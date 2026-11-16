Euró Magyarországon: egyre közelebb a történelmi váltás, már a jegybank is konkrét dátummal számol – a kormány elárulta, miért óvatos

Magyarország egyelőre nem jelent be konkrét időpontot sem az euró bevezetésére, sem az azt megelőző ERM–II árfolyam-mechanizmushoz való csatlakozásra. A kormány csak akkor határoz meg hivatalos céldátumot, amikor már biztos lehet abban, hogy az vállalható és teljesíthető.

Már 2029 elején beléphet Magyarország az euró előszobájába / Fotó: YinNarukami

Erről Barabás Gyula, a Pénzügyminisztérium államtitkára beszélt hétfőn Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémián rendezett konferencián – számolt be a Bloomberg. Az államtitkár ugyanakkor megerősítette, hogy a kormány hivatalos célkitűzése változatlan:

Magyarországnak 2030-ra teljesítenie kell az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ország már 2030-ban be is vezetheti a közös európai fizetőeszközt. A csatlakozáshoz ugyanis több gazdasági és jogi követelményt is teljesíteni kell, és az ERM–II rendszerben legalább két évet kell eltölteni.

Már 2029 elején beléphet Magyarország az euró előszobájába

A konferencián Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank (MNB ) alelnöke is felszólalt, aki szerint a jelenlegi tervek alapján Magyarország 2029 elején csatlakozhat az ERM–II árfolyam-mechanizmushoz. Ez az euróbevezetés egyik legfontosabb állomása, amelynek során a forint árfolyamát egy előre meghatározott középárfolyamhoz viszonyítva kell stabilan tartani.

A jegybank alelnöke korábban már arról beszélt, hogy amennyiben Magyarország 2030-ra teljesíti a maastrichti kritériumokat, akkor 2032. január 1-je lehet az euró bevezetésének legkorábbi lehetséges időpontja. A hétfői nyilatkozatok alapján tehát továbbra is ez a lehetséges menetrend rajzolódik ki, de a Pénzügyminisztérium egyelőre nem kívánja hivatalos vállalássá emelni a konkrét időpontokat.

Már az euró bevezetése előtt milliárdokat nyerhet Magyarország

Barabás Gyula szerint az euróbevezetési folyamat egyik legfontosabb gazdasági előnye, hogy a magyar állampapírok hozamai fokozatosan közelíthetnek az euróövezeti országok kötvényhozamaihoz. Ez azért különösen fontos, mert a magyar állam jelenleg jelentős összegeket fordít az államadósság finanszírozására. Amennyiben a befektetők az euróbevezetési kilátások miatt

alacsonyabb kockázatot társítanak a magyar állampapírokhoz,

csökkenhetnek a finanszírozási költségek.

A kedvezőbb hozamkörnyezet így már az euró tényleges bevezetése előtt érdemi megtakarítást eredményezhet a költségvetés számára. A folyamat azonban nem automatikus: a hozamok tartós csökkenéséhez hiteles gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetési pálya és a befektetői bizalom fennmaradása is szükséges.