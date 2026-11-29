Mint arról a Világgazdaság októberben beszámolt, az EVE Energy mintegy 400 milliárd forintos debreceni beruházásánál már korábban módosították a termelés megkezdésének időpontját. A kínai óriás eredetileg 2026-ban indította volna el az akkumulátorcellák gyártását, ám a sorozatgyártás kezdetét 2027 második felére halasztották. A 45 hektáron épülő, évi 30 gigawattóra kapacitású üzem a kínai vállalat első európai akkumulátorcellagyára lesz, és teljes kapacitásának elérésekor több mint ezer embernek adhat munkát. Egy helyi civil egyesület szombaton azt posztolta, engedély nélkül kezdték meg a gyártást, de a vállalat ezt azonnal cáfolta.

Az EVE Power a napokban tartott sajtótájékoztatót az éves eredményekről/Fotó: Eve Power Facebook oldala

Újabb konfliktus bontakozott ki a debreceni akkumulátoripari beruházások körül. Ezúttal nem a CATL, hanem a BMW beszállítójaként Magyarországon gyárat építő kínai EVE Power került a figyelem középpontjába.

Aggódnak a civilek az Eve Power termelése miatt

A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület (MIAKÖ) szombaton a közösségi oldalán számolt be arról, hogy értesülései szerint november 28-án délután akkumulátorcellák gyártását tervezték megkezdeni az üzem összeszerelő épületében, holott a civilek információi szerint ehhez a vállalatnak még nincsenek meg a szükséges engedélyei – írta a Debreceni Nap.

Az egyesület a környezetvédelmi és az iparbiztonsági hatósághoz fordult, azonnali helyszíni vizsgálatot kezdeményezve. A civilek szerint, ha az értesüléseik beigazolódnának, az akár az üzem működésének felfüggesztését vagy bezárását is eredményezhetné.

Megszólalt a kínai akkumulátorgyártó

Az EVE Power részletes közleményben reagált az egyesület állításaira. „Debreceni beruházásunk területén egyetlen épületben sem folyik akkumulátorcella-gyártás, így az összeszerelő épületben sem. A beruházás továbbra is az építési szakaszban van” – szögezte le a vállalat.

A társaság tájékoztatása szerint a gyártóberendezések telepítésével párhuzamosan zajlik a közművek és az utak építése. A november 24-i debreceni sajtótájékoztatón elhangzottak alapján a belső közműhálózat készültsége elérte a 90, az úthálózaté pedig a 80 százalékot. A kínai vállalat hangsúlyozta, hogy a jelenleg végzett építési és telepítési munkákhoz minden szükséges engedéllyel rendelkeznek. Azt is közölték, a magyar hatóságok több alkalommal is ellenőrizték a beruházást, és az ellenőrzött munkákhoz szükséges engedélyeket rendben találták.