonald's és a KFC világából érkezett.

A megszerzett tapasztalatokat a kínai tésztázók működésében is hasznosították: pontosan szabályozzák a hozzávalók mennyiségét, egységesítették a levesalap receptjét, az éttermek működését pedig a nemzetközi gyorséttermi hálózatokhoz hasonló rendszerben szervezték meg.

A növekedés üteme jól mutatja a modell sikerét. Az első sanghaji étterem 2020 márciusában nyílt meg, az év végére már tíz egységük volt. 2021 decemberére átlépték a 200 éttermet, 2024-ben pedig már több mint 260 kínai üzletről számoltak be.

Berlin, Bécs, Budapest az eddigi európai jelenlét sorrendje

A vállalat az elmúlt időszakban a nemzetközi terjeszkedésre helyezte a hangsúlyt. Európában először Németországban jelent meg a Mr. Noodle Chen márkanévvel:

az első berlini étterem 2025-ben nyílt meg, majd

Hamburgban is megjelent a lánc.

2026 májusában Bécsben, a Kirchengasse 3. alatt nyitották meg az első éttermüket. A Falstaff beszámolója szerint az osztrák egységben szintén üvegfal mögött készítik a tésztát, így a vendégek közvetlenül követhetik a hagyományos eljárást.

A Corvin sétányon megnyitott budapesti étterem az európai terjeszkedés újabb állomása.

A lánc ezzel a magyar fővárosban is megjelent, ahol az ázsiai gasztronómiára építő vendéglátóhelyek egyre változatosabb kínálattal vannak jelen.