Áll a bál Debrecenben: súlyos állítás terjed a kínai akkugyárról – megszólalt az EVE Power
Mint arról a Világgazdaság októberben beszámolt, az EVE Energy mintegy 400 milliárd forintos debreceni beruházásánál már korábban módosították a termelés megkezdésének időpontját. A kínai óriás eredetileg 2026-ban indította volna el az akkumulátorcellák gyártását, ám a sorozatgyártás kezdetét 2027 második felére halasztották. A 45 hektáron épülő, évi 30 gigawattóra kapacitású üzem a kínai vállalat első európai akkumulátorcellagyára lesz, és teljes kapacitásának elérésekor több mint ezer embernek adhat munkát. Egy helyi civil egyesület szombaton azt posztolta, engedély nélkül kezdték meg a gyártást, de a vállalat ezt azonnal cáfolta.
Újabb konfliktus bontakozott ki a debreceni akkumulátoripari beruházások körül. Ezúttal nem a CATL, hanem a BMW beszállítójaként Magyarországon gyárat építő kínai EVE Power került a figyelem középpontjába.
Aggódnak a civilek az Eve Power termelése miatt
A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület (MIAKÖ) szombaton a közösségi oldalán számolt be arról, hogy értesülései szerint november 28-án délután akkumulátorcellák gyártását tervezték megkezdeni az üzem összeszerelő épületében, holott a civilek információi szerint ehhez a vállalatnak még nincsenek meg a szükséges engedélyei – írta a Debreceni Nap.
Az egyesület a környezetvédelmi és az iparbiztonsági hatósághoz fordult, azonnali helyszíni vizsgálatot kezdeményezve. A civilek szerint, ha az értesüléseik beigazolódnának, az akár az üzem működésének felfüggesztését vagy bezárását is eredményezhetné.
Megszólalt a kínai akkumulátorgyártó
Az EVE Power részletes közleményben reagált az egyesület állításaira. „Debreceni beruházásunk területén egyetlen épületben sem folyik akkumulátorcella-gyártás, így az összeszerelő épületben sem. A beruházás továbbra is az építési szakaszban van” – szögezte le a vállalat.
A társaság tájékoztatása szerint a gyártóberendezések telepítésével párhuzamosan zajlik a közművek és az utak építése. A november 24-i debreceni sajtótájékoztatón elhangzottak alapján a belső közműhálózat készültsége elérte a 90, az úthálózaté pedig a 80 százalékot. A kínai vállalat hangsúlyozta, hogy a jelenleg végzett építési és telepítési munkákhoz minden szükséges engedéllyel rendelkeznek. Azt is közölték, a magyar hatóságok több alkalommal is ellenőrizték a beruházást, és az ellenőrzött munkákhoz szükséges engedélyeket rendben találták.
„A gyártás megkezdésének műszaki és jogi feltételei még nem állnak fenn. A termelés megkezdését 2027 második felére tervezzük, és csak akkor indítjuk el, amikor minden szükséges engedéllyel rendelkezünk, és valamennyi műszaki feltétel teljesül” – közölte az EVE Power. A társaság arra kérte a nyilvánosságot, hogy a beruházásról szóló értesülések megosztása előtt győződjön meg azok hitelességéről.
Háromezren dolgoznak a debreceni akkugyár építésén
A mintegy 400 milliárd forintos beruházás Magyarország egyik legjelentősebb folyamatban lévő ipari fejlesztése. A debreceni északnyugati gazdasági övezetben található, 45 hektáros területen naponta mintegy háromezren dolgoznak az építkezésen. A vállalat saját munkavállalóinak száma az év eleji 150-ről megközelítőleg ötszázra emelkedett, a termelés felfutásával pedig ezer embernek adhat munkát az üzem.
Az EVE Power 46 milliméter átmérőjű, hengeres akkumulátorcellákat gyárt majd a BMW számára. A beruházáshoz a magyar állam 13,8 milliárd forintos támogatást biztosított. Az egyik legérzékenyebb kérdés a gyár vízellátása, tudniillik a vállalat
- napi 3300 köbméteres vízigénnyel számol,
- amelynek 85 százalékát tisztított szennyvízből fedezné. Az ehhez szükséges városi vezetékrendszer 2027-ben készülhet el.
A beruházás körüli politikai érdeklődést jelzi, hogy szeptemberben a magyar kormány delegációja Kínában is tárgyalt az EVE Energy vezetőivel. A Dehir szombati beszámolója szerint a küldöttséget Buday Bence, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója vezette.