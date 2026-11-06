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Nem verték nagy dobra: Manfred Weberék bizottságot küldtek Magyarországra, ítéletet mondanak a Tisza-kormány munkájáról – "Ez egy történelmi vállalkozás"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Magyarországra látogatott az Európai Néppárt európai parlamenti frakciójának küldöttsége, hogy értékelje a Tisza-kormány első fél évében végrehajtott reformokat. A Manfred Weber vezette politikai erő delegációja a jogállamiság és a demokratikus intézmények helyzetét vizsgálta, látogatása pedig kihathat Magyarország és az Európai Unió kapcsolatára.
VG
2026.11.06, 21:47
Frissítve: 2026.11.06, 22:04
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November 5–6-án Magyarországon járt a Manfred Weber vezette Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciójának küldöttsége. A delegáció az áprilisi parlamenti választások után fél évvel tekintette át a magyarországi demokratikus reformokat, különös figyelmet fordítva a korrupció elleni fellépésre, a sajtószabadságra, a civil társadalom helyzetére és a jogállamiság megerősítésére – derült ki az EPP közleményéből.

Weber, Magyar Péter, EPP, Néppárt
Nem verték nagy dobra: Manfred Weberék bizottságot küldtek Magyarországra, ítéletet mondanak a Tisza-kormány munkájáról – "Ez egy történelmi vállalkozás" / Fotó: AFP

A látogatás során a képviselők a magyar kormány, az Országgyűlés és a civil szervezetek képviselőivel is egyeztettek. Az Európai Néppárt szerint a magyarországi politikai változások lehetőséget teremtenek arra, hogy új alapokra helyezzék Magyarország és az uniós intézmények kapcsolatát.

Tomas Tobé, az EPP-frakció alelnöke úgy értékelte, hogy Magyarország új korszakba lépett, a Tisza-kormány pedig megkezdte a demokratikus intézmények és a közbizalom helyreállítását. "A Tisza-kormány azon dolgozik, hogy

  • újjáépítse a demokráciát,
  • helyreállítsa a jogállamiságot,
  • és megújítsa a polgárok állami intézményekbe vetett bizalmát.

Ez egy történelmi vállalkozás, és az EPP-frakció szilárdan a Tisza mögött áll, miközben az teljesíti mandátumát" – fogalmazott.

Lakos Eszter, a frakció alelnöke és a Tisza európai parlamenti delegációjának vezetője szerint az elmúlt hat hónapban fontos lépések történtek az elszámoltathatóság erősítése és a korábbi politikai rendszer átalakítása érdekében, ugyanakkor a reformfolyamat még nem zárult le.

Manfred Weber maga is járt Magyarországon

A mostani fejlemények azért is figyelemre méltók, mert az elmúlt hónapokban már az Európai Néppárt elnöke is személyesen egyeztetett a magyar miniszterelnökkel. Manfred Weber szeptember elején Budapesten találkozott Magyar Péterrel, amiről először a német politikus tett közzé fényképet. A Világgazdaság akkor részletesen beszámolt a találkozóról, amelyet a kormányfő később maga is megerősített.

A miniszterelnök akkor arról tájékoztatott, hogy Weber segítséget ajánlott a magyar menekültügyi szabályozás miatt kiszabott, napi egymillió eurós uniós bírság ügyében. Magyar Péter egyúttal világossá tette: a Tisza Párt akkor csatlakozna az Európai Néppárthoz, ha az uniós intézmények lezárják a Magyarországgal szemben folyó 7. cikk szerinti eljárást.

Ennek az eljárásnak a megszüntetését sürgeti az EPP-frakció is. A két fejlemény között így egyértelmű politikai összefüggés rajzolódik ki, bár a néppárti kezdeményezés önmagában még nem jelenti az eljárás lezárását vagy a Tisza Párt csatlakozását.

Komment 1
Európai Néppárt
Weber
Tisza
küldöttség
Magyarország

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