Megszólalt Kapitány István a Széchenyi Kártya Programról – az exportban gondolkodó vállalkozásoknak pénzprogrammal üzent

Kapitány István jelezte: folytatják a Széchenyi Kártya Programot, amelynek keretében 2027-ben 250 milliárd forintot fordítanak a hitelek kamat- és díjtámogatására. A külpiaci terjeszkedés ösztönzésére jövőre 25 milliárd forintos piacépítő exportprogramot indítanak.

Kapitány István exporttámogatási programot jelentett be

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Segítené a kormány a kkv-k exporttevékenységét

Kapitány István szerint az exportprogram célja, hogy minél több magyar vállalkozás jelenhessen meg saját termékeivel, márkájával és szolgáltatásaival a nemzetközi piacokon.

Erős magyar gazdaság csak erős kis- és középvállalkozásokra épülhet

– hangsúlyozta a miniszter.

Kifejtette: a több mint 900 ezer magyarországi kis- és középvállalkozás mintegy 2,2 millió embernek biztosít munkát, a vállalati hozzáadott érték több mint 40 százalékát állítja elő, e cégek fejlődése ezért az egész nemzetgazdaság ügye.

A kormány célja, hogy a hazai vállalkozások korszerű technológiák alkalmazásával, tudásuk és innovációs képességeik fejlesztésével erősítsék versenyképességüket, és egyre nagyobb arányban végezzenek magasabb hozzáadott értékű tevékenységeket – emelte ki Kapitány István, rámutatva: ezáltal erősíthetik pozícióikat a beszállítói láncokban, saját fejlesztésű termékeikkel és szolgáltatásaikkal is sikeresen jelenhetnek meg a magyar és a külpiacokon.

Ha a magyar cégek egyre több tudást, innovációt és fejlesztést adnak hozzá a végtermékhez, nő a termelékenység, magasabbak lesznek a bérek, és a megtermelt érték nagyobb része marad Magyarországon - érvelt Kapitány István.