EU-csúcs Dublinban: nagyon rosszul kezdődött Magyar Péternek, kimondták, hogy fizetnie kell Ukrajnának – Magyarországnak egyből két súlyos figyelmeztetés érkezett
Írország támogatja azt a követelést, hogy minden uniós tagállam vegye ki a részét Ukrajna finanszírozásából – ez az egyik, Magyarországnak is szóló üzenet, ami rögtön a dublini EU-csúcs elején elhangzott.
Erről most Helen McEntee ír külügyminiszter – Írország tölti be jelenleg az EU hat hónapos soros elnökségét, ami december végén fut ki –, beszélt, aki szerint tehát minden tagállamnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az Európai Unió finanszírozza Ukrajnát az Oroszország elleni háborúban. Az uniós vezetők pénteken Ukrajna jövő évi és azt követő finanszírozásáról tárgyalnak egy informális csúcs keretében, ami azt jelenti, hogy döntés nem várható.
Írország azzal indokolta az álláspontját, mert szerinte a kérdés
az európai biztonságot érinti, ezért mindenkinek hozzá kell járulnia Ukrajna és az EU védelméhez,
így Ukrajnának az Oroszország elleni háborúhoz nyújtott uniós finanszírozás terheit minden tagállamnak viselnie kell. Helen McEntee külügyminiszter az is hangsúlyozta, hogy támogatja Friedrich Merz német kancellárt, aki egyre határozottabban követeli, hogy az unió valamennyi tagja járuljon hozzá Ukrajna finanszírozásához.
EU-csúcs Dublinban: nagyon rosszul kezdődött Magyar Péternek
A német vezető ezt a követelését Magyar Péternek is jelezte, amikor kedden Berlinben tárgyaltak. Előtte robbant a sajtóban, hogy a német kancellár olyannyira eltökélt, hogy az ultimátumát még levélben is elküldte az Európai Tanács elnökének.
„Azt szeretnénk, ha minden tagállam hozzájárulna, ez a prioritásunk” – jelentette ki McEntee csütörtökön a Bloomberg Televisionnek. A tagállamok ismét a közös hitelfelvétel lehetőségét vizsgálják azok utűn, hogy korábban már jóváhagytak egy 90 milliárd eurós kölcsönt, amely Kijev idei és jövő évi finanszírozási szükségleteit hivatott fedezni.
Csakhogy azt az ír külügyminiszter is most megerősítette, hogy bár ezt a pénzt megkapja Ukrajna,
de tudjuk, hogy a hiány ennél jóval nagyobb, és különösen jövőre ezt az összeget jelentősen meg kell majd emelni.
Ukrajna korábban azt közölte, hogy költségvetési hiánya jövőre elérheti a 70 milliárd eurót. Merz a héten éppen ezért tört lándzsát és szigorította tovább az ukrán finanszírozással kapcsolatos követelését: feltételként szabta az EU többéves költségvetésének jóváhagyásához. Ez az összekapcsolás ellenállást váltott ki azokból a kelet-európai tagállamokból, köztük Magyarország részéről is, amelye tavaly az akkori Orbán-kormány döntése értelmében kimaradt a 90 milliárd eurós hitelcsomagból.
Magyar Péter a héten Berlinben szintén kifejezte, hogy nem felétlenül ért egyet a német követeléssel, de úgy fogalmazott, hogy Magyarország készen áll a tárgyalásra és megoldást fognak találni. Robert Fico szlovák miniszterelnök ennél jóval harciasabb volt és „nyílt zsarolásnak” nevezte a német álláspontot. Andrej Babi cseh miniszterelnök „helytelennek” értékelte, és dublini érkezésekor azt mondta az újságíróknak, hogy
nem vagyunk Merz úrnak alárendelve.
A német kancellár dublini érkezésekor viszont megerősítette álláspontját, mondván: „nyilvánvaló, hogy ez közös európai feladat”. Most úgy tűnik, ennek az egész helyzetnek mégis egy újabb uniós kölcsön tűnik a legvalószínűbb megoldásnak a helyzetre, mivel Belgium továbbra is akadályozza a befagyasztott orosz jegybanki vagyon felhasználására irányuló törekvéseket.
Magyarországnak Ukrajna uniós csatlakozásában is engednie kell
De nem ez volt az egyetlen figyelmeztetés, ami Magyarországnak szólt. Az is kiderült ugyanis, hogy Írország azt szeretné, hogy heteken belül megnyíljanak Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak utolsó tárgyalási fejezetcsoportjai, vagyis klaszterei. Éppen Magyarország az, aki egyedüliként még mindig nem adta meg a hozzájárulását. Kijev megjegyezte, hogy Budapest nem állt elő újabb, a kisebbségi jogokat érintő követelésekkel, ugyanakkor június óta akadályozza az utolsó két fejezetcsoport megnyitását.
Ebben a témában már maga Micheál Martin ír miniszterelnök szólalt meg. Szerinte számos uniós tagállamban megvan a jó szándék arra, hogy Ukrajna utolsó két tárgyalási fejezetcsoportját még az év vége előtt megnyissák. Az ír kormányfő november 11-én este, Dublinban beszélt erről egy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón.
Négy fejezetcsoport már megnyílt, kettő van hátra. Martin szerint Írországnak latba kell majd vetnie meggyőzőképességét. "Ha valamennyi fejezetcsoportot megnyitnák, az erős üzenet lenne az ukránok számára arról, hogy Európa megnyitotta előttük az utat a tagság felé" – fogalmazott.
Ukrajna csak akkor csatlakozhat az Európai Unióhoz, ha valamennyi fejezetcsoportot megnyitották, majd lezárták.
Az ukrán kormány 2025 decemberi közlése szerint a
- 4. fejezetcsoport a közlekedést, az energiaügyet és az éghajlatot,
- az 5. pedig a mezőgazdaságot, a regionális politikát és a költségvetési szabályokat foglalja magában.
„Idén meg kell nyitnunk az összes tárgyalási fejezetcsoportot” – mondta Zelenszkij Dublinban az Elnöki Hivatal beszámolója szerint. Azonban egy nappal korábban Magyarország nem volt hajlandó jóváhagyni a 4. és az 5. fejezetcsoport átvilágításának eredményeit, pedig ez kötelező lépés, mielőtt egy fejezetcsoportot meg lehet nyitni.
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, az elutasítás november 10-én, a COELA-nak, a Tanács bővítési munkacsoportjának ülésén történt – számolt be a Jevropejszka Pravda. Nem ez volt az első eset: Magyarország október 20-án is elutasította a jóváhagyást, majd október 27-én ismét.