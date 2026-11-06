November 5–6-án Magyarországon járt a Manfred Weber vezette Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciójának küldöttsége. A delegáció az áprilisi parlamenti választások után fél évvel tekintette át a magyarországi demokratikus reformokat, különös figyelmet fordítva a korrupció elleni fellépésre, a sajtószabadságra, a civil társadalom helyzetére és a jogállamiság megerősítésére – derült ki az EPP közleményéből.

Nem verték nagy dobra: Manfred Weberék bizottságot küldtek Magyarországra, ítéletet mondanak a Tisza-kormány munkájáról – "Ez egy történelmi vállalkozás" / Fotó: AFP

A látogatás során a képviselők a magyar kormány, az Országgyűlés és a civil szervezetek képviselőivel is egyeztettek. Az Európai Néppárt szerint a magyarországi politikai változások lehetőséget teremtenek arra, hogy új alapokra helyezzék Magyarország és az uniós intézmények kapcsolatát.

Tomas Tobé, az EPP-frakció alelnöke úgy értékelte, hogy Magyarország új korszakba lépett, a Tisza-kormány pedig megkezdte a demokratikus intézmények és a közbizalom helyreállítását. "A Tisza-kormány azon dolgozik, hogy

újjáépítse a demokráciát,

helyreállítsa a jogállamiságot,

és megújítsa a polgárok állami intézményekbe vetett bizalmát.

Ez egy történelmi vállalkozás, és az EPP-frakció szilárdan a Tisza mögött áll, miközben az teljesíti mandátumát" – fogalmazott.

Lakos Eszter, a frakció alelnöke és a Tisza európai parlamenti delegációjának vezetője szerint az elmúlt hat hónapban fontos lépések történtek az elszámoltathatóság erősítése és a korábbi politikai rendszer átalakítása érdekében, ugyanakkor a reformfolyamat még nem zárult le.

Manfred Weber maga is járt Magyarországon

A mostani fejlemények azért is figyelemre méltók, mert az elmúlt hónapokban már az Európai Néppárt elnöke is személyesen egyeztetett a magyar miniszterelnökkel. Manfred Weber szeptember elején Budapesten találkozott Magyar Péterrel, amiről először a német politikus tett közzé fényképet. A Világgazdaság akkor részletesen beszámolt a találkozóról, amelyet a kormányfő később maga is megerősített.

A miniszterelnök akkor arról tájékoztatott, hogy Weber segítséget ajánlott a magyar menekültügyi szabályozás miatt kiszabott, napi egymillió eurós uniós bírság ügyében. Magyar Péter egyúttal világossá tette: a Tisza Párt akkor csatlakozna az Európai Néppárthoz, ha az uniós intézmények lezárják a Magyarországgal szemben folyó 7. cikk szerinti eljárást.