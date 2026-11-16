Euró Magyarországon: egyre közelebb a történelmi váltás, már a jegybank is konkrét dátummal számol – a kormány elárulta, miért óvatos
Magyarország egyelőre nem jelent be konkrét időpontot sem az euró bevezetésére, sem az azt megelőző ERM–II árfolyam-mechanizmushoz való csatlakozásra. A kormány csak akkor határoz meg hivatalos céldátumot, amikor már biztos lehet abban, hogy az vállalható és teljesíthető.
Erről Barabás Gyula, a Pénzügyminisztérium államtitkára beszélt hétfőn Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémián rendezett konferencián – számolt be a Bloomberg. Az államtitkár ugyanakkor megerősítette, hogy a kormány hivatalos célkitűzése változatlan:
Magyarországnak 2030-ra teljesítenie kell az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ország már 2030-ban be is vezetheti a közös európai fizetőeszközt. A csatlakozáshoz ugyanis több gazdasági és jogi követelményt is teljesíteni kell, és az ERM–II rendszerben legalább két évet kell eltölteni.
Már 2029 elején beléphet Magyarország az euró előszobájába
A konferencián Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank (MNB ) alelnöke is felszólalt, aki szerint a jelenlegi tervek alapján Magyarország 2029 elején csatlakozhat az ERM–II árfolyam-mechanizmushoz. Ez az euróbevezetés egyik legfontosabb állomása, amelynek során a forint árfolyamát egy előre meghatározott középárfolyamhoz viszonyítva kell stabilan tartani.
A jegybank alelnöke korábban már arról beszélt, hogy amennyiben Magyarország 2030-ra teljesíti a maastrichti kritériumokat, akkor 2032. január 1-je lehet az euró bevezetésének legkorábbi lehetséges időpontja. A hétfői nyilatkozatok alapján tehát továbbra is ez a lehetséges menetrend rajzolódik ki, de a Pénzügyminisztérium egyelőre nem kívánja hivatalos vállalássá emelni a konkrét időpontokat.
Már az euró bevezetése előtt milliárdokat nyerhet Magyarország
Barabás Gyula szerint az euróbevezetési folyamat egyik legfontosabb gazdasági előnye, hogy a magyar állampapírok hozamai fokozatosan közelíthetnek az euróövezeti országok kötvényhozamaihoz. Ez azért különösen fontos, mert a magyar állam jelenleg jelentős összegeket fordít az államadósság finanszírozására. Amennyiben a befektetők az euróbevezetési kilátások miatt
- alacsonyabb kockázatot társítanak a magyar állampapírokhoz,
- csökkenhetnek a finanszírozási költségek.
A kedvezőbb hozamkörnyezet így már az euró tényleges bevezetése előtt érdemi megtakarítást eredményezhet a költségvetés számára. A folyamat azonban nem automatikus: a hozamok tartós csökkenéséhez hiteles gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetési pálya és a befektetői bizalom fennmaradása is szükséges.
Az inflációs célhoz egyelőre nem nyúlna hozzá az MNB
A Bloomberg beszámolója szerint Kurali Zoltán arról is beszélt, hogy a Magyar Nemzeti Bank várhatóan nem vizsgálja felül ismét inflációs célját az ERM–II-csatlakozás előtt. A jegybank szeptemberben már fontos lépést tett az euróbevezetés előkészítése érdekében, amikor a korábbi 3 százalékról 2,5 százalékra csökkentette inflációs célját. Kurali szerint ugyanakkor nem feltétlenül lesz szükség arra, hogy Magyarország már az euróövezeti csatlakozás előtt átvegye az Európai Központi Bank 2 százalékos inflációs célját.
Ennek oka, hogy az euróbevezetéshez szükséges inflációs kritérium nem közvetlenül az EKB céljához igazodik, hanem az Európai Unió legjobb árstabilitási teljesítményét nyújtó tagállamainak inflációs adataiból számítják ki. Így a magyar jegybank jelenlegi, 2,5 százalékos célja is elegendő lehet a követelmények teljesítéséhez, attól függően, hogyan alakulnak az európai inflációs folyamatok.