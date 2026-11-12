EU-csúcs Dublinban: nagyon rosszul kezdődött Magyar Péternek, kimondták, hogy fizetnie kell Ukrajnának – Magyarországnak egyből két súlyos figyelmeztetés érkezett

Írország támogatja azt a követelést, hogy minden uniós tagállam vegye ki a részét Ukrajna finanszírozásából – ez az egyik, Magyarországnak is szóló üzenet, ami rögtön a dublini EU-csúcs elején elhangzott.

EU-csúcs Dublinban: nagyon rosszul kezdődött Magyar Péternek / Fotó: AFP

Erről most Helen McEntee ír külügyminiszter – Írország tölti be jelenleg az EU hat hónapos soros elnökségét, ami december végén fut ki –, beszélt, aki szerint tehát minden tagállamnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az Európai Unió finanszírozza Ukrajnát az Oroszország elleni háborúban. Az uniós vezetők pénteken Ukrajna jövő évi és azt követő finanszírozásáról tárgyalnak egy informális csúcs keretében, ami azt jelenti, hogy döntés nem várható.

Írország azzal indokolta az álláspontját, mert szerinte a kérdés

az európai biztonságot érinti, ezért mindenkinek hozzá kell járulnia Ukrajna és az EU védelméhez,

így Ukrajnának az Oroszország elleni háborúhoz nyújtott uniós finanszírozás terheit minden tagállamnak viselnie kell. Helen McEntee külügyminiszter az is hangsúlyozta, hogy támogatja Friedrich Merz német kancellárt, aki egyre határozottabban követeli, hogy az unió valamennyi tagja járuljon hozzá Ukrajna finanszírozásához.

EU-csúcs Dublinban: nagyon rosszul kezdődött Magyar Péternek

A német vezető ezt a követelését Magyar Péternek is jelezte, amikor kedden Berlinben tárgyaltak. Előtte robbant a sajtóban, hogy a német kancellár olyannyira eltökélt, hogy az ultimátumát még levélben is elküldte az Európai Tanács elnökének.

„Azt szeretnénk, ha minden tagállam hozzájárulna, ez a prioritásunk” – jelentette ki McEntee csütörtökön a Bloomberg Televisionnek. A tagállamok ismét a közös hitelfelvétel lehetőségét vizsgálják azok utűn, hogy korábban már jóváhagytak egy 90 milliárd eurós kölcsönt, amely Kijev idei és jövő évi finanszírozási szükségleteit hivatott fedezni.

Csakhogy azt az ír külügyminiszter is most megerősítette, hogy bár ezt a pénzt megkapja Ukrajna,

de tudjuk, hogy a hiány ennél jóval nagyobb, és különösen jövőre ezt az összeget jelentősen meg kell majd emelni.

Ukrajna korábban azt közölte, hogy költségvetési hiánya jövőre elérheti a 70 milliárd eurót. Merz a héten éppen ezért tört lándzsát és szigorította tovább az ukrán finanszírozással kapcsolatos követelését: feltételként szabta az EU többéves költségvetésének jóváhagyásához. Ez az összekapcsolás ellenállást váltott ki azokból a kelet-európai tagállamokból, köztük Magyarország részéről is, amelye tavaly az akkori Orbán-kormány döntése értelmében kimaradt a 90 milliárd eurós hitelcsomagból.