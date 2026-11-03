Búcsút inthetünk a forintnak: a 2027-es költségvetés is döntő lehet az euróbevezetésben, de komoly buktatók állnak a kormány előtt

A 2027-es költségvetési törvényjavaslatban az euróbevezetés már kifejezett gazdaságpolitikai célként jelenik meg. A dokumentum szerint a kormány arra törekszik, hogy Magyarország 2030-ra megteremtse a közös valuta bevezetésének gazdasági és költségvetési feltételeit. A törvényjavaslat azonban nem tartalmaz részletes, az euróbevezetésig vezető hivatalos menetrendet, így nem jelent kötelező érvényű vállalást a 2032-es csatlakozásra.

Az euróbevezetéshez hatalmas költségvetési kiigazításra, és súlyos megszorításokra is szükség lehet / Fotó: NurPhoto via AFP

A 2032-es euróbevezetés lehetőségét Kármán András pénzügyminiszter vetette fel a Reutersnek adott, október 20-i interjújában. A tárcavezető szerint, ha Magyarország 2030-ra a GDP 3 százaléka alá szorítja a költségvetési hiányt, két évvel később megnyílhat az út a közös valuta bevezetése előtt. A kormány azonban egyelőre nem jelölt ki hivatalos csatlakozási céldátumot. A múlt pénteken benyújtott költségvetési törvényjavaslat hasonló szellemben készült, nincs benne hivatalos célként megjelölt eurócsatlakozási dátum, az oda vezető útra azonban erős utalások találhatók a dokumentumban. Ezek alapján a nagy kérdés az, hogy mennyire tekinthető reálisnak egy esetleges 2032-es céldátum esetleges későbbi kijelölése.

A hiányt négy év alatt kellene 3 százalék alá csökkenteni

A legnagyobb feladatok egyike az államháztartási hiány tartós mérséklése. A törvényjavaslat

2026-ra a GDP 7,5 százalékának megfelelő deficittel számol, amelyet

2027-ben 4,9 százalékra csökkentene.

A kormány terve szerint a hiány 2030-ra 2,8 százalékra mérséklődne, vagyis a maastrichti 3 százalékos referenciaérték alá kerülne.

A 2026 és 2027 közötti, 2,6 százalékpontos javulásból ugyanakkor a költségvetés indokolása szerint 1,4 százalékpontot egyszeri tételek kifutása és más, nem tartós hatások magyaráznak. A fennmaradó 1,2 százalékpont származna tartós intézkedésekből. Ez azért fontos különbség, mert az euró bevezetésének szempontjából nem elegendő egyetlen évben teljesíteni a hiánycélt:

a költségvetési egyensúlynak fenntarthatónak kell lennie.

A 2027-es 4,9 százalékos és a 2030-as 2,8 százalékos hiánycél között további 2,1 százalékpontos javulásra lenne szükség. A törvényjavaslat azonban nem közöl minden évre külön számszerű hiánycélt 2028 és 2030 között. Így az évtized végére tervezett eredmény ismert, de az odavezető éves pálya a dokumentumból nem rekonstruálható teljes egészében.