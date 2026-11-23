Kínos kommunikációs helyzetbe került Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, miután a Seszták-ügyben közzétett Facebook-bejegyzésének egyik mondata Magyar Péter miniszterelnök korábbi kijelentésére is alkalmazható volt. Az ellentmondásra Török Gábor politikai elemző hívta fel a figyelmet, nem sokkal később pedig a kifogásolt mondat eltűnt Tarr bejegyzéséből – számolt be róla a Konfront.

Tarr Zoltán módosította Facebook-posztját / Fotó: AFP

Az ügy előzménye, hogy a TV2 riportot készített arról az erdős területről, ahol a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -Védelmi Hivatal (NVVH) a Seszták Miklóst érintő büntetőeljárás során jelentős mennyiségű készpénzt talált. A televízió beszámolója szerint az érintett ingatlan Fabó György vállalkozó érdekeltségéhez tartozik. Tarr Zoltán erre reagálva azt írta, hogy nem az a lényeges kérdés, kié az erdő, hanem az, hogy kié a megtalált 6,5 milliárd forint. A miniszter szerint a Fidesz–KDNP-nek választ kell adnia a pénz eredetére és arra, hogyan kapcsolódik az ügy a korábbi kormányzathoz.

Tarr ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a pénz tulajdonosának és eredetének megállapítása a hatóságok feladata, nem pedig egy televíziós csatornáé.

Török Gábor egyetlen szóval mutatott rá az ellentmondásra

A miniszter eredeti bejegyzésében az alábbi mondat szerepelt: „A pénz tulajdonosát, eredetét és az esetleges büntetőjogi felelősséget a hatóságoknak kell tisztázniuk.” Török Gábor politikai elemző vasárnap megosztotta Tarr bejegyzését, kiemelte ezt a mondatot, és mindössze ennyit fűzött hozzá:

Valóban.

A reakció azért kapott különös jelentőséget, mert Magyar Péter miniszterelnök korábban már Seszták Miklóshoz kötötte a megtalált milliárdokat. A kormányfő a nyomozati cselekmények bejelentésekor Seszták földből kiásott pénzeként beszélt az összegről. Csakhogy a hatóságok akkor még nem állapították meg egyértelműen, ki a lefoglalt készpénz tulajdonosa. Az NVVH vezetése korábban azt közölte, hogy a pénz a Seszták Miklóst is érintő nyomozás során került elő, de ez önmagában nem bizonyítja, hogy az összeg a volt miniszteré.