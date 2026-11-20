Ezt kevesen tudják: nem csak az eurót vezetnék be Magyarországon, egy másik fizetőeszköz is megjelenik vele – "Képzeld el a készpénzt csak a telefonodon"
Az euró magyarországi bevezetése nem feltétlenül csak a forint lecserélését jelentené. Az Európai Központi Bank (EKB) ugyanis egy olyan új fizetési megoldáson dolgozik, amely a készpénz biztonságát ötvözné az elektronikus fizetés kényelmével. A fejlesztésről Kollár Kinga, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője beszélt Facebook-videójában, felvázolva, milyen változásokra számíthatnának a magyarok az euróövezethez való csatlakozás után.
Ingyenes fizetés és internet nélküli használat: ezt ígéri a digitális euró
„Ha bevezetjük az eurót, a digitális euró is megérkezne hozzánk” – jelentette ki Kollár Kinga. „Képzeld el a készpénzt, csak a telefonodon. Ez a digitális euró” – ujjongott a tiszás politikus. Az EKB által fejlesztett fizetőeszköz mögött ugyanaz a jegybanki rendszer állna, mint az euróbankjegyek mögött. Telefonon vagy kártyával lehetne fizetni vele, a szolgáltatásokat pedig a kereskedelmi bankokon keresztül lehetne elérni.
A hagyományos bankszámlán tartott pénzzel ellentétben a digitális euróért közvetlenül az euróövezet jegybankjai vállalnának felelősséget. Így a felhasználók pénze akkor sem kerülne veszélybe, ha számlavezető bankjuk pénzügyi nehézségekkel szembesülne
– mutatott rá az EP-képviselő.
Kollár Kinga kitért arra is, hogy a lakossági felhasználóknak a tervek alapján nem kellene fizetniük a digitális euróval végzett alapvető műveletekért, és internetkapcsolat nélkül is használhatnák az új fizetőeszközt.
A tiszás politikus azt állította, hogy a digitális euró a készpénzes fizetés anonimitását is megőrizné. A tervezett rendszer azonban különbséget tenne
- az online
- és az offline
tranzakciók között. Utóbbiaknál a készpénzhez hasonló adatvédelmet biztosítanának, az online fizetésekre viszont továbbra is vonatkoznának a pénzmosás elleni előírások. A digitális euró nem váltaná fel a hagyományos készpénzt, azt ígérik, hogy az uniós jogalkotás a bankjegyek és érmék elfogadására vonatkozó szabályokat is megerősíti.
Az amerikai Visa és Mastercard is európai versenytársat kaphat
Kollár Kinga a digitális euró gazdasági előnyei között említette, hogy az új fizetőeszköz alternatívát kínálna az amerikai Visa és Mastercard rendszereivel szemben. Az európai fizetési infrastruktúra kiépítésével csökkenhetne a nemzetközi kártyatársaságoktól való függőség és a fizetések lebonyolításának költsége.
Az EKB stratégiai jelentőséget tulajdonít a fejlesztésnek, mivel az euróövezet elektronikus fizetéseinek jelentős része jelenleg nem európai szolgáltatók infrastruktúráján keresztül történik.
Kollár Kinga 2029-et nevezte meg a bevezetés lehetséges időpontjaként, amikor a digitális euró törvényes fizetőeszközzé válhat az euróövezetben.
Az EKB tervei alapján 2027 második felében indulhat a 12 hónapos kísérleti program, amelyben 36 pénzforgalmi szolgáltató vesz részt. A jegybank 2029-re készülhet fel az első kibocsátásra, amennyiben az uniós jogalkotók még 2026-ban elfogadják a szükséges szabályozást. A kibocsátásról egyelőre nem született végleges döntés.
„Így amikor Magyarországon bevezetjük az eurót, már a digitális euró előnyeit is élvezhetjük majd” – jelentette ki Kollár Kinga.
A magyar állampapírok hozamát is befolyásolhatja az euró bevezetésére való felkészülés
Korábban Barabás Gyula, a Pénzügyminisztérium államtitkára elmondta, hogy az euróbevezetési folyamat egyik legfontosabb gazdasági előnye a magyar állampapírok hozamának fokozatos közeledése lehet az euróövezeti országok kötvényhozamaihoz.
A magyar állam jelenleg jelentős összegeket fordít az államadósság finanszírozására. Ha az euróbevezetési kilátások hatására a befektetők alacsonyabb kockázatot társítanak a magyar állampapírokhoz, csökkenhetnek a finanszírozási költségek. Ez már az euró tényleges bevezetése előtt megtakarítást hozhat a költségvetésnek, feltéve, hogy a gazdaságpolitika hiteles marad, és fennmarad a befektetői bizalom.